GNW-News: Graduate Management Admission Council gibt zwei neue Vorstandsmitglieder und einen designierten Vorstandsvorsitzenden bekannt

Graduate Management Admission Council gibt zwei neue Vorstandsmitglieder und einen designierten Vorstandsvorsitzenden bekannt

Führende Persönlichkeiten der Wirtschaftshochschulen Berkeley, Duke und Emory

bringen zusätzliche Tiefe und Fachwissen in die Organisation ein

RESTON (USA), 5. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Graduate Management Admission

Council (GMAC), ein gemeinnütziger Verein führender weltweiter

Wirtschaftshochschulen, freut sich, zwei neue Vorstandsmitglieder sowie den

neuen Vorstandsvorsitzenden bekanntzugeben.



Die Amtszeit der neuen

Vorstandsmitglieder beginnt am 1. Juli 2018; der Vorstandsvorsitzende tritt sein

Amt ebenfalls am 1. Juli an.

Dr. William "Bill" Boulding, Dekan der Fuqua School of Business an der Duke

University, wird Vorsitzender des Vorstands. Neue Vorstandsmitglieder sind Erika

James, John H. Harland, Dean der Goizueta Business School an der Emory

University, und Peter Johnson, Assistant Dean für das Vollzeit-MBA-Programm und

Zulassungen der Haas School of Business an der University of California,

Berkeley. Die Amtszeit des Vorstandsvorsitzenden beträgt zwei Jahre, diejenige

der Vorstandsmitglieder vier Jahre.

Dr. William "Bill" Boulding ist Dean der Fuqua School of Business an der Duke

University. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen innerhalb der

Wirtschaftshochschule tätig, darunter als Deputy Dean und Senior Associate Dean

für Studiengänge sowie Associate Dean für das Daytime-(Vollzeit-)MBA-Programm.

Dr. Boulding hat eine Leidenschaft dafür, Geschäfte voranzutreiben, um Gutes

damit zu tun. Er war Mitglied des Rates für Werte des Weltwirtschaftsforums. Es

war ein Privileg für Dr. Boulding, auf Einladung des Weißen Hauses im Rahmen

einer Initiative mit dem Rat für Frauen und Mädchen des Weißen Hauses und dem

Rat der Wirtschaftsberater Best Practices dafür zu entwickeln, wie

Wirtschaftshochschulen den Erfolg von Frauen und Arbeiterfamilien fördern

können.

"Es ist mir eine Ehre, als Vorsitzender des GMAC zu fungieren", sagte Boulding.

"Wir befinden uns in einer Zeit eines großen Bruchs und Wandels in der

weiterführenden Ausbildung an Wirtschaftshochschulen. Es ist wichtig, dass wir

die Relevanz für die Welt, in der wir heute leben, erhalten, und ich bin

begeistert von den Innovationen, die diese Branche in der Zukunft erleben wird.

Ich glaube fest an die Kraft der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge in

Bezug darauf, Führungskräfte heranzuziehen, die das Geschäft nutzen können, um

die Welt zum Besseren zu verändern."

Erika James wurde im Juli 2014 John H. Harland Dean der Goizueta Business School

an der Emory University. Als Forscherin mit einer Vielzahl von

Veröffentlichungen und preisgekrönte Pädagogin mit einer Leidenschaft für

Beratung und Vorträge legt sie einen Schwerpunkt darauf, was die

Hochschulbildung leisten kann, um der Industrie dienlich sein zu können. Frau

James engagiert sich dafür, die Mission des GMAC mit einem starken Interesse an

der Bereitstellung von Lösungen für Hochschulen sowie Bewerberinnen und Bewerber

zu fördern, um sich gegenseitig zu entdecken und zu beurteilen. Frau James ist

davon überzeugt, dass der Erfolg der betriebswirtschaftlichen Studienerfahrung

eines Studierenden stark davon abhängt, die richtige Hochschule zu finden, und

freut sich darauf, im Vorstand zu arbeiten, um diese Arbeit voranzubringen.

Unter der Leitung von James ist Goizueta nach wie vor eine der besten

Wirtschaftshochschulen der Vereinigten Staaten, mit einem Aufwärtstrend in Bezug

auf die Karriereerfolge von Studierenden und die Vordenkerrolle der Fakultät.

Als Lehrende war Frau James maßgeblich daran beteiligt, verschiedene

Studienprogramme für Führungskräfte zu lancieren, darunter das Women's

Leadership-Programm der Darden Graduate School of Business. Frau James engagiert

sich für die Gleichstellung von Geschlechtern und Menschen verschiedener

ethnischer Herkunft und wurde 2014 vom National Diversity Council geehrt.

"Ich freue mich sehr, Teil des Vorstands von GMAC zu werden", sagte Frau James.

"Die Betriebswirtschaft, als Bereich und Idee, kann so viel mehr tun, um die

Gesellschaft voranzutreiben. Der GMAC ist in der perfekten Position, um die

Zukunft der Wirtschaftspädagogik nachhaltig zu beeinflussen, und ich bin sehr

daran interessiert, mit so vielen großartigen Führungskräften die Politik und

die öffentliche Meinung mitzugestalten."

Peter Johnson wurde im Juni 2016 Assistant Dean für das Vollzeit-MBA-Programm

und Zulassungen der Haas School of Business an der University of California,

Berkeley. Herr Johnson war zuvor 11 Jahre in Bereich MBA-Zulassungen in

Berkeley, zunächst als Associate Director (1999-2001), dann als Direktor für

internationale Zulassungen (2001-2006) und schließlich als Executive Director

für MBA-Zulassungen von Februar 2006 bis August 2010 tätig, als er nach Europa

zog, um als Vizepräsident für den Studierendenservice an der Central European

University in Budapest tätig zu sein. Herr Johnson kehrte 2016 als Assistant

Dean der Haas School nach Berkeley zurück und war für die Wissenschaft,

Studierendenerfahrung und Zulassungen für das Vollzeit-MBA-Programm

verantwortlich.

Herr Johnson versteht die sich ändernden Bedürfnisse und Prioritäten der Branche

und freut sich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Vorstandsmitgliedern, um

diese aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Während seiner Zeit an der Haas

School entwickelte und implementierte er Strategien zur Rekrutierung von

Bewerbern auf der ganzen Welt, verwaltete Bewerbungsüberprüfungs- und

-bewertungsverfahren für mehr als 4.000 Bewerber jährlich, entwickelte und

pflegte Netzwerke für Alumni und ehrenamtlich arbeitende Studierende Netzwerke

und arbeitete an der Diversifizierung der Rekrutierungsbemühungen der Schule.

"Ich freue mich sehr darüber, dass ich in einer Zeit, in der sich die

Hochschulbildung grundlegend ändert, im Vorstand von GMAC tätig sein werde",

sagte Herr Johnson. "Der GMAC spielt eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung

von Daten und Plattformen für Wirtschaftshochschulen auf der ganzen Welt, um

gemeinsam Best Practices für die Bereitstellung effektiver und relevanter

wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge zu vermitteln, die auf die

Entwicklung von Führungskräften abzielt. Der GMAC hat auch dabei geholfen,

Probleme in Bezug auf den Zugang und die Gleichberechtigung in der

weiterführenden Ausbildung an Wirtschaftshochschulen anzugehen. Ich freue mich

darauf, mit den anderen Vorstandsmitgliedern zusammenzuarbeiten, um den GMAC

dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln und Wirtschaftshochschulen und

Wirtschaftsstudierende auf der ganzen Welt einen Mehrwert zu bieten."

"Der GMAC verlässt sich auf seine Vorstandsmitglieder, um beispiellose

Führungsqualitäten und relevante Erfahrung in unsere Organisation und unsere

Mission einzubringen", sagte Sangeet Chowfla, President und CEO des GMAC. "Es

ist äußerst erfreulich, dass so hochkarätige Mitglieder unserer Branche sich für

die Arbeit engagieren, die wir für die Entwicklung von Lösungen für Hochschulen

sowie für Bewerberinnen und Bewerber leisten, und dass mehr Menschen die

lebensverändernden Vorteile der weiterführenden Ausbildung an

Wirtschaftshochschulen erleben können."

Der GMAC möchte der scheidenden Vorstandsvorsitzenden, Kate Klepper, Associate

Dean, Graduate Business Programs an der D'Amore-McKim School of Business der

Northeastern University, danken, deren Amtszeit als Vorstandsvorsitzende und

Vorstandsmitglied am 30. Juni endet. Frau Kleppers Erfahrung als Vorsitzende war

für die Organisation im vergangenen Jahr maßgeblich, da wir unser

Bewertungsportfolio erweitert und mehr Möglichkeiten für Bewerberinnen und

Bewerber und Schulen geschaffen haben, sich zu vernetzen. Frau Klepper setzt

sich leidenschaftlich für das Engagement der Mitglieder ein und hat den

Mitgliederausschuss des Vorstands geleitet.

Jim Brady, Chief Operating Officer bei Grant Thornton LLP, und Ken Freeman,

Allen Questrom-Professor und Dekan der Questrom School of Business an der Boston

University verlassen ebenfalls zum 30. Juni den Vorstand. Der GMAC dankt ihnen

für ihren Dienst für unsere Organisation und ihre Beiträge für die

Bildungsgemeinschaft.

Über den GMAC: Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist ein

weltweiter gemeinnütziger Verein von führenden Wirtschaftshochschulen. Seit

unserer Gründung im Jahr 1953 haben wir uns zum Ziel gesetzt, Lösungen für

Wirtschaftshochschulen sowie Bewerberinnen und Bewerber zu schaffen, um sich

besser zu entdecken, zu bewerten und miteinander in Kontakt zu treten. Wir

arbeiten im Auftrag der Hochschulen und der Gemeinschaft, die sich für die

weiterführende Ausbildung an Wirtschaftshochschulen einsetzt. Darüber hinaus

stehen wir den Bewerberinnen und Bewerbern auf ihrem Weg in die Hochschulbildung

beratend zur Seite, um sicherzustellen, dass kein Talent unentdeckt bleibt.

Der GMAC bietet erstklassige Forschung, professionelle Entwicklungsmöglichkeiten

und Bewertungen für die Branche, um die Kunst und Wissenschaft der Zulassung

weiterzuentwickeln. Der Graduate Management Admission Test® (GMAT®), der

Eigentum des GMAC ist und von ihm verwaltet wird, ist das am häufigsten

verwendete Bewertungsinstrument für Wirtschaftshochschulen, das von mehr als

7.000 Studiengängen weltweit anerkannt wird. Zu den anderen vom GMAC angebotenen

Prüfungen gehört der "NMAC by GMAC(TM)"-Test, der als Zulassungsvoraussetzung

bei weiterführenden betriebswirtschaftlichen Studiengängen in Indien und

Südafrika eingesetzt wird, und der "Executive Assessment"-Test, der speziell auf

berufsbegleitende wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge für Führungskräfte

auf der ganzen Welt zugeschnitten ist. Unser Flaggschiff-Portal für

Bildungsressourcen und Informationen zum Hochschulmanagement, www.mba.com,

erhält 14 Millionen Besuche pro Jahr und bietet das Suchtool "School Finder"

sowie den Graduate Management Admission Search Service (GMASS), der passende

Bewerberinnen und Bewerber mit Wirtschaftshochschulen abgleicht.

Der GMAC hat seinen Hauptsitz in den USA und verfügt über Geschäftsstellen im

Vereinigten Königreich, Indien und Hongkong. Um mehr über unsere Arbeit zu

erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com.

Informationen zu den derzeitigen Vorstandsmitgliedern des GMAC erhalten Sie

unter https://www.gmac.com/about-us/board-of-directors.aspx.

MEDIENKONTAKT:

Tania Hernandez-Andersen

Sr. Director, Corporate Brand Communications

+1 (703) 668-9638 Büro

+1 (571) 294-4059 Mobil

thernandez-andersen@gmac.com

