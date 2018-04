GNW-News: GoldCrypto garantiert Diebstahlschutz für seine Kryptowährung - Weltneuheit

GoldCrypto garantiert Diebstahlschutz für seine Kryptowährung - Weltneuheit

PANAMA-STADT, Panama, 17. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire --

GoldCrypto.io (über seinen Dienstbetreiber Crypto Investor Inc.



) freut sich

anzukündigen:

Als Weltneuheit schützt GoldCrypto seine Kryptowährungstoken vor Diebstahl durch

Hacking und bietet dafür eine Garantie. Im unwahrscheinlichen Fall eines

Diebstahls durch Hacker werden die gestohlenen Token ersetzt. Dies positioniert

GoldCrypto-AuX-Token als Kryptowährung, die sogar Bankenstandards übertrifft.

GoldCrypto bietet goldgedeckte Token mit über 50 % Nachlass gegenüber physischem

Gold, das im Laufe der Zeit weiter zunehmen wird. Neben dem Schutz dieses Tokens

vor Hacker-Diebstahl repräsentiert es einen grundsoliden Einstieg in die Gold-

und Kryptowährungsmärkte, der nirgendwo anders zu finden ist.

Mittels dieser Innovation profitieren GoldCrypto-Teilnehmer von einem Token-

(Konto-)Schutz, der dem Bankenstandard entspricht, sowie einer über 50 %

liegenden Hebelung bei der Golddeckung zum ICO-Zeitpunkt.

Die Sicherheitsverfahren der Kryptowährung GoldCrypto werden durch die

Kryptowährungsplattform CryptoSecure implementiert, bei der Hacking und

Diebstahl zwecklos sind. Gestohlene Token werden in den Händen eines

Cyberkriminellen wertlos gemacht und auf dem Konto des Opfers ersetzt. Weitere

Informationen über die Sicherheitsplattform finden Sie unter:

www.cryptosecure.com.

GoldCrypto kauft vorab die Goldbarren, die die AuX-Token decken, über die Mining

Division der Key Capital Corporation (OTC: KCPC). GoldCrypto hat bereits über

13.000 Unzen Gold vorab erworben. Die Spezialisten des Mining-Division-Teams von

Key Capital überwachen die verschieden Aspekte der Goldproduktion, von der

eigentlichen Produktion über die Prägung bei Scottsdale Mint bis hin zur

Lieferung in die von GoldCrypto festgelegten Tresore. Weitere Informationen über

die Key Capital Corporation finden Sie unter: https://keycapitalgroup.com

GoldCrypto-AuX-Token bieten die folgenden Merkmale, die sie zur ultimativen

Krypto-Währung machen:

* Geschützt und sicher. Im (unwahrscheinlichen) Fall von Hacking werden

gestohlene GoldCrypto-AuX-Token ersetzt

* Durch physisches Gold gedeckt - anfänglich in einem Wert von über 0,30 USD

pro Token

* Eine Kryptowährung, die besser als der Goldstandard ist

* Kontinuierlich steigende Golddeckung

* Transparente Blockchain

* Dezentral und national ungebunden

* AuX-Token können in physisches Gold eingetauscht werden

* Besser als Bitcoin - AuX, die Zukunft des Geldes

In einem Kryptowährungsmarkt, wo Hacking und Token-Diebstahl weit verbreitet

sind, stellen AuX-Token einen wichtigen Durchbruch in der Branche dar, der

Nutzen, Wert und Sicherheit bietet.

GoldCrypto ICO

Das Pre-ICO-Angebot mit einem Bonus von 15 % gilt bis zum 30. April 2018. AuX-

Token können durch Tausch gegen BTC, ETH, LTC, BTC Cash, ETH Classic und Dash

oder über PayPal erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://goldcrypto.io

Kontaktinformationen

Anfragen zu GoldCrypto:

Allgemeine Anfragen über info@goldcrypto.io

Darcy Johnston über darcy@cryptoinvestorinc.com

Institutionelle Anfragen zu GoldCrypto:

Ryan Lee über ryan@cryptoinvestorinc.com

Anfragen zu Key Capital Corporation:

Chris Nichols über info@keycapitalgroup.com

