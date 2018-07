GNW-News: GiaX tritt MoCA® bei

GiaX tritt MoCA® bei

SAN RAMON, Kalifornien, USA, 24. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- GiaX, ein Startup

aus Erlangen, Deutschland, das Produkte für den Netzwerkzugang mithilfe von

Koaxialkabeln entwickelt, ist der MoCA auf der Associate-Mitgliedschaftsebene

beigetreten.



GiaX trat der Allianz bei, da es beabsichtigt, MoCA Access(TM) in

sein 10G Ethernet HFC Overlay-Produktportfolio zu integrieren, das sich an

Multi-System-Kabelnetzbetreiber richtet.

Kürzlich gab das Unternehmen die Verfügbarkeit seines ES1440-BK und des

HelEOS(TM) Switch Node bekannt. Der ES1440-BK ist ein 4-Port-10G- und 4-Port-

2,5G-Ethernet-Switch. Der HelEOS Switch Node besteht aus dem HelEOS-Gateway mit

einem integrierten ES1440-BK-Switch. Der Switch Node bietet Kabelbetreibern die

Möglichkeit, HelEOS(TM) als virtuelle Node-Split-Lösung einzusetzen.

"Die Betreiber entwickeln die nächste Generation ihrer Netzwerke, die

Technologien wie DAA (Distributed Access Architectures) und FDX (Full Duplex

DOCSIS(TM)) verwenden werden, was zu dem Erfordernis führt, die Größe der

Servicegruppen zu verringern. Die Kombination aus unserer HelEOS-Lösung und dem

MoCA Access-Standard bietet ein leistungsstarkes und ergänzendes Tool für Multi-

System-Kabelnetzbetreiber. Der MoCA Access-Standard bietet die Leistung und die

niedrige Latenz, die Betreiber im Zuge der kontinuierlichen Verbesserung ihrer

Netzwerke benötigen", so Jörg Hellwig, CEO und Gründer von GiaX.

"Unsere Technologie und die fortlaufende Politik der Allianz haben immer darauf

abgezielt, mit Startups zu arbeiten, um Innovation und kreative Produkte

mithilfe von MoCA-Technologiestandards zu fördern. Wir sind begeistert, dass

GiaX der Allianz beitritt, und freuen uns auf die Innovation, die das

Unternehmen zu den Access-Bemühungen betragen wird", sagte Charles Cerino, MoCA

President.

Über GiaX

GiaX wurde im März 2015 von Jörg Hellwig gegründet und entwickelt und vermarktet

10G Ethernet HFC Overlay-Systeme. Das Unternehmen stellte kürzlich die HelEOS-

Lösung für 10G-Ethernet über Koaxialkabel vor, die die Markteinführungszeit für

DAA (Distributed Access Architectures) verkürzt und Multi-System-

Kabelnetzbetreibern hilft, Gigabit-Geschwindigkeiten anzubieten und die

Gesamtbetriebskosten zu reduzieren.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.giax.de/en/

Über MoCA®

Die MoCA®-Technologie ist die schnellste und zuverlässigste Backbone-Technologie

für WLAN in Haushalten, was durch zahlreiche Feldversuche bewiesen wurde. Sie

wird weltweit von Kabel-, Telekommunikations-/IPTV- und Satellitenbetreibern

eingesetzt. MoCA 2.0 bietet tatsächliche Datenraten von bis zu 1 Gbps. MoCA 2.5

bietet tatsächliche Datenraten von bis zu 2,5 Gbps sowie verschiedene

Netzwerkverwaltungs- und -sicherheitsfunktionen.

MoCA Access(TM) ist eine Fiber-Extension-Technologie, die auf der MoCA 2.5-

Spezifikation basiert und für MDU, Hotels und Resorts sowie alle Gebäude mit

vorhandener Koaxial-Verkabelung gedacht ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mocalliance.org.

Copyright © 2018 Multimedia over Coax Alliance. Alle Rechte vorbehalten. MoCA

und das MoCA-Logo sind Marken der Multimedia over Coax Alliance, die in den USA

und anderen Ländern eingetragen sind.

