GNW-News: Gewinner der Asia-Pacific Stevie® Awards 2018 bekanntgegeben

Gewinner der Asia-Pacific Stevie® Awards 2018 bekanntgegeben

Preisträger für Innovationen in der Wirtschaft werden am 1. Juni in Hongkong

ausgezeichnet

FAIRFAX (USA), 24. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Gewinner der fünften

jährlich verliehenen Asia-Pacific Stevie® Awards, dem einzigen

Auszeichnungsprogramm, das Innovationen in der Wirtschaft im gesamten Asien-

Pazifik-Raum anerkennt, wurden heute bekanntgegeben.



Die Liste der Gewinner der

goldenen, silbernen und bronzenen Stevie Awards ist

unter http://Asia.StevieAwards.com verfügbar.

Die Stevie Awards werden als der weltweit führende Wirtschaftspreis angesehen,

der in den letzten 16 Jahren Anerkennung für Leistungen am Arbeitsplatz im

Rahmen von Programmen wie "The International Business Awards®" und "The American

Business Awards®" verliehen hat.

Mit den Stevie Awards 2018 werden Unternehmen in 14 Ländern ausgezeichnet,

darunter Australien, China, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Myanmar, die

Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, die USA und Vietnam. Mehr als

800 Nominierungen zu innovativen Leistungen im APAC-Raum, der 22 Länder umfasst,

wurden von den Preisrichtern dieses Jahr berücksichtigt.

Der diesjährige Gesamtsieger ist Telkom Indonesia - mit 14 goldenen, 30

silbernen und 12 bronzenen Stevie Awards. Damit ist 2018 das vierte Jahr in

Folge, in dem Telkom Indonesia den Wettbewerb anführt. In kurzem Abstand darauf

folgte dieses Jahr PT PETROKIMIA GRESIK (Indonesien), mit drei goldenen, 17

silbernen und 17 bronzenen Stevie Awards.

Zu den Gewinnern von mehr als zwei goldenen Stevie Awards gehören: Australian

Attorney General's Department and Icon Agency, Freelancer.com, Manage Damage,

The Female Social Network, HGC Global Communications Limited, Hong Kong Tourism

Board, Strategic Public Relations Group Limited, HP Inc. Customer Support APJ,

PT Bank Ganesha Tbk., eDENT, Gyeonggido Job Foundation, Korea Electric Power

Corporation, KT, Seocho-Gu, MERALCO, Shopping Center Management Corporation und

DHL Express Vietnam.

Die Preise werden den Stevie-Gewinnern im Rahmen eines Gala-Banketts am Freitag,

1. Juni, im Mira Hotel in Hongkong verliehen. Mehr als 100 leitende

Führungskräfte aus der ganzen Welt nahmen am Bewertungsverfahren teil.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden im Rahmen von sieben Programmen verliehen. Dazu zählen:

die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die American Business

Awards, die International Business Awards, die Stevie Awards for Women in

Business, die Stevie Awards for Great Employers und die Stevie Awards for Sales

& Customer Service. Jedes Jahr gehen mehr als 10.000 Bewerbungen von

Organisationen aus über 60 Ländern für die Teilnahme an den Wettbewerben um die

Stevie Awards ein. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie

unter http://www.StevieAwards.com.

Zu den Sponsoren und Partnern der Asia-Pacific Stevie Awards 2018 gehören PR

Newswire Asia und BRComm.

Kontakt: Clara Im

Clara@stevieawards.com

+82-2-3443-8389

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link

verfügbar: http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/feb769e2-

799f-497c-b55f-ed23c5cea700

Source: The Stevie Awards via GlobeNewswire

