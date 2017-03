GNW-News: Geschäftsjahr 2016: Ein weiteres Jahr mit zweistelligem Umsatzwachstum für Tecan

Geschäftsjahr 2016: Ein weiteres Jahr mit zweistelligem Umsatzwachstum für Tecan

Finanzresultate 2016 und zweite Jahreshälfte * Auftragseingang von CHF 503.2 Mio. (2015: CHF 465.0 Mio.)

* Jahreswachstum von 6.9% in Lokalwährungen bzw. 8.2% in Schweizer Franken * Starkes Wachstum im Life Sciences Business im zweiten Halbjahr, unterstützt durch neue Produkte * Auftragseingang im Partnering Business im zweiten Halbjahr beeinflusst durch Verschiebung eines Grossauftrags in den Januar 2017 * Umsatz von CHF 506.2 Mio. (2015: CHF 440.3 Mio.)

* Jahreswachstum von 13.5% in Lokalwährungen bzw. 15.0% in Schweizer Franken * Organisches Jahreswachstum von 8.2% in Lokalwährungen und 9.6% in CHF * Wachstum in zweiter Jahreshälfte von 12.2% in Lokalwährungen und 12.7% in CHF * Jahresbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von CHF 89.0 Mio. (2015: CHF 83.4 Mio.)

* Ausgewiesene EBITDA-Marge von 17.6% (2015: 18.9%), inklusive übernahmebedingter Kosten und Margenminderung im Zusammenhang mit der Übernahme der Sias AG * Zugrunde liegendes EBITDA ohne übernahmebedingte Effekte von CHF 93.2 Mio. * Starke Verbesserung der zugrunde liegenden EBITDA-Marge um 140 Basispunkte auf 19.5% (2015: 18.1%), getrieben von positiven Volumen- und Preiseffekten sowie von substanziellen Effizienzsteigerungen * Jahresgewinn von CHF 54.5 Mio. (2015: CHF 57.1 Mio.) unter Vorjahr wegen Integrationskosten und nicht operativ bedingten Effekten

* Gewinnmarge inklusive Integrationskosten von 10.8% (2015: 13.0%) * Gewinn pro Aktie von CHF 4.74 (2015: CHF 5.05) * Hoher Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit von CHF 118.8 Mio. (2015: CHF 99.1 Mio.) bzw. 23.5% des Umsatzes (2015: 22.5%)

Operative Leistungen 2016 und weitere wichtige Informationen * Signifikante Steigerung der Serienproduktion bedeutender Plattformen im Partnering Business * Erfolgreiche Integration der im November 2015 übernommenen Sias AG * Übernahme von SPEware Corporation, einem führenden Anbieter im Bereich der Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie, im September 2016 * Markteinführung zusätzlicher wichtiger Funktionen für Fluent(®), die neue Generation von Liquid-Handling-Plattformen, sowie einer neuen Variante der Reader-Plattform Spark(®) * Unveränderte Dividende von CHF 1.75 pro Aktie vorgeschlagen

Ausblick 2017 * Prognose von mindestens 6% Wachstum des Jahresumsatzes in Lokalwährungen * Steigerung der ausgewiesenen EBITDA-Marge auf mindestens 18% erwartet, inklusive akquisitionsbedingter Kosten in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags in CHF

Männedorf, Schweiz, 15. März 2017 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute ihre Finanzresultate für das Gesamtjahr und das zweite Halbjahr 2016 bekannt gegeben. David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: "Ich freue mich sehr, dass wir 2016 erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt und die zugrunde liegende Profitabilität weiter gesteigert haben. Hervorzuheben ist hierbei, dass wir in beiden Geschäftssegmenten und in allen Regionen ein starkes Wachstum verzeichneten, wobei vor allem China positiv hervorstach. Besonders erfreulich fiel einmal mehr der hohe Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit aus - mit über 23% des Umsatzes. Unsere neuen Plattformen wurden vom Markt sehr gut aufgenommen: Fluent entwickelte sich schnell zur branchenführenden Automatisierungslösung und Spark setzte neue Standards für Multimode-Reader bezüglich Sensitivität, Geschwindigkeit und Genauigkeit. In unserem Partnering Business verzeichneten wir eine signifikante Steigerung der Serienproduktion bedeutender Plattformen. Überdies unterzeichneten wir verschiedene neue Entwicklungsvereinbarungen, was eine gute Ausgangslage für weiteres Wachstum schafft. Die vollständige Integration der Ende 2015 übernommenen Sias AG sowie der Umzug unserer neuen Kollegen und der Produktion an den Tecan-Standort in Männedorf wurden abgeschlossen. Im August konnten wir die Übernahme der US-amerikanischen SPEware Corporation bekannt geben. Dadurch erweitern wir unser Angebot an Gesamtlösungen nun auch in die Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie." Finanzresultate 2016 und zweite Jahreshälfte Im Life Sciences Business erhöhte sich der Auftragseingang im zweiten Halbjahr 2016 deutlich. Im Partnering Business war der Auftragseingang im gleichen Zeitraum beeinflusst durch die Verschiebung eines Grossauftrags durch einen Firmenkunden vom Dezember 2016 in den Januar 2017. Trotz dieses Timing-Effekts wuchs der Auftragseingang im zweiten Semester insgesamt um 2.8% in Lokalwährungen bzw. 3.1% in Schweizer Franken im Vergleich zur hohen Basis der Vorjahresperiode. Über das ganze Jahr gesehen stieg der Auftragseingang um 6.9% in Lokalwährungen auf CHF 503.2 Mio. (2015: CHF 465.0 Mio.), was einem Wachstum von 8.2% entspricht. Das organische Wachstum des Auftragseingangs betrug 1.8% in Lokalwährungen bzw. 3.1% in Schweizer Franken. Die organische Entwicklung berücksichtigt ausschliesslich Beiträge von Übernahmen in jenen Monaten in der Berichtsperiode, die bereits in der konsolidierten Jahresrechnung der Vorjahresperiode enthalten waren. Im zweiten Halbjahr 2016 stieg der Umsatz um 12.2% in Lokalwährungen bzw. 12.7% in Schweizer Franken. Dies entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 7.3% in Lokalwährungen bzw. 7.8% in Schweizer Franken. Im Gesamtjahr 2016 steigerte Tecan den Umsatz um 13.5% in Lokalwährungen bzw. 15.0% in Schweizer Franken auf CHF 506.2 Mio. (2015: CHF 440.3 Mio.). Damit übertraf der Umsatz erstmals in der Geschichte des Unternehmens die Marke von CHF 500 Mio. Auf organischer Basis erhöhte sich der Umsatz um 8.2% in Lokalwährungen bzw. 9.6% in Schweizer Franken. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; EBITDA) stieg im Geschäftsjahr 2016 um 6.8% auf CHF 89.0 Mio. (2015: CHF 83.4 Mio.). Die EBITDA-Marge lag bei 17.6% des Umsatzes (2015: 18.9%), inklusive der übernahmebezogenen Kosten aus den beiden jüngsten Transaktionen und der Margenminderung im Zusammenhang mit der Übernahme der Sias AG. Die zugrunde liegende EBITDA-Marge ohne übernahmebedingte Effekte verbesserte sich um 140 Basispunkte auf 19.5% des Umsatzes. Damit wurde das Ziel, die Marge im Geschäftsjahr um "mindestens 50 Basispunkte" zu steigern, deutlich übertroffen. 2015 hatte die zugrunde liegende EBITDA-Marge 18.1% betragen, ohne positive Einmaleffekte, die hauptsächlich aus Anpassungen in der Bilanzierung der Personalvorsorgeverpflichtungen resultierten. Die Margenverbesserung im Jahr 2016 war zum einen von positiven Volumen- und Preiseffekten getrieben, zum anderen von substanziellen Effizienzsteigerungen in der Beschaffung und Produktion sowie in Forschung und Entwicklung. Trotz eines höheren Betriebsergebnisses lag der Gewinn für das Geschäftsjahr 2016 bei CHF 54.5 Mio. und ging damit gegenüber dem Vorjahr zurück (2015: CHF 57.1 Mio.), dies aufgrund von nicht operativ bedingten Effekten. Neben den übernahmebezogenen Kosten sind dafür die fehlenden positiven Einmaleffekte des Jahres 2015, der Anstieg der Steuerrate im Jahr 2016 auf ein wieder mehr normalisiertes Niveau und das aufgrund von Währungssicherungsmassnahmen rückläufige Finanzergebnis verantwortlich. Als Folge lag die Gewinnmarge bei 10.8% des Umsatzes (2015: 13.0%) und der Gewinn pro Aktie bei CHF 4.74 (2015: CHF 5.05). Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit hat sich auf CHF 118.8 Mio. stark erhöht (2015: CHF 99.1 Mio.), einschliesslich einer weiteren Teilrückzahlung von Entwicklungskosten durch einen OEM-Partner. Der operative Geldzufluss entsprach damit 23.5% des Umsatzes. Informationen nach Geschäftssegmenten Life Sciences Business (Endkundengeschäft) Im zweiten Halbjahr stieg der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business um 10.7% in Lokalwährungen; in Schweizer Franken lag er um 11.7% über dem Vorjahreswert. Auf organischer Basis, ohne Berücksichtigung des Umsatzes von SPEware im letzten Quartal, erhöhte sich der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte um 7.5% in Lokalwährungen. Der Gesamtjahresumsatz des Segments erreichte CHF 280.2 Mio., was einem Plus von 8.6% in Lokalwährungen bzw. 10.7% in Schweizer Franken gegenüber dem Vorjahr entspricht (2015: CHF 253.0 Mio.). Auf organischer Basis stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2016 um 6.8% in Lokalwährungen. Die neuen Plattformen Fluent und Spark sowie die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien trugen wesentlich zu diesem Wachstum bei. Der Auftragseingang im Life Sciences Business übertraf erneut den Umsatz im Gesamtjahr und beschleunigte sich im zweiten Halbjahr, unterstützt durch die gute Aufnahme der neuen Produkte am Markt. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Segments belief sich im Berichtsjahr auf CHF 45.7 Mio. (2015: CHF 45.4 Mio.), was einer Betriebsrendite von 15.6% des Umsatzes entspricht (2015: 17.0%). Partnering Business (OEM-Geschäft) Der Umsatz im Partnering Business stieg im zweiten Halbjahr 2016 sowohl in Lokalwährungen als auch in Schweizer Franken um 14.3%. Auf organischer Basis stieg der Umsatz um 7.0% in Lokalwährungen. Im Gesamtjahr 2016 erzielte das Partnering Business einen Umsatz von CHF 226.0 Mio. (2015: CHF 187.3 Mio.). Dies entspricht einer Zunahme von 20.1% in Lokalwährungen bzw. 20.7% in Schweizer Franken. Auf organischer Basis stieg der Umsatz um 10.1% in Lokalwährungen. In den letzten Jahren lancierte Instrumentenplattformen trugen massgeblich zum hohen Umsatzwachstum bei. Auch der Umsatz in China zog kräftig an. Verschiedene lokale Komponenten- und Instrumentenkunden vertreiben nun erfolgreich ihre eigenen Plattformen. Der Auftragseingang im Partnering Business verzeichnete für das Gesamtjahr 2016 ebenfalls ein solides Wachstum, trotz einer Verlangsamung im zweiten Halbjahr, da ein Firmenkunde einen Grossauftrag vom Dezember 2016 in den Januar 2017 verschob. Das Segment erzielte eine Steigerung des Betriebsergebnisses auf CHF 33.8 Mio. (2015: CHF 30.2 Mio.), obwohl für die Integration im Zusammenhang mit der Sias- Übernahme Kosten im mittleren einstelligen Millionenbereich in Schweizer Franken anfielen. Aufgrund dieser übernahmebezogenen Kosten lag die Betriebsrendite mit 14.8% des Umsatzes unter dem Vergleichswert des Vorjahres (2015: 16.0%).

Ergänzende Informationen

Regionale Entwicklung In Europa erhöhte Tecan den Gesamtjahresumsatz in Lokalwährungen um 12.8% und in Schweizer Franken um 13.3%. Diese positive Entwicklung wurde vor allem vom Partnering Business getrieben - sowohl vom erstmaligen Beitrag der Sias-Produkte wie auch vom starken organischen Wachstum durch bedeutende Plattformen. In Nordamerika stieg der Umsatz um 7.6% in Lokalwährungen bzw. 9.6% in Schweizer Franken. Das Life Sciences und das Partnering Business verzeichnete in dieser Region ein solides Wachstum. In Asien erzielte Tecan erneut ein deutliches Umsatzplus von 27.0% in Lokalwährungen und 30.2% in Schweizer Franken. Dabei steigerten beide Segmente den organischen Umsatz mit einer zweistelligen Wachstumsrate, was durch einen ersten Beitrag von Sias-Produkten zusätzlich unterstützt wurde. Besonders erfreulich fiel das Wachstum in China aus: Der Umsatz nahm um über 50% zu und erreichte annähernd CHF 50 Mio. Wiederkehrende Umsätze mit Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien 2016 wuchsen die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien um 12.5% in Lokalwährungen bzw. um 14.1% in Schweizer Franken. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze erreichte damit 37.6% des Gesamtumsatzes (2015: 37.8%). Auf Serviceleistungen (einschliesslich Ersatzteilen) entfielen dabei 20.7% des Gesamtumsatzes, auf Verbrauchsmaterialien (Kunststoff und Reagenzien) 16.8%. Forschung und Entwicklung Im Geschäftsjahr 2016 betrugen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 9.3% des Umsatzes (2015: 9.1%) oder CHF 47.1 Mio. (2015: CHF 39.9 Mio.). Die gesamten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten lagen bei brutto CHF 51.9 Mio. (2015: CHF 56.7 Mio.). Der Gesamtbetrag beinhaltet auch Entwicklungsleistungen für OEM-Instrumentenkunden im Partnering Business (CHF 9.8 Mio.) und aktivierte Entwicklungskosten (CHF 6.6 Mio.). Diese Kosten lagen indes klar unter den Abschreibungen in Höhe von CHF 11.6 Mio. Gesunde Bilanz - unveränderte Dividende Die Eigenkapitalquote von Tecan erreichte zum 31. Dezember 2016 66.3% (31. Dezember 2015: 68.7%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) erhöhte sich auf CHF 242.3 Mio. (31. Dezember 2015: CHF 198.8 Mio.). Dieser Betrag beinhaltet die Akquisition von SPEware Corporation zu einem Basis- Kaufpreis von USD 50.0 Mio. (CHF 49.0 Mio.), wovon der zu zahlende Betrag vollständig in bar geleistet wurde. Das Aktienkapital der Gesellschaft lag zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2016 bei CHF 1'154'137 (31. Dezember 2015: CHF 1'146'758), eingeteilt in 11'541'371 Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 11. April 2017 eine unveränderte Dividende von CHF 1.75 je Aktie vorschlagen. Ausblick 2017 Wie bereits bekannt gegeben, erwartet Tecan, dass das Unternehmen mittelfristig weiterhin ein organisches Wachstum über dem Marktdurchschnitt erzielen und dieses Wachstum zusätzlich durch Akquisitionen steigern wird. Für das Geschäftsjahr 2017 prognostiziert Tecan ein Wachstum des Gruppenumsatzes von mindestens 6% in Lokalwährungen. Tecan erwartet, die ausgewiesene EBITDA-Marge weiter auf mindestens 18% des Umsatzes zu steigern, einschliesslich akquisitionsbedingter Kosten in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags in Schweizer Franken. Diese Erwartungen zur Profitabilität basieren auf prognostizierten Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2017, wonach ein Euro CHF 1.07 entspricht und ein US-Dollar CHF 0.99. Sie enthalten keine Beiträge aus weiteren Akquisitionen.

Geschäftsbericht und Webcast Der vollständige Geschäftsbericht 2016 kann auf der Website des Unternehmens unter www.tecan.com in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden. Im App Store steht auch eine iPad-App für den Geschäftsbericht von Tecan zur Verfügung. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016 werden heute um 9.00 Uhr (MEZ) in einer Medien- und Finanzanalystenkonferenz kommentiert. Interessierte können die Präsentation auch mittels Audio-Webcast live auf www.tecan.com mitverfolgen. Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor Beginn der Präsentation aufgeschaltet. Einwahlnummern bei telefonischer Einwahl: Für Teilnehmer aus Europa: +41 58 310 50 00 oder +44 203 059 58 62 (UK) Für Teilnehmer aus den USA: +1 631 570 5613 Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen. Nächste Termine * Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am 11. April 2017 in Pfäffikon (SZ) statt. * Der Bericht zum ersten Halbjahr 2017 wird am 16. August 2017 veröffentlicht.

Über Tecan Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

