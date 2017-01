GNW-News: Gemalto verbindet das erste Internet-Auto Chinas von Banma

Weitere Suchergebnisse zu "Gemalto":

Gemalto verbindet das erste Internet-Auto Chinas von Banma

Amsterdam, 10. Januar 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, kooperiert mit Banma Technologies Co.



Ltd bei der Produktion des ersten Internet-Autos Chinas - dem Roewe RX5. Banma ist ein neues Joint-Venture-Unternehmen der Alibaba Group und der SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor). Im RX5 wird das Machine Identification Module MIM(TM) von Gemalto eingesetzt, mit dem M2M- Mobilfunkverbindungen in industriellen Anwendungen abgesichert werden. Damit verfügt der RX5 über hochentwickelte Telematik-Dienste wie beispielsweise einen virtuellen Autoschlüssel über Bluetooth, Fahrzeugortung, Sprachsteuerung für die Funktionen im Fahrzeug, Verkehrshinweise in Echtzeit und mehr. Das MIM erfüllt die GSMA-Standards und unterstützt die Remote-Provisionierung aller Betreiberprofile.

Der chinesische Automarkt ist der derzeit größte und am schnellsten wachsende der Welt[1]. Im Jahr 2015 wurden 21,1 Millionen PKW von in- und ausländischen Herstellern verkauft, was einer Steigerung um 7,3 % gegenüber 2014 entspricht. Für 2016 wird erwartet, dass der lokale Markt für vernetzte Fahrzeuge den bedeutenden Umsatz von 7,7 Millionen US-Dollar generiert[2]. Mit einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 45 % kann der Markt bis 2020 auf 33,9 Millionen US-Dollar anwachsen. Darüber hinaus wird geschätzt, dass sich der Marktanteil von vernetzten Fahrzeugen in China im selben Zeitraum von 4,8 % auf 18,1 % verdreifachen wird.

"Der Roewe RX5, der auf dem Betriebssystem YunOS von Alibaba aufbaut, ist das erste in Großserie gefertigte Internet-Auto. Er ist ein Durchbruch und verkörpert Jahre an Forschung und technologischen Innovationen", sagte Alex Shi, CEO von Banma. "Er ist ein Produkt, das die sicherste und zuverlässigste End-to- End-Konnektivität erfordert."

"Vernetzte Autos markieren den Beginn der digitalen Transformation in der Automobilindustrie und bereiten den Weg für autonome Fahrzeuge in der nahen Zukunft", sagte Suzanne Tong-Li, President, Greater China & Korea bei Gemalto. "Durch unser Know-how und unsere globale Erfahrung, kombiniert mit bewährten und sicheren Konnektivitätslösungen, sind wir in der idealen Lage, Autohersteller bei der Entwicklung intelligenter und vernetzter Fahrzeuge unterstützen zu können."

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2015 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystem bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere mehr als 14.000 Mitarbeiter arbeiten in 118 Niederlassungen, 45 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 27 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 49 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto.

Die deutsche Fassung dieser Mitteilung ist eine Übersetzung und darf keinesfalls als offizieller Text betrachtet werden. Nur der Wortlaut der englischen Fassung ist verbindlich und daher auch bei Unstimmigkeiten in Bezug auf die Übersetzung maßgebend.

[1] Quelle: Forbes [2] Quelle: Statista

