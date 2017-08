GNW-News: Gemalto kündigt Datenschutzlösungen für VMware Cloud on AWS an

Weitere Suchergebnisse zu "Gemalto":

Gemalto kündigt Datenschutzlösungen für VMware Cloud on AWS an

Die SafeNet-Verschlüsselungs- und Key-Management-Lösungen von Gemalto schützen sowohl übertragene als auch gespeicherte Daten im Rahmen einer umfassenden Cloud-Sicherheitsstrategie

Amsterdam, 29. August 2017- Gemalto, das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, hat heute angekündigt, dass seine Lösungen für SafeNet-Datenverschlüsselung und Key Management nun für Kunden von VMware Cloud(TM) on AWS zur Verfügung stehen.





VMware Cloud on AWS kombiniert die für Unternehmen geeignete Software Software- Defined Data Center (SDDC) mit der flexiblen Bare-Metal-Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS) und bietet Unternehmen dadurch ein kontinuierliches Betriebsmodell sowie Anwendungsmobilität für die private und öffentliche Cloud. Die SafeNet-Lösungen von Gemalto ermöglichen Benutzern von VMware Cloud on AWS eine Client-seitige Verschlüsselung, ein zentralisiertes Key Management und Tokenization zur Vereinfachung von Sicherheitsabläufen wie Datentransparenz, Compliance-Audits und der Ausführung und Durchsetzung von Richtlinien.

Die SafeNet-Datenverschlüsselungs- und Key-Management-Lösungen von Gemalto unterstützen Unternehmen dabei, ihre Daten in der Cloud sowie in Anwendungen, Rechenzentren, Netzwerken und virtuellen Umgebungen zu schützen. VMware-Kunden, die Workloads in AWS ausführen, können Gemaltos für die Cloud konzipierte Sicherheitstechnologie ganz einfach integrieren und dadurch: * Cloud-Sicherheit erhöhen - Kunden können Schlüssel in zentralen, robusten Anwendungen speichern und verwalten und verfügen über die Transparenz und Kontrolle, die sie benötigen, um Sicherheitskontrollen konsistent und effektiv durchzusetzen. * Eigentum von Schlüsseln sicherstellen - durch das sichere Speichern von Schlüsseln, die höhere Verfügbarkeit und Skalierbarkeit können Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Verschlüsselungsschlüssel und Daten sicherstellen. * Key Management optimieren - Administratoren können Schlüssel, Berechtigungen und Richtlinien zentral verwalten und dadurch die Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Effizienz der Verwaltung erhöhen. * Compliance vereinfachen - die zentralisierte Plattform ermöglicht es Benutzern, Compliance mit strengen Sicherheitsrichtlinien und Compliance- Mandaten sicherzustellen und nachzuweisen.

VMware-Cloud-on-AWS-Technologiepartner ermöglichen es ihren Kunden, dieselben bewährten Lösungen nahtlos sowohl in der öffentlichen als auch in der privaten Cloud bereitzustellen. VMware vereinfacht die Bereitstellung und verhindert, dass Partner Lösungen für VMware Cloud on AWS überarbeiten müssen. Wenn eine Partnerlösung vor Ort in einer VMware vSphere® Umgebung funktioniert, unterstützt sie ohne Probleme auch VMware Cloud on AWS. VMware- Technologiepartner ergänzen und verbessern den nativen Service VMware Cloud on AWS und stellen Kunden neue Funktionen bereit.

Besuchen Sie für weitere Informationen die Seite VMware Cloud on AWS oder fordern Sie eine kostenlose 30-tägige Probeversion von Gemaltos SafeNet KeySecure und SafeNet ProtectV für VMware an.

Aussagen von Führungskräften:

"Unternehmen gewinnen mit der Cloud an Flexibilität und Geschwindigkeit bei der Markteinführung, doch oft möchten sie die Kontrolle über die Sicherheit ihrer Daten behalten. Mit Gemalto verfügen Kunden von VMware Cloud on AWS über eine Datenschutzlösung, die die Überwachung und Nachverfolgung ihrer gesamten Aktivitäten vereinfacht", so Todd Moore, Senior Vice President of Encryption Products bei Gemalto. "Mittlerweile ist es ganz normal, dass Unternehmen mehrere Cloud-Services nutzen. Mithilfe eines zentralisierten Systems können Unternehmen einen präventiven statt eines reaktiven Sicherheitsansatzes verfolgen, da sie ein besseres Verständnis davon haben, wo Daten gespeichert sind, wie sie verwendet werden und welche Bedrohungen für privilegierte Benutzer aktuell bestehen."

"VMware Cloud on AWS stellt Kunden eine nahtlos integrierte Hybrid-Cloud-Lösung zur Verfügung, die ihnen die SDDC-Erfahrung des Marktführers auf dem Gebiet der privaten Cloud-Lösungen bietet", sagt Mark Lohmeyer, Vice President, Products, Cloud Platforms Business Unit, VMware. "Lösungen wie SafeNet KeySecure und entsprechende Verbindungen ermöglichen IT-Teams Kostenreduzierung, Effizienzsteigerung und einen einheitlichen Betrieb über Cloud-Umgebungen hinweg. Wir freuen uns darauf, mit Partnern wie Gemalto zusammenzuarbeiten, um die nativen Funktionen von VMware Cloud on AWS zu verbessern und Kunden mit Flexibilität und einer Auswahl von Lösungen zur Steigerung ihres Unternehmenswerts auszustatten."

Weitere Informationen über VMware Cloud on AWS-Produkte von Gemalto: * SafeNet KeySecure - zentralisiert das Management von Verschlüsselungsschlüsseln, die zum Schutz sensibler Daten in virtualisierten und Cloud-Umgebungen genutzt werden. * SafeNet ProtectV - vereinheitlicht Verschlüsselung und Kontrolle über virtualisierte und Cloud-Umgebungen hinweg, erhöht die Flexibilität Ihres Unternehmens und senkt Ihre Kosten. * SafeNet ProtectApp - stellt Verschlüsselung auf Anwendungsebene für eine Vielzahl von Webanwendungs-Servern und Unternehmensanwendungen bereit, die auf virtuellen Rechnern und in der Cloud gehostet werden. * SafeNet ProtectFile - verschlüsselt unstrukturierte Daten und kontrolliert den Zugang zu sensiblen Ordnern und Dateien. * SafeNet ProtectDB - liefert Datenbankverschlüsselung für sensible Unternehmens- und personenbezogene Daten, die in Cloud-basierten Datenbanken gespeichert werden * SafeNet Tokenization - schützt sensible Daten, indem es sie durch einen Surrogatwert ersetzt, und hilft Unternehmen dadurch, Branchenstandards wie PCI-DSS und HIPAA einzuhalten

Über VMware Cloud on AWS VMware Cloud on AWS wird als On-Demand-Service von VMware angeboten, vertrieben und unterstützt und wird auf einer flexiblen Bare-Metal-AWS-Infrastruktur ausgeführt. VMware Cloud on AWS basiert auf VMware Cloud Foundation(TM), der vereinheitlichten SDDC-Plattform, die die Virtualisierungstechnologien vSphere, VMware vSAN(TM) und VMware NSX® integriert. Dank einer einheitlichen Architektur und Betriebserfahrung vor Ort und in der Cloud können IT-Teams durch die Verwendung von AWS und der VMware-Hybrid-Cloud schnell einen Mehrwert für ihr Unternehmen erzielen. Weitere Informationen über das Partner-Ökosystem von VMware Cloud on AWS erhalten Sie auf unserer Website: http://cloud.vmware.com

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2016 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Von sicherer Software bis Biometrie und Verschlüsselung können Unternehmen und Behörden mit unseren Technologien und Services Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystem bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere mehr als 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 112 Niederlassungen, 43 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 30 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 48 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.de oder folgen Sie uns auf Twitter unter @GemaltoDE.

Medienansprechpartner:

Philippe Benitez Kristel Teyras Shintaro Suzuki Nordamerika Europa, Naher Osten und Asien und Pazifik +1 512 257 3869 Afrika +65 6317 8266 philippe.benitez@gemalto.com +33 1 55 01 57 89 shintaro.suzuki@gemalto.com kristel.teyras@gemalto.com

Die deutsche Fassung dieser Mitteilung ist eine Übersetzung und darf keinesfalls als offizieller Text betrachtet werden. Nur der Wortlaut der englischen Fassung ist verbindlich und daher auch bei Unstimmigkeiten in Bezug auf die Übersetzung maßgebend.

