GNW-News: Gemalto gewinnt mit SafeNet KeySecure den 2017 Cybersecurity Excellence Award für das beste Verschlüsselungsprodukt

Gemalto gewinnt mit SafeNet KeySecure den 2017 Cybersecurity Excellence Award für das beste Verschlüsselungsprodukt

Amsterdam - 23. März 2017, Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, gibt bekannt, dass es den 2017 Cybersecurity Excellence Awards gewonnen hat.



SafeNet KeySecure von Gemalto wurde von über 300.000 Mitgliedern der weltweiten Information Security Community zum "Best Encryption Product" gewählt.

SafeNet KeySecure von Gemalto bietet dem Sicherheitsteam eines Unternehmens die Möglichkeit, Verschlüsselungsschlüssel einfach und sicher zentral zu verwalten und zu speichern. Zwecks Compliance mit Mandaten oder internen Datenschutzrichtlinien bietet die Lösung eine zentrale Konsole für IT- Administratoren, wodurch Audit-Vorgänge vereinfacht werden. Alle wichtigen Statusänderungen werden über ein zentrales Protokollierungssystem überwacht, das den Sicherheitsadministrator eines Unternehmens sofort über wichtige Änderungen oder versuchte Verstöße informiert. Anhand dieser Echtzeitinformationen kann das Sicherheitsteam schnell auf die Situation reagieren und die Betroffenen informieren, was wertvolle Zeit spart.

SafeNet KeySecure bietet Flexibilität in physischen, virtualisierten und öffentlichen Cloud-Umgebungen, sodass Kunden das ihnen am besten passende Implementierungsmodell auswählen können. Die Lösung ist unter Verwendung des OASIS-KMIP-Standards zudem neben Interoperabilitätspartnern auch mit einem breiten Ökosystem von Cloud-Serviceanbietern [link to list?] integrierbar. Je nach den Bedürfnissen des Kunden unterstützen SafeNet KeySecure sowie die Verschlüsselungs- und Schlüsselmanagementprodukte von Gemalto mehrere Verschlüsselungs-Anwendungsfälle auf einer einzigen Plattform, weshalb die IT- Administratoren Betriebskosten und Workloads einsparen können.

"Cybersecurity Excellence Awards ist ein jährlicher Wettbewerb, bei dem Personen, Produkte und Unternehmen ausgezeichnet werden, die Exzellenz, Innovation und Führungsstärke auf dem Gebiet der Informationssicherheit demonstriert haben", sagte Holger Schulze, Gründer der 300.000 Mitglieder starken Information Security Community auf LinkedIn. "Jedes Jahr erhalten wir Hunderte Vorschläge, aber nur die allerbesten Produkte auf dem Gebiet der Cyber- Sicherheit überstehen unser Auswahl- und Abstimmungsverfahren."

"Dieses Votum unserer Pendants in der Information Security Community ist eine Anerkennung unserer Verpflichtung, Kunden mit benutzerfreundlichen, geschäftsorientierten Sicherheitslösungen zu versorgen", sagte Todd Moore, Senior Vice President von Encryption Products bei Gemalto. "Unternehmen haben schwer unter den Folgen zu leiden, wenn ihre Daten verloren gehen, gestohlen oder kompromittiert werden. Die Integration von Gemaltos SafeNet KeySecure für das Verschlüsselungs- und Schlüsselmanagement hilft Unternehmen beim Sichern ihrer Daten und mindert die mit Datenverstößen verbundenen Risiken."

Über Cybersecurity Excellence Awards Cybersecurity Excellence Awards zeichnet Unternehmen und Personen aus, die Exzellenz, Innovation und Führungsstärke auf dem Gebiet der Informationssicherheit demonstriert haben. Dieses unabhängige Awards-Programm wird in Kooperation mit der Information Security Community auf LinkedIn organisiert und baut auf den Erfahrungen von mehr als 300.000 Fachkräften der Cyber-Sicherheit auf, um die weltbesten Produkte, Personen und Unternehmen auf diesem Gebiet auszuzeichnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://cybersecurity-excellence-awards.com/

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2016 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystem bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere mehr als 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 112 Niederlassungen, 43 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 30 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 48 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto.

