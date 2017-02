GNW-News: Gemalto demonstriert vollständig kompatible Remote-SIM-Provisionierung für M2M-Anwendungen

Weitere Suchergebnisse zu "Gemalto":

Gemalto demonstriert vollständig kompatible Remote-SIM-Provisionierung für M2M-Anwendungen

Amsterdam, 24. Feb. 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, gibt bekannt, dass die für seine Lösung On-Demand Connectivity (ODC) strengen, von der GSMA durchgeführten Tests abgeschlossen wurden.



Mit den Tests beweist die Lösung, dass sie die Remote-Provisionierung einer Vielzahl von eSIM-Anbietern (embedded SIM), Mobilfunknetzbetreibern und Teilnehmermanagement-Plattformen in M2M- Anwendungen unterstützen kann. Diese unabhängig durchgeführten, bewährten Interoperabilitätstests sind ein Novum in der Branche und heben die führende Position von Gemalto im Bereich Remote-SIM-Provisionierung hervor. Unternehmen erhalten eine weitere Bestätigung, dass Gemalto Unterstützung für verschiedene eSIM-Technologien und das nahtlose Umschalten zwischen Netzbetreibern bieten kann, um die bestmögliche M2M-Konnektivität zu gewährleisten.

Da nahezu 75 Prozent der globalen M2M-Verbindungen von Mobilfunkbetreibern betreut werden(1), ist die Interoperabilität zwischen verschiedenen Anbietern die branchenweite Priorität für die schnellere Einführung der eSIM-Technologie. Als Antwort darauf führte die GSMA eine Reihe von Tests mit führenden Beteiligten ein, um die Portabilität und Compliance im Markt für die Remote-SIM- Provisionierung zu testen und zu demonstrieren.

"Diese Reihe von praktischen Tests hat die Interoperabilität zwischen verschiedenen Plattformen und Geräteanbietern nachgewiesen und die Flexibilität der GSMA-Spezifikation für Embedded SIM im M2M-Bereich vorgeführt, um M2M- Anwendungen im Internet der Dinge zu unterstützen", sagt Arnaud Danree, Executive Director, M2M Embedded SIM bei der GSMA. "Die Tests sind ein wichtiger Schritt, da sie Kunden, die in IoT-Lösungen investieren, versichern, dass diese viele Jahre in der Praxis funktionieren werden."

Dank der langjährigen Beteiligung von Gemalto am GSMA-Programm hat die On- Demand-Subscription Management platformdes Unternehmens die M2M-Embedded-SIM- Portabilitätstests erfolgreich bestanden. Getestet wurde u. a., ob MNO (Mobile Network Operator)-Profile auf eSIMs verschiedener Anbieter heruntergeladen werden und die eigenen Subscription Management platform SM-SR-Änderungen (Subscription Management - Secure Routing) verarbeiten können. In der Praxis ermöglichen solche Funktionen den Unternehmen, mit allen M2M-Geräten zwischen Netzanbietern zu wechseln - unabhängig von der eingesetzten eSIM-Technologie und ohne physische Änderungen.

"In den sich entwickelnden und reifenden M2M- und IoT-Märkten sind Interoperabilität und die Einhaltung gemeinsamer Normen der Schlüssel zur Beschleunigung der weltweiten Verbreitung geworden," sagt David Buhan, Senior Vice President, Mobile- und IoT-Services bei Gemalto. "Von Anfang an hat sich Gemalto intensiv mit der Erstellung der GSMA-Spezifikationen für die eSIM- und Remote-Provisionierung befasst und aktiv daran beteiligt. Diese neuesten Tests bestätigen die Bedeutung und die Intensität unseres laufenden Engagements."

