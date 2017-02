GNW-News: Gemalto beschleunigt die IoT-Innovation mit einem neuen Werkzeug für das schnelle Prototyping

Weitere Suchergebnisse zu "Gemalto":

Gemalto beschleunigt die IoT-Innovation mit einem neuen Werkzeug für das schnelle Prototyping

Mobile World Congress, Barcelona, 28. Februar 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, stellt ein Werkzeug für das schnelle Prototyping vor, das das Erstellen von neuen IoT-Anwendungen beschleunigt und vereinfacht.



Das Cinterion® Connect Shield Development Board nutzt die weit verbreitete und gut zugängliche Arduino¹-Designumgebung und verfügt über einen intelligenten Modem- Chipsatz für IoT-Geräte mit geringem Stromverbrauch, der eine längere Akkulaufzeit ermöglicht.

Der Cinterion® Connect Shield ist die neueste Entwicklung im Portfolio der Entwicklungstools von Gemalto. Er hilft Entwicklern und Systemintegratoren bei der Entwicklung von IoT- und M2M-Ideen, die auf den robusten Konnektivitätsmodulen des Unternehmens basieren. Zum ersten Mal wird es möglich sein, mithilfe des gängigen Arduino-Boards und der Arduino-Programmiersprache Konzepte zu testen und zu erproben, bei denen die drahtlose LTE Cat. 1 Konnektivitätstechnologie von Gemalto eingesetzt wird. Der Zugang zum IoT- Prototyping wird erweitert und die Time-to-Market wird verringert, sodass die Markteinführung von innovativen und effizienten Lösungen beschleunigt wird.

Die Roadmap für Cinterion® Connect Shield von Gemalto sieht auch die schnelle Migration auf die neuesten NB-IoT-Norm vor. Diese Norm dient dazu, Anwendungen zu unterstützen, die vorrangig eine lange Akkulaufzeit und zuverlässige Verbindungen in anspruchsvollen Umgebungen, z. B. unter der Erde, vorsehen. Die Einführung von NB-IoT wird daher eine Vielzahl von neuen IoT- und M2M- Anwendungen ermöglichen, darunter Erfassungs- und Überwachungsinitiativen für Smart City und Smart Agriculture sowie intelligente Messsysteme im Versorgungssektor.

"Der neue Cinterion® Connect Shield vervollständigt das umfassende Toolkit von Gemalto, das dazu dient, eine neue Generation von IoT-Lösungen zu verbinden, zu sichern und aus ihnen neue Einnahmequellen zu schaffen", sagte Andreas Haegele, Senior Vice President für IoT Products Business bei Gemalto. "Wir helfen leidenschaftlichen IoT-Entwicklern, neue Anwendungen zu entwickeln, die intelligenter und effizienter sind als jemals zuvor."

Anmerkung für die Redakteure 1. Arduino ist eine auf kostengünstigen und einfach zu bedienenden Boards und Software basierte Open-Source-Elektronikplattform. Sie wird von einer weltweiten Community von Designern und Entwicklern eingesetzt, um Mikrocontroller-basierte Systeme zu programmieren, die Objekte in der physischen Welt wahrnehmen und steuern können. Shields werden direkt in Arduino-Boards eingesteckt, um zusätzliche Funktionen bereitzustellen.

2. Der Cinterion® Connect Shield kombiniert den bekannten Arduino-Formfaktor mit hocheffizienter Wireless-Konnektivität und einer Vielzahl von Schnittstellen, um beim Erstellen von IoT-Proof-of-Concepts (PoC) ein Maximum an Flexibilität zu ermöglichen. Der Shield bietet eine optimierte Bandbreitenleistung sowie einen Basissatz von Sensoren und eine externe Antenne für einen optimalen Signalempfang - alles zu einem attraktiven Preis. Das Produkt ist mit drahtloser LTE Cat. 1 Konnektivität und 2G- Fallback sofort verfügbar. Im 2. Quartal 2017 wird die Lösung auf die neueste Narrowband-IoT-Technologie (NB-IoT) migriert und dadurch noch effizienter werden. Somit erhalten IoT-Profis und Erfinder die Möglichkeit, die Vorteile, die Vielfalt und die Skalierbarkeit des globalen zellulären Ökosystems zu erleben.

In Kürze kann der Cinterion® Connect Shield direkt im Gemalto Webstore erworben werden.

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich digitale Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2015 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen. So sind sie sicher und können Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls der Zeit, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und machen Software zu Geld. Dadurch ermöglichen wir unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden von Menschen und Dingen zu liefern.

Unsere mehr als 14.000 Mitarbeiter arbeiten in 118 Niederlassungen, 45 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 27 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 49 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto.

