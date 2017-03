GNW-News: Gemalto LTE Cat. 1-Lösung mit IoT Evolution Connected Home & Building Award ausgezeichnet

Weitere Suchergebnisse zu "Gemalto":

1-Lösung mit IoT Evolution Connected Home & Building Award ausgezeichnet

Amsterdam, 07. März 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, wurde für sein drahtloses Cinterion LTE Cat. 1-Modul mit dem 2016 IoT Evolution Connected Home & Building Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung von IoT Evolution wird Organisationen verliehen, die die innovativsten Lösungen zur Förderung der Smart-Home- und der Baubranche entwickeln. Das Cinterion-Modul - das erste seiner Art - wurde für seine hocheffiziente Cat. 1-LTE-Konnektivität mit nahtlosem Fallback auf 2G- und 3G-Netzwerke prämiert. Das Modul ist ideal für Smart-Home- und Bauanwendungen, wie z. B. Zähler, Alarmanlagen und die Fernwartung von Gebäuden.

Das Cinterion ELS61 LTE Cat. 1-Modul ist Teil der Produktreihe der für IoT- Anwendungen entwickelten LPWA-M2M-Konnektivitätslösungen, die die Langlebigkeit von LTE-Netzwerken ohne die von ihnen bereitgestellten hohen Geschwindigkeiten erfordern. Das Modul bietet Vorteile bei der Energieeffizienz und der Größe sowie M2M-optimierte Geschwindigkeiten von 10 Mb/s (Download) bzw. 5 Mb/s (Upload).

Hersteller von Connected-Home-IoT-Geräten können in Verbindung mit der einfachen Installation eines eSIM in ihren anfänglichen Entwürfen auch stark von Gemaltos On-Demand-Connectivity-Angebot (ODC) profitieren. ODC ermöglicht die Remote- Aktivierung der Netzwerkkonnektivität, wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird. Dies hilft, die Anzahl der benötigten Herstellungsvarianten zu reduzieren und das Netzwerktarifmanagement für Geräte mit besonders langen Lebenszyklen zu vereinfachen.

"Die Auszeichnung durch IoT Evolution betont Gemaltos Engagement für das Entwickeln von innovativen Spitzenlösungen, die das wachsende Internet der Dinge verbinden, sichern und monetisieren", sagte Andreas Haegele, Senior Vice President IoT Products Business Line bei Gemalto. "Die Cinterion LTE Cat. 1- Lösung bietet sowohl Netzwerk- als auch Energieeffizienz und weist die gleiche Stellfläche wie die anderen Module unserer Industrial Family auf, um einen eindeutigen Migrationspfad zu LTE Cat. M1, LTE NB und künftigen MTC-Technologien zu ermöglichen."

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2016 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystem bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere mehr als 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 112 Niederlassungen, 43 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 30 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 48 Ländern.

