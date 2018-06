GMAC startet "Study in China"-Initiative in Kooperation mit 11 führenden Wirtschaftshochschulen in China

PEKING UND HONGKONG, 22. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 22. Juni startet der

Graduate Management Admission Council (GMAC) zusammen mit den elf führenden

Wirtschaftshochschulen in China die Initiative "Study in China".



Diese

Partnerschaft markiert den Start einer interaktiven Plattform für internationale

Studierende aus 20 Regionen der "Neuen Seidenstraße", Möglichkeiten in China zu

erkunden und wirtschaftsbezogene Studienfächer zu studieren. Die Initiative

"Study in China" zielt darauf ab, die rasch wachsende Nachfrage internationaler

Studierender zu befriedigen und China als ein erstklassiges Studienziel und

aufstrebendes globales Zentrum für Wirtschaftsstudiengänge zu etablieren.

Das heute offiziell eingeführte Online-Portal "Study in China"

(www.studyinchinamba.com) ermöglicht es Studierenden, mehr über das Studieren

und Leben in China zu erfahren. Die neu gestaltete englischsprachige Website

verbindet Studieninteressierte mit kooperierenden Wirtschaftshochschulen und

bietet Zugang zu einer Fülle von Informationen, um den perfekten Studienplatz in

China zu finden. Das Portal des GMAC leitet internationale Bewerber aus den

Regionen der "Neuen Seidenstraße" in Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Europa

durch die notwendigen Schritte, um ein neues Kapitel ihrer Ausbildung in einer

der dynamischsten Volkswirtschaften der Welt zu beginnen. Es bietet detaillierte

Informationen und Insidertipps zu den verfügbaren Universitäten und

Studienprogrammen, einschließlich einer internationalen Programmstruktur,

Lehrplanübersichten, Zulassungsvoraussetzungen, Bewerbungszeiten, Einrichtungen

auf dem Campus, Stipendien und finanzieller Unterstützung. Die Studierenden

können sich auch dafür anmelden, die Universitäten über das One-Stop-Portal des

GMAC zu kontaktieren, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Um einen Einblick in die großartigen Möglichkeiten zu geben, die zur Verfügung

stehen, organisiert der GMAC vom 22. Juni bis 31. August einen "Study in China"-

Wettbewerb. Teilnehmer sollen kurze Essays darüber einreichen, warum sie in

China studieren wollen, um eine Hin- und Rückreise nach China zu gewinnen. Drei

ausgewählte Gewinner erhalten Hin- und Rückflüge sowie Unterkünfte auf dem

Campus, um bevorzugte Wirtschaftshochschulen zu besuchen und Erfahrungen aus

erster Hand über die Universitäten und das Leben auf dem Campus zu sammeln.

Die neue Initiative arbeitet mit Chinas renommiertesten Wirtschaftshochschulen

in Peking, Shanghai und Hongkong zusammen. Zu den Top-Institutionen gehören das

Antai College of Economics and Management an der Shanghai Jiao Tong University,

die China Europe International Business School, die CUHK Business School an der

Chinese University of Hong Kong, die School of Management an der Fudan

University, die HKUST Business School an der Hong Kong University of Science and

Technology, die Guanghua School of Management an der Peking University, die

Business School an der Renmin University of China, die School of Economics and

Management an der Tsinghua University, die BiMBA Business School of the National

School of Development an der Peking University, die Cheung Kong Graduate School

of Business sowie die HKBU School of Business an der Hong Kong Baptist

University.

Sangeet Chowfla, President und CEO des GMAC, gab bekannt, dass der GMAC stolz

darauf sei, mehr Möglichkeiten für Studieninteressierte zu schaffen,

wirtschaftsbezogene Studiengänge belegen zu können. Er glaubt: "Dies wird

effektiv internationale Talente mit den richtigen Möglichkeiten verbinden, um

erfolgreich an Chinas führenden Wirtschaftshochschulen studieren zu können und

die Studienprogramme mit herausragenden Leistungen abzuschließen, während den

Studierenden während des Auslandsstudiums rundum Unterstützung geboten wird."

Herr Chowfla betonte die Beobachtungen des GMAC in den letzten Jahren, da China

das Potenzial habe, "eines der beliebtesten Studienziele zu werden". Die "Study

in China"-Initiative, so Chowfla, hat zum Ziel, das Profil der

Wirtschaftshochschulen in China weiter zu schärfen und den Wert der

wirtschaftsbezogenen Studienprogramme für internationale Bewerber sichtbar zu

machen.

Professor Lu Xiongwen, Dekan der School of Management an der Fudan Universität,

gratulierte zum Start der neuen Initiative und hieß alle zukünftigen Studenten,

die in China studieren wollten, herzlich willkommen. Er zitierte ein altes

chinesisches Sprichwort, das sagt: "Die Praxis geht tiefer als theoretisches

Wissen", was darauf hindeutet, dass diese Studienprogramme neue Türen des

Verständnisses öffnen würden. "Ich glaube, diese Lernreise wird Ihnen ein

umfassendes Bild von den gegenwärtigen und zukünftigen chinesischen

Wirtschaftstrends, der Einzigartigkeit der chinesischen Geschäftsmodelle sowie

den verschiedenen Merkmalen des chinesischen sowie des globalen Markts

aufzeigen", sagte Prof. Lu. "Sie werden auch die Gelegenheit genießen, Chinas

tiefgründige Kultur zu entdecken und schätzen zu lernen, eine Kultur, die in

eine jahrtausendealte Geschichte eingebettet ist."

Professor Kar Yan Tam, Dekan der HKUST Business School, kommentierte die

Initiative ebenfalls: "China wird in den kommenden Jahren der wichtigste

Wachstumsmotor der Welt bleiben - mit Reformen, die der Wirtschaft neue

Potenziale eröffnen, und der Initiative für die "Neue Seidenstraße", um die

Region nachhaltig zu stärken." Er betonte auch, dass "Studierende nicht nur die

beste internationale wirtschaftsbezogene Ausbildung erhalten sollten, um eine

globale Perspektive zu entwickeln, sondern auch nach Möglichkeiten suchen

sollten, die Lebensfreude Chinas zu erleben. Hongkong ist eine dynamische und

internationale Stadt, in der Studierende Zugang zu einer einzigartigen Mischung

aus Ost und West haben. Die Stadt bleibt auch an der Spitze der

wirtschaftsbezogenen Ausbildung und bietet verschiedene bereichernde und

vielfältige Lernerfahrungen, um Studierende auf eine florierende Karriere in

China und darüber hinaus vorzubereiten."

Die Initiative "Study in China" ist ein Beispiel für die konsequenten Bemühungen

des GMAC, wirtschaftsbezogene Studiengänge auf der ganzen Welt zu fördern.

Dieses Netzwerk dient als Brücke innerhalb der Region der "Neuen Seidenstraße",

um Studierenden eine berufliche Laufbahn als zukünftige Führungskräfte und

Unternehmer in China und im Ausland zu ermöglichen.

Über den GMAC: Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist ein

weltweiter gemeinnütziger Verein von führenden Wirtschaftshochschulen. Seit

unserer Gründung im Jahr 1953 haben wir uns zum Ziel gesetzt, Lösungen für

Wirtschaftshochschulen sowie Bewerberinnen und Bewerber zu schaffen, um sich

besser zu entdecken, zu bewerten und miteinander in Kontakt zu treten. Wir

arbeiten im Auftrag der Hochschulen und der Gemeinschaft, die sich für die

weiterführende Ausbildung an Wirtschaftshochschulen einsetzt. Darüber hinaus

stehen wir den Bewerberinnen und Bewerbern auf ihrem Weg in die Hochschulbildung

beratend zur Seite, um sicherzustellen, dass kein Talent unentdeckt bleibt.

Der GMAC bietet erstklassige Forschung, professionelle Entwicklungsmöglichkeiten

und Bewertungen für die Branche, um die Kunst und Wissenschaft der Zulassung

weiterzuentwickeln. Der Graduate Management Admission Test® (GMAT®), der

Eigentum des GMAC ist und von ihm verwaltet wird, ist das am häufigsten

verwendete Bewertungsinstrument für Wirtschaftshochschulen, das von mehr als

7.000 Studiengängen weltweit anerkannt wird. Zu den anderen vom GMAC angebotenen

Prüfungen gehört der "NMAT by GMAC(TM)"-Test, der als Zulassungsvoraussetzung

bei weiterführenden betriebswirtschaftlichen Studiengängen in Indien und

Südafrika eingesetzt wird, und der "Executive Assessment"-Test, der speziell auf

berufsbegleitende wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge für Führungskräfte

auf der ganzen Welt zugeschnitten ist. Unser Flaggschiffportal für

Bildungsressourcen und Informationen zum Hochschulmanagement, www.mba.com,

erhält 14 Millionen Besuche pro Jahr und bietet das Suchtool "School Finder"

sowie den Graduate Management Admission Search Service (GMASS), der passende

Bewerberinnen und Bewerber mit Wirtschaftshochschulen abgleicht.

Der GMAC hat seinen Hauptsitz in den USA und verfügt über Geschäftsstellen im

Vereinigten Königreich, Indien und Hongkong. Um mehr über unsere Arbeit zu

erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com.

Medienkontakt:

Yolanda Kwok, Regional Director, Greater China, GMAC

ykwok@gmac.com

Susanna Lee, Associate Director, Marketing, Greater China, GMAC

slee@gmac.com

