GNW-News: GAM Holding AG stellt Rachel Wheeler als Group General Counsel ein

GAM Holding AG stellt Rachel Wheeler als Group General Counsel ein

GAM gibt heute die Ernennung von Rachel Wheeler als Group General Counsel

bekannt. Sie wird ihre Tätigkeit bei GAM später in diesem Jahr aufnehmen und -

vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Zustimmung - in das Group Management

Board eintreten.

Rachel Wheeler war seit 2014 als General Counsel bei Aviva Investors tätig. Vor

ihrer Tätigkeit bei Aviva arbeitete sie in verschiedenen leitenden Positionen in

den Rechtsabteilungen von USS Investment Management, Bank of New York Mellon,

Gartmore Investment Management sowie Merrill Lynch Investment Management. Frau

Wheeler startete ihre Karriere als Rechtsanwältin mit Spezialisierung auf

Gesellschafts- und Finanzdienstleistungsrecht bei der Kanzlei Simmons & Simmons.

Sie verfügt über ein Post-Graduate Diplom in Rechtswissenschaften und einen Kurs

in Rechtspraxis vom College of Law in Guildford sowie über einen Bachelor

Abschluss (mit Auszeichnung) in Geschichte von der University of Wales.

GAMs Group CEO Alexander Friedman sagte: "Rachel Wheeler ist eine der besten

General Counsel in der Asset Management Branche mit über 20 Jahren Erfahrung.

Ich freue mich sehr, sie bei uns im Team willkommen zu heissen."

Über GAM

GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der

Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen,

Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft

der Gruppe wird durch eine Private Labelling-Sparte ergänzt, die Management-

Company und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM

beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in

London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die

Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz

unterstützt.

Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss

Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe

verwaltet per 31. Dezember 2017 Vermögen von CHF 158.7 Milliarden (USD 162.9

Milliarden).

