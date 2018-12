GNW-News: GAM Holding AG gibt Schätzung für das Jahresergebnis 2018 bekannt und kündigt umfassendes Restrukturierungsprogramm sowie Antrag zur Aussetzung der Dividende 2018 an

Weitere Suchergebnisse zu "GAM Holding":

GAM Holding AG gibt Schätzung für das Jahresergebnis 2018 bekannt und kündigt umfassendes Restrukturierungsprogramm sowie Antrag zur Aussetzung der Dividende 2018 an

GAM Holding AG /

GAM Holding AG gibt Schätzung für das Jahresergebnis 2018 bekannt und kündigt

umfassendes Restrukturierungsprogramm sowie Antrag zur Aussetzung der Dividende

2018 an

.



13. Dezember 2018

MEDIENMITTEILUNG

-------------------

GAM Holding AG gibt Schätzung für das Jahresergebnis 2018 bekannt und kündigt

umfassendes Restrukturierungsprogramm sowie Antrag zur Aussetzung der Dividende

2018 an

GAM Holding AG (GAM) gibt heute ein Update zu ihren verwalteten Vermögen sowie

eine Schätzung für das Jahresergebnis 2018 bekannt und kündigt umfassende

Massnahmen zur Stärkung des Kerngeschäfts sowie Kostensenkungen zur

Unterstützung der Profitabilität an.

* Verwaltete Vermögen der Gruppe¹ von CHF 139.1 Milliarden per 30. November

2018, gegenüber CHF 146.1 Milliarden per 30. September 2018, hauptsächlich

zurückzuführen auf Nettoabflüsse von CHF 4.2 Milliarden im Investment

Management

* Konzernweites Restrukturierungsprogramm um Effizienz zu steigern,

Profitabilität zu unterstützen, die Organisation zu vereinfachen und GAM für

künftiges Wachstum zu positionieren - erwartete Reduktion der fixen

Personal- und Sachkosten um mindestens CHF 40 Millionen bis Ende 2019 (in

den Ergebnissen 2020 vollständig reflektiert)

* Erwarteter zugrundeliegender Gewinn vor Steuern von ca. CHF 125 Millionen

(davon ca. CHF 3 Millionen Performancegebühren) für 2018, verglichen mit CHF

172.5 Millionen (davon CHF 44.1 Millionen Performancegebühren) im Jahr 2017

* Geschätzter IFRS-Jahresverlust von ca. CHF 925 Millionen für 2018, bedingt

durch:

* Erwarteten Wertminderungsaufwand bezüglich Goodwill für die Gruppe von

ca. CHF 885 Millionen

* Erwarteten Wertminderungsaufwand von ca. CHF 62 Millionen im zweiten

Halbjahr 2018 im Zusammenhang mit Cantab Investment-Management- und

Kundenverträgen

* Die Wertminderungen werden keinen Einfluss auf das materielle

Eigenkapital oder die Cashposition der Gruppe haben

* Erwartete nicht wiederkehrende Aufwendungen von ca. CHF 30 Millionen im

Zusam­menhang mit dem Restrukturierungsprogramm sowie Beratungskosten im

Zusammenhang mit der Absolute-Return-Bond-Strategie mit

uneingeschränktem Anlageansatz (ARBF)

* Angesichts der deutlich niedrigeren verwalteten Vermögen und der

schrittweisen Umsetzung des Kostensenkungsprogramms erwartet GAM, dass die

Ergebnisse 2019 erheblich unter jenen von 2018 liegen werden

* In Anbetracht der erwarteten Ergebnisse für 2018 und der Gewinnaussichten

für 2019 bleibt der Verwaltungsrat dem Wiederaufbau der Kapitalpuffer

verpflichtet und plant, den Aktionären für 2018 den Verzicht auf eine

Dividende zu beantragen, um den Wiederaufbau des Kapitals zu beschleunigen;

die Dividendenpolitik für 2019 und darüber hinaus wird revidiert mit dem

Ziel einer Mindestausschüttung von 50% des zugrundeliegenden Reingewinns

David Jacob, Group CEO: «Mit der heutigen Ankündigung wollen wir unseren

Aktionären und Kunden ein möglichst klares Bild unserer finanziellen Situation

geben. Wir ergreifen resolute Massnahmen, um die Kosten zu senken und die

Profitabilität zu unterstützen, wobei wir den Fokus auf Kundenservice und

Kontrollfunktionen beibehalten. Wir sind entschlossen, alles Nötige zu tun, um

das Vertrauen unserer Stakeholder zurückzugewinnen. Wir verfügen über unser

Geschäft hinweg über exzellente Teams, können weiterhin in Erfolg versprechende

Bereiche investieren und haben eine attraktive Produktpalette, auf der wir bei

der Neupositionierung von GAM für künftiges nachhaltiges Wachstum aufbauen

können.»

Update zu den verwalteten Vermögen

Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF Mrd.) - Investment Management

Kompetenz Verwaltete Nettoflüsse Markt-/Wechsel- Verwaltete

Vermögen kurseffekte Vermögen

30.09.2018 30.11.2018

-------------------------------------------------------------------------------

Absolute Return 2.6 (0.5) (0.2) 1.9

(ohne ARBF)

-------------------------------------------------------------------------------

Fixed Income 35.3 (3.0) (0.1) 32.2

-------------------------------------------------------------------------------

Equity 11.0 (0.4) (0.8) 9.8

-------------------------------------------------------------------------------

Systematic 4.6 (0.1) (0.2) 4.3

-------------------------------------------------------------------------------

Multi Asset 8.6 (0.1) (0.3) 8.2

-------------------------------------------------------------------------------

Alternatives 4.5 (0.1) - 4.4

-------------------------------------------------------------------------------

Total ohne ARBF(1) 66.6 (4.2) (1.6) 60.8

-------------------------------------------------------------------------------

Per 30. November 2018 beliefen sich die verwalteten Vermögen im Investment

Management auf CHF 60.8 Milliarden, gegenüber CHF 66.6 Milliarden per 30.

September 2018, was hauptsächlich auf Nettoabflüsse von CHF 4.2 Milliarden sowie

negative Markt- und Wechselkurseffekte von CHF 1.6 Milliarden zurückzuführen

ist. Während sich der Trend in den ersten drei Wochen des Monats Oktober 2018

verbesserte und die Nettoabflüsse rückläufig waren, verschlechterte er sich

danach für die gesamte Branche aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfelds.

Der Absolute-Return-Bereich verzeichnete Nettoabflüsse von CHF 0.5 Milliarden,

was hauptsächlich auf die Aktienfonds GAM Star (Lux) - Merger Arbitrage und GAM

Absolute Return Europe Equity zurückzuführen ist. Im Bereich Fixed Income

beliefen sich die Nettoabflüsse auf CHF 3.0 Milliarden, dies hauptsächlich bei

den GAM Star Credit Opportunities und GAM Local Emerging Bond Fonds. Der

Nettoabfluss im Bereich Aktien von CHF 0.4 Milliarden wurde hauptsächlich durch

den GAM Star Continental European Equity getrieben, während die Aktienfonds GAM

Star Japan Equity und GAM Emerging Markets Nettozuflüsse verzeichneten. Die

Nettoabflüsse im Bereich Systematic von CHF 0.1 Milliarden betrafen

hauptsächlich den GAM Systematic Quant Fonds, während bei den alternativen

Strategien die Nettoabflüsse von CHF 0.1 Milliarden hauptsächlich den GAM

Physical Gold Fonds betrafen. Im Multi-Asset-Bereich wurden Rücknahmen in Höhe

von CHF 0.1 Milliarden vorgenommen, hauptsächlich durch institutionelle Mandate

in der Schweiz.

Die Liquidation der ARBF-Fonds, die sicherstellt, dass alle Anleger fair

behandelt werden, läuft weiter. Per 12. Dezember 2018 wurden zwischen 89% und

92% der in Luxemburg und Irland domizilierten Fonds und 66% bis 72% der

Vermögenswerte der Cayman- und australischen Feederfonds an die Kunden

zurückbezahlt. Vorbehältlich der Marktbedingungen plant GAM, den

Liquidationsprozess im ersten Quartal 2019 abschliessen zu können.

Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF Mrd.) - Private Labelling

Fondsdomizil Verwaltete Nettoflüsse Markt- Verwaltete

Vermögen /Wechselkurs- Vermögen

30.09.2018 effekte 30.11.2018

-------------------------------------------------------------------------------

Schweiz 34.3 1.0 (0.9) 34.4

-------------------------------------------------------------------------------

Übriges Europa 45.0 0.0 (1.1) 43.9

-------------------------------------------------------------------------------

Total 79.3 1.0 (2.0) 78.3

-------------------------------------------------------------------------------

Die verwalteten Vermögen im Private Labelling, das Fondlösungen für Dritte

erbringt, beliefen sich auf CHF 78.3 Milliarden per 30. November 2018, gegenüber

CHF 79.3 Milliarden per 30. September 2018. Der Nettozufluss betrug CHF 1.0

Milliarden, während Wechselkurs- und Markteffekte zu einem Rückgang der

Kundenvermögen um CHF 2.0 Milliarden führten.

Geschätzte Ergebnisse 2018

Für das Gesamtjahr 2018 wird ein zugrundeliegender Gewinn vor Steuern von ca.

CHF 125 Millionen erwartet, gegenüber CHF 172.5 Millionen im Gesamtjahr 2017.

Der erwartete Rückgang ist in erster Linie auf eine Abnahme der

Performancegebühren von CHF 44.1 Millionen im Jahr 2017 auf ca. CHF 3 Millionen

im Jahr 2018 und den Rückgang der Kundenvermögen im Investment Management von

CHF 84.4 Milliarden per 30. Juni 2018 auf CHF 60.8 Milliarden per 30. November

2018 zurückzuführen. Diese Effekte werden durch geringere Gesamtaufwendungen

teilweise kompensiert.

Aufgrund der prognostizierten tieferen verwalteten Vermögen und Profitabilität

erwartet GAM für 2018 einen Wertminderungsaufwand bezüglich Goodwill in Höhe von

ca. CHF 885 Millionen. Darüber hinaus erwartet die Gruppe für die zweite

Jahreshälfte 2018 einen Wertminderungsaufwand von rund CHF 62 Millionen (nach

Steuern) auf Investment-Management- und Kundenverträge. Dies steht im

Zusammenhang mit den ursprünglichen Fonds von Cantab Capital Partners, die GAM

im Oktober 2016 übernommen hat und geringere verwaltete Vermögen und Cashflows

aufweisen als prognostiziert. GAM bleibt überzeugt, dass die GAM Systematic-

Plattform ein wichtiger Bestandteil ihrer künftigen Wachstumsperspektiven ist,

sowohl im Hinblick auf ihr Angebot im Bereich Alternative Risk Premia als auch

auf laufende Produkteinführungen im Bereich Systematic.

Diese Wertminderungen haben keinen Einfluss auf den zugrundeliegenden

Reingewinn, das materielle Eigenkapital oder die Cashposition von GAM.

Gleichzeitig erwartet GAM in Bezug auf Cantab eine Reduktion der aufgeschobenen

Zahlungsverpflichtung, die den über mehrere Jahre aufgeschobenen Teil des

Kaufpreises darstellt, von ca. CHF 16 Millionen für das zweite Halbjahr 2018.

Insgesamt wurde die aufgeschobene Zahlungsverpflichtung seit der Übernahme um

rund CHF 73 Millionen reduziert.

Weitere nicht wiederkehrende Effekte werden auf ca. CHF 30 Millionen geschätzt

und betreffen die Umsetzung des Restrukturierungsprogramms der Gruppe sowie

Beratungskosten im Zusammenhang mit ARBF.

Insgesamt erwartet GAM für 2018 einen IFRS-Nettoverlust von ca. CHF 925

Millionen, verglichen mit einem Reingewinn von CHF 123.2 Millionen im Jahr 2017.

Auswirkungen auf die Ergebnisse 2019

Da die durchschnittlich verwalteten Vermögen und die erwarteten Erträge im Jahr

2019 deutlich tiefer ausfallen dürften als 2018, und weil sich die Einsparungen

im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsprogramm erst in den Ergebnissen für

2020 vollständig niederschlagen werden, erwartet GAM für das erste Halbjahr und

das Gesamtjahr 2019 erheblich tiefere Resultate als für das erste Halbjahr und

das Gesamtjahr 2018.

Restrukturierungsprogramm zur Neupositionierung von GAM für künftiges Wachstum

GAM hat ein umfassendes Restrukturierungsprogramm gestartet, das es dem

Unternehmen ermöglicht, die Profitabilität und den Shareholder Value kurzfristig

zu unterstützen, ohne dass sich dies auf die Fähigkeit auswirkt, Wert für die

Kunden zu schaffen. Die Massnahmen werden das Geschäft vereinfachen und die

Effizienz steigern. Gleichzeitig werden die Ressourcen von GAM auf die Stärken

des Unternehmens, auf künftiges Wachstum sowie auf die weitere Verbesserung des

Kontrollumfelds konzentriert.

Die Restrukturierungsmassnahmen sollen bis Ende 2019 zu einer Reduktion der

fixen Personal- und Sachkosten von mindestens CHF 40 Millionen gegenüber der

annualisierten Kostenbasis zum Halbjahr 2018 von CHF 282.2 Millionen führen.

Dabei werden konzernweit rund 10% der Stellen im Laufe des Jahres 2019 abgebaut

(vorbehältlich rechtlicher und regulatorischer Anforderungen). Der Stellenabbau

beinhaltet die bereits angekündigten Anpassungen im Portfoliomanagement. Das

Unternehmen wird weiterhin in sein Kerngeschäft und in Compliance und

Risikomanagement investieren.

Bereits eingeleitete oder geplante Massnahmen umfassen die folgenden Bereiche:

* Konsolidierung der Investment-Teams (wie im November 2018 mitgeteilt): Um

Kunden weltweit skalierbare Produkte noch besser anbieten zu können, werden

die Kapazitäten in London, Zürich und New York im Fixed Income darauf

fokussiert, das Angebot im Bereich Schwellenländer-Anleihen zu verbessern,

die Kapazitäten im Bereich Global Credit zu verbreitern, die Kompetenzen im

Bereich Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS)

zu vereinen sowie ein globales Angebot im Bereich Strategic Bond

bereitzustellen, wobei letzteres auf der bestehenden Total-Return-Bond-

Expertise aufbaut. Im Bereich Aktien hat GAM die europäische Expertise in

einem Team zusammengeführt, wobei die bestehenden Stärken bei

aussereuropäischen Aktien erhalten bleiben.

* Optimierung der Vertriebsstruktur: Fokussierung der Vertriebsressourcen wo

wir kurz- und mittelfristiges Wachstumspotential sehen.

* Straffung von Operations- und Supportfunktionen: Konsolidierung gewisser

Funktionen zur optimalen Unterstützung der Kernbereiche im Investment

Management: spezialisierte Fixed-Income-, Aktien- und Multi-Asset-Lösungen

sowie GAM Systematic.

* Verfeinerung der Unternehmensstruktur: Überprüfung der Unternehmensstruktur

von GAM mit dem Ziel, die Komplexität zu reduzieren und den Kapitaleinsatz

zu optimieren.

* Priorisierung von Projekten: Neusequenzierung einer Reihe von Projekten im

Rahmen des laufenden Change-Programms der Gruppe, um Effizienzsteigerungen

zu erreichen, während gleichzeitig die Risiko-, Kontroll- und IT-Funktionen

von GAM verbessert werden.

Das Restrukturierungsprogramm wird über das gesamte Jahr 2019 umgesetzt werden,

wobei sich die Kosten­einsparungen voraussichtlich in den Finanzergebnissen

2020 vollständig niederschlagen werden. Im Laufe des Restrukturierungsprozesses

werden Möglichkeiten zur Erreichung weiterer Kosteneinsparungen geprüft.

Änderungen in der Geschäftsleitung

Im Zuge der Vereinfachung der Organisation hat der Verwaltungsrat beschlossen,

die Grösse des Group Management Board (GMB) von neun auf sieben Mitglieder zu

reduzieren. Infolge­dessen werden Larry Hatheway, Group Head of GAM Investment

Solutions (GIS) und Chief Economist, und Tim Dana, Group Head of Corporate

Development, als Mitglieder des GMB zurücktreten, aber ihre derzeitigen

funktionalen Rollen und Verantwortlichkeiten behalten und weiterhin Teil des

Senior Management Teams von GAM sein.

Update bezüglich Dividende 2018

In Anbetracht der erwarteten Ergebnisse von GAM für 2018 und der

Gewinnaussichten für 2019 behält der Verwaltungsrat seinen Fokus auf die

Stärkung des Kapitals bei und plant, den Aktionären den Verzicht auf eine

Dividende für 2018 zu beantragen. Für 2019 und darüber hinaus wird GAM eine

Ausschüttung von mindestens 50% des zugrundeliegenden Reingewinns an die

Aktionäre anvisieren. GAM wird am 21. Februar 2019 mit der Bekanntgabe der

finalen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2018 über seine strategischen Prioritäten,

die Konzernziele und weitere Details des Restrukturierungs­programms

informieren.

Hugh Scott-Barrett, Präsident des Verwaltungsrats: «Wir haben angesichts der

Ereignisse rund um ARBF und eines anspruchsvollen Marktumfelds ein schwieriges

Jahr hinter uns. Wir haben die harte Entscheidung getroffen, für 2018 die

Aussetzung der Dividende zu beantragen, um das Tempo unseres

Kapitalaufbauprogramms zu beschleunigen. Alle heute angekündigten Massnahmen

sind darauf ausgerichtet, ein schlankeres Unternehmen zu werden, das sich auf

jene Bereiche konzentriert, in denen wir den grössten Mehrwert für unsere Kunden

erzielen können. Ich bin überzeugt, dass dies eine Basis schafft, damit das

Unternehmen gestärkt aus dieser Situation hervorgehen kann.»

¹Ohne ARBF-bezogene Vermögenswerte in Fonds und Mandaten von CHF 2.3 Milliarden

(CHF 2.1 Milliarden in Liquidation) per 30. September 2018 und CHF 1.7

Milliarden (alle in Liquidation) per 30. November 2018.

Bevorstehende Termine:

21. Februar 2019 Jahresergebnisse 2018

17. April 2019 Zwischenbericht für das erste Quartal 2019

About GAM

GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der

Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen,

Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das InvestmentManagement-Kerngeschäft

der Gruppe wird durch eine Private-Labelling-Sparte ergänzt, die Management-

Companyund andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM

beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 14 Ländern und betreibt Anlagezentren in

London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die

Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz

unterstützt.

Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss

Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Ohne die ARBF-

bezogenen Strategien, die liquidiert werden, verwaltete die Gruppe per 30.

November 2018 Vermögen in der Höhe von CHF 139.1 Milliarden (USD 139.2

Milliarden).

