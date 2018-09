GNW-News: GAM Holding AG gibt Änderungen in der Geschäftsleitung bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "GAM Holding":

GAM Holding AG gibt Änderungen in der Geschäftsleitung bekannt

28. September 2018

Medienmitteilung

GAM Holding AG gibt Änderungen in der Geschäftsleitung bekannt

Die GAM Holding AG gibt heute Änderungen in der Zusammensetzung des Group

Management Board (GMB) bekannt.

Das GMB wird neu um die Rolle des Group Head of Investments erweitert. Matthew

Beesley, der im März 2017 zu GAM stiess, wird diese Position im GMB einnehmen,

vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Matthew Beesley war

massgeblich an der Umsetzung der Strategie der Gruppe beteiligt, den Investment-

Management-Bereich von einer regionalen und getrennten Teamstruktur hin zu einer

effizienten und kohärenten, weltweit konsistenten Investment-Management-

Organisation zu entwickeln. Dies erlaubt es dem Unternehmen, sich global besser

an regulatorische Veränderungen anzupassen, die Effizienz zu erhöhen und das

Geschäft noch stärker an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten.

Natalie Baylis, die im Juni 2018 als Group Head of Compliance und Mitglied des

GMB zu GAM stiess, hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, von ihrer

Funktion zurückzutreten. Sie wird GAM Ende Oktober 2018 verlassen. David Kemp,

der zuvor General Counsel, Asset and Wealth Management bei Schroders war und

über umfangreiche Erfahrung in der Branche und in Regulierungsfragen verfügt,

wird am 1. Oktober 2018 interimistisch als Group Head of Compliance zu GAM

wechseln und an Group CEO Alexander Friedman berichten. David Kemp wird eng mit

Rachel Wheeler zusammenarbeiten, die ihre Tätigkeit als Group General Counsel

und Mitglied des GMB am 3. September 2018 aufgenommen hat. Sie war zuvor General

Counsel bei Aviva Investors.

Group CEO Alexander Friedman sagte: "Ich freue mich, sowohl Matthew Beesley als

auch Rachel Wheeler im Group Management Board willkommen zu heissen. Seit seinem

Eintritt bei GAM im Jahr 2017 war Matthew Beesley massgeblich an der Stärkung

und Zentralisierung der Supportfunktionen unserer Investmentteams beteiligt, und

seine Ernennung ins GMB unterstreicht die Bedeutung der Implementierung unserer

Strategie auf der Investment-Management-Seite. Rachel Wheeler bringt als Group

General Counsel umfangreiche Branchenerfahrung im Bereich Corporate Governance

mit. Ihr fundiertes Wissen und ihre Expertise haben bereits einen grossen

Einfluss.

Wir bedauern, dass Natalie Baylis uns verlässt, und wünschen ihr alles Gute für

die Zukunft. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir in dieser wichtigen Phase mit

David Kemp einen reibungslosen Übergang sicherstellen können. David wird unsere

globale Compliance-Funktion leiten, währenddessen wir unsere Kontroll- und

Supportfunktionen weiter ausbauen."

Hinweise für die Redaktion

Weitere Informationen zu den Personen

Matthew Beesley, Head of Investments

Bevor Matthew Beesley im März 2017 zu GAM kam, war er fünf Jahre lang als Head

of Global Equities bei Henderson Global Investors tätig. Matthew Beesleys

Erfahrung davor umfasst eine Reihe von Portfoliomanagerfunktionen bei Trinity

Street Asset Management, JP Morgan Asset Management und Mercury Asset

Management/Merrill Lynch Investment Managers. Beesley besitzt einen Bachelor-

Abschluss (Hons) in Politik und moderner Geschichte der University of Manchester

und ist CFA-Charterholder.

Rachel Wheeler, Group General Counsel

Vor ihrem Eintritt bei GAM im Jahr 2018 war Rachel Wheeler vier Jahre lang als

General Counsel bei Aviva Investors tätig, mehr als zwei Jahre bei USS

Investment Management Limited und davor während sechs Jahren die Leiterin des

Bereichs Legal, International Asset Management bei BNY Mellon. Ihre Karriere

begann sie 1994 als Rechtsanwältin bei Simmons & Simmons. Wheeler besitzt ein

Postgraduate-Diplom in ,Law and Legal Practice' des College of Law, Guildford,

sowie einen Bachelor-Abschluss in Geschichte der University of Wales. Rachel

Wheeler ist Vorsitzende des Rechts-Committees der ,Investment Association' und

ist ein Mitglied des Advisory Board des ,Institutional Investor Legal Forum'

sowie des ,Institutional Investor Governance and Legal Symposium'.

David Kemp, Interim Group Head of Compliance

David Kemp war seit 2012 als General Counsel, Asset & Wealth Management bei

Schroders tätig. Zuvor hatte er eine Reihe von Führungspositionen in

Investmentbanken inne. Er begann seine Karriere als Rechtsanwalt bei einer

führenden Anwaltskanzlei in London. David Kemp besitzt ein Postgraduate-Diplom

in ,Law and Legal Practice' des College of Law, Guildford, einen Master-

Abschluss in Business Finance der Brunel University sowie einen Bachelor-

Abschluss (Hons) des King's College, University of London.

David verfügt über breite Führungserfahrung bezüglich regulatorischer,

juristischer und Compliance-Themen, einschliesslich der Einhaltung globaler

Derivatvorschriften, die Analyse, Beratung und Umsetzung von regulatorischen

Änderungen im Zusammenhang mit AIFMD, UCITS V, MiFID II, die Analyse und

Einreichung von Lizenzanträgen für regulierte Unternehmen sowie interne

Kontrollverfahren für das Onboarding von Kunden und Gegenparteien und die

Produktgestaltung.

Kontakt für weitere Informationen:

Media Relations: Investor Relations:

London +44 (0) 20 7393 8651 Zürich +41 (0) 58 426 3136

Zürich +41 (0) 58 426 6265

Besuchen Sie uns unter: www.gam.com

Folgen Sie uns auf: Twitter und LinkedIn

Über GAM

GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der

Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen,

Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft

der Gruppe wird durch eine Private Labelling-Sparte ergänzt, die Management-

Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM

beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 14 Ländern und betreibt Anlagezentren in

London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die

Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz

unterstützt.

Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss

Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe

verwaltet per 30. Juni 2018 Vermögen von CHF 163.8 Milliarden (USD 165.0

Milliarden).

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung der GAM Holding AG («die Gesellschaft») beinhaltet

zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder aktuellen

Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen

Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten,

Strategien, Möglichkeiten sowie über das Geschäftsumfeld, in welchem sie sich

bewegt, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die

keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese

Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte»,

«erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht»,

«plant», «sagt voraus» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche Aussagen

werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht, welche sich

als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie im jetzigen

Zeitpunkt als angemessen erachtet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu

führen können, dass das tatsächliche Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage,

Liquidität, Leistung, Aussichten und Möglichkeiten der Gesellschaft sowie der

Märkte, welche die Gesellschaft bedient oder zu bedienen beabsichtigt,

wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Wichtige

Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem:

Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder

regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage sowie die

Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen in der

Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können die

tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich

beeinflussen. Die Gesellschaft übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung und

beabsichtigt auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in

dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen

oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von

Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten

Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder

regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.

