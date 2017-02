GNW-News: GAM Holding AG erhält Traktandierungsbegehren für die Generalversammlung

GAM Holding AG erhält Traktandierungsbegehren für die Generalversammlung

Der Verwaltungsrat der GAM Holding AG hat von RBR Strategic Value Ltd, Cayman Islands, ein Traktandierungsbegehren für die für den 27. April 2017 angesetzte ordentliche Generalversammlung erhalten. RBR Strategic Value Ltd hält 2.1% des Aktienkapitals von GAM Holding AG und handelt im eigenem Namen und im Namen von zwei weiteren RBR Fonds (zusammen "RBR").

RBR schlägt die Wahl von Kasia Robinski, William Raynar und Rudolf Bohli als Mitglieder des Verwaltungsrates, sowie die Wahl von Kasia Robinski als Präsidentin des Verwaltungsrates vor. Des Weiteren stellt RBR den Antrag, Kasia Robinski und William Raynar als Mitglieder in den Vergütungsausschuss zu wählen.

Der Verwaltungsrat wird diese Kandidaten prüfen und seine Anträge und Empfehlungen bezüglich der Zusammensetzung des Verwaltungsrates zu gegebener Zeit bekannt geben.

GAM Holding AG wird am 2. März 2017 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 zusammen mit einem Update zu den laufenden strategischen Initiativen präsentieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Media Relations: Investor Relations:

Elena Logutenkova Patrick Zuppiger

T +41 (0) 58 426 63 41 T +41 (0) 58 426 31 36

Über GAM GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Unter den beiden Marken GAM und Julius Bär Fonds bietet das Unternehmen aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private-Labelling-Sparte ergänzt, die Fondsmanagement- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt rund 1 000 Mitarbeitende in 12 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.

Die Aktien von GAM (Symbol «GAM») mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 30. September 2016 Vermögen von CHF 119.1 Milliarden (USD 122.9 Milliarden).

