GNW-News: GAM Holding AG: Zwischenbericht für die 3-Monatsperiode bis 30. September 2018

GAM Holding AG: Zwischenbericht für die 3-Monatsperiode bis 30. September 2018

23. Oktober 2018

MEDIENMITTEILUNG

GAM Holding AG: Zwischenbericht für die 3-Monatsperiode bis 30. September 2018

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

23. Oktober 2018

MEDIENMITTEILUNG

GAM Holding AG: Zwischenbericht für die 3-Monatsperiode bis 30. September 2018

* Verwaltete Vermögen der Gruppe, einschliesslich Investment Management und

Private Labelling, von CHF 146.1 Milliarden¹ per 30. September 2018,

gegenüber CHF 163.8 Milliarden per 30. Juni 2018

* Vom Rückgang der verwalteten Vermögen entfielen CHF 10.8 Milliarden² auf die

Absolute-Return-Bond-Strategie mit uneingeschränktem Anlageansatz («ARBF»)

* Investment Management:

* Verwaltete Vermögen von CHF 66.8 Milliarden¹, gegenüber CHF 84.4

Milliarden per 30. Juni 2018, hauptsächlich aufgrund des Rückgangs der

in ARBF-Strategien verwalteten Vermögen sowie nach Nettoabflüssen aus

Nicht-ARBF-Strategien und negativen Wechselkurs- und Marktbewegungen

* Nicht-ARBF-Strategien verzeichneten Nettoabflüsse von CHF 5.3

Milliarden, bedingt durch die anspruchsvollen Marktbedingungen für die

Branche und die Auswirkungen der ARBF-Situation im August und September

* Verbesserung des Nettokapitalflusstrends im Oktober 2018, bis anhin mit

nachlassenden Nettoabflüssen

* Private Labelling:

* Verwaltete Vermögen von CHF 79.3 Milliarden, gegenüber CHF 79.4

Milliarden per 30. Juni 2018, wobei die Nettozuflüsse von CHF 0.4

Milliarden und positive Markteffekte durch negative

Wechselkursentwicklungen wettgemacht wurden

* Umsetzung von unmittelbaren und zeitnahen Massnahmen zur Unterstützung der

Profitabilität der Gruppe

Alexander S. Friedman, CEO der Gruppe: «Die Folgen der Suspendierung eines ARBF

Investment Directors waren ein klarer Rückschlag für GAM. Wir sind daran

unmittelbare und zeitnahe Massnahmen umzusetzen, um die Profitabilität von GAM

zu unterstützen. Wir haben ein stabiles und diversifiziertes Geschäft, auf dem

wir weiter aufbauen, und fokussieren uns nach wie vor voll und ganz darauf, die

Anlagerenditen zu erzielen, die unsere Kunden erwarten.»

Investment Management

Die verwalteten Vermögen verringerten sich von CHF 84.4 Milliarden per

30. Juni 2018 auf CHF 66.8 Milliarden¹, dies hauptsächlich aufgrund des

Rückgangs der in ARBF-Strategien verwalteten Vermögen um CHF 10.8 Milliarden²,

sowie wegen Nettoabflüssen von CHF 5.3 Milliarden aus Nicht-ARBF-Strategien und

negativen Wechselkurs- und Marktbewegungen von CHF 1.5 Milliarden. Das

Marktumfeld blieb im 3. Quartal 2018 anspruchsvoll und die Kunden waren nach wie

vor risikoavers. Die ARBF-Situation beeinflusste die Kundenvermögen bei GAM im

August und September zusätzlich negativ.

Alle Teams bei GAM konzentrieren sich weiterhin auf die Zusammenarbeit mit ihren

Kunden. Im bisherigen Verlauf des Oktobers 2018 haben wir eine Verbesserung des

Nettokapitalflusstrends mit sinkenden Nettoabflüssen gesehen.

Die Anlageperformance war nach wie vor sehr solide. Über die 3-Jahresperiode per

30. September 2018 übertrafen 68% (56% per 30. Juni 2018) der Investment-

Management-Vermögenswerte in Fonds ihre jeweilige Benchmark. In der 5-

Jahresperiode schnitten 54% (57% per 30. Juni 2018) der Vermögenswerte in Fonds

besser ab als ihre Benchmark. Den Morningstar-Daten zufolge entwickelten sich

77% bzw. 78% (76% bzw. 78% per 30. Juni 2018) der entsprechenden Investment-

Management-Vermögenswerte in Fonds von GAM besser als ihre jeweiligen

Vergleichsgruppen.

Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF Mrd.)

Kompetenz Verwaltete Nettoflüsse Liquidiert/in Markt- Verwaltete

Vermögen Liquidation /Wechselkurs- Vermögen

30.06.2018 effekte 30.09.2018

-------------------------------------------------------------------------------

Absolute

Return 3.4 (0.7) - (0.1) 2.6

(ohne ARBF)

-------------------------------------------------------------------------------

Fixed Income 38.6 (2.6) - (0.7) 35.3

-------------------------------------------------------------------------------

Equity 12.5 (1.1) - (0.4) 11.0

-------------------------------------------------------------------------------

Systematic 4.6 0.1 - (0.1) 4.6

-------------------------------------------------------------------------------

Multi Asset 9.3 (0.7) - 0.0 8.6

-------------------------------------------------------------------------------

Alternatives 5.0 (0.3) - (0.2) 4.5

-------------------------------------------------------------------------------

Total ohne 73.4 (5.3) - (1.5) 66.6

ARBF

-------------------------------------------------------------------------------

ARBF(*) 11.0 (3.2) (7.7) 0.1 0.2

-------------------------------------------------------------------------------

Total 84.4 (8.5) (7.7) (1.4) 66.8¹

-------------------------------------------------------------------------------

¹Ohne ARBF-Vermögen von CHF 1.9 Milliarden in Fonds und ARBF-Vermögen von

CHF 0.4 Milliarden in Mandaten, die nachfolgend liquidiert wurden oder in den

kommenden Monaten, abhängig von den Marktbedingungen, liquidiert werden.

²Einschliesslich ARBF-Vermögen von CHF 5.4 Milliarden in Fonds, die bis zum

30. September 2018 liquidiert wurden sowie ARBF-Vermögen von CHF 1.9 Milliarden

in Fonds und ARBF-Vermögen von CHF 0.4 Milliarden in Mandaten, die nachfolgend

liquidiert wurden oder in den kommenden Monaten, abhängig von den

Marktbedingungen, liquidiert werden.

* Per 30. Juni 2018, einschliesslich Vermögenswerten von CHF 8.3 Milliarden in

ARBF-Fonds und CHF 2.7 Milliarden in ARBF-bezogenen Mandaten.

Ohne ARBF betrug der Nettoabfluss aus Absolute-Return-Strategien CHF 0.7

Milliarden, wobei der Grossteil auf den GAM Star Global Rates Fonds entfiel.

Im Fixed-Income-Bereich beliefen sich die Nettoabflüsse insgesamt auf

CHF 2.6 Milliarden. Die GAM Star Credit Opportunities Strategie, die vorwiegend

in nachrangige Anleihen von Investment-Grade- oder erstklassigen Emittenten

investiert, verzeichnete Nettoabflüsse, nachdem die verwalteten Vermögen seit

Anfang 2017 kräftig zugenommen hatte. Der GAM Local Emerging Bond Fonds, der in

Anleihen von Schwellenländern investiert, die auf die jeweilige Lokalwährung

lauten oder an sie gekoppelt sind, verzeichnete Nettoabflüsse, da Kunden

gegenüber Schwellenländeranlagen im Umfeld der steigenden US-Zinsen und von

Handelsspannungen risikoavers wurden.

Im Equity-Bereich betrug der Nettoabfluss CHF 1.1 Milliarden, wobei die grössten

Abflüsse aus dem GAM Japan Equity Fonds und dem GAM Star Continental European

Equity Fonds durch Zuflüsse in den GAM Health Innovation Fonds teilweise

kompensiert wurden.

Systematische Strategien verzeichneten Nettozuflüsse von CHF 0.1 Milliarden,

hauptsächlich dank Zuflüssen in den GAM Systematic Core Macro Fonds.

Bei Multi-Asset-Produkten betrafen Rücknahmen von CHF 0.7 Milliarden

hauptsächlich institutionelle Mandate in der Schweiz.

In den Nettoabflüssen von CHF 0.3 Milliarden aus alternativen Anlagen schlugen

sich vor allem Rücknahmen aus dem GAM Commodity Fonds und aus dem Dach-

Hedgefonds-Geschäft nieder.

Private Labelling

Die verwalteten Vermögen im Private Labelling, das Fondsdienstleistungen für

Dritte anbietet, lagen bei CHF 79.3 Milliarden gegenüber CHF 79.4 Milliarden

per 30. Juni 2018. Die Nettozuflüsse beliefen sich auf CHF 0.4 Milliarden,

während Marktbewegungen und Wechselkursentwicklungen zu einem Rückgang der

verwalteten Vermögen um CHF 0.5 Milliarden führten.

Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF Mrd.)

Fondsdomizil Verwaltete Nettozuflüsse Markt- Verwaltete

Vermögen per /Wechselkurs- Vermögen per

30.06.2018 effekte 30.09.2018

-----------------------------------------------------------------------

Schweiz 34.2 (0.3) 0.4 34.3

-----------------------------------------------------------------------

Übriges Europa 45.2 0.7 (0.9) 45.0

-----------------------------------------------------------------------

Total 79.4 0.4 (0.5) 79.3

-----------------------------------------------------------------------

Update zur Liquidierung der ARBF-Fonds

Oberste Priorität bei der Liquidierung der ARBF-Fonds haben der Schutz der

Kundeninteressen durch die zeitnahe Ausschüttung der Liquidierungserlöse und die

Maximierung des Werts für die Anleger. Bisher wurden zwischen 82% und 91% der

Vermögenswerte der luxemburgischen und irischen UCITS-Fonds sowie 66% bis 72%

der Feeder-Fonds auf den Cayman Islands und in Australien zurückgezahlt. Die

verbleibenden Vermögenswerte werden, abhängig von den Marktbedingungen, in den

kommenden Monaten liquidiert. GAM rechnet mit weiteren Ausschüttungen an die

Anleger im 4. Quartal 2018.

Update zu den strategischen Prioritäten

Das Hauptaugenmerk der Gruppe liegt darauf, unmittelbare und zeitnahe Massnahmen

umzusetzen, um die Profitabilität zu unterstützen. GAM hat Massnahmen

identifiziert, die der Firma eine grössere Flexibilität verschaffen, um dieses

Ziel zu erreichen: Anpassung diskretionärer Ausgaben, Höhe und Timing von

Investitionen im gesamten Unternehmen und Umsetzung bereits vorher

identifizierter Massnahmen zur Effizienzsteigerung.

GAM wird weiterhin in angemessenem Masse in den Aufbau einer gut kontrollierten

und skalierbaren Plattform investieren, die das geschäftliche Wachstum

unterstützt, dabei aber dem erwarteten Ergebnisrückgang im Zusammenhang mit den

ARBF-Strategien Rechnung tragen.

In den letzten Monaten hat die Firma ihre Organisationsstruktur weiter gestärkt.

Dies umfasste unter anderem die Aufnahme des Head of Investments in die

Geschäftsleitung der Gruppe sowie die Schaffung einer Front-Office-

Kontrollfunktion.

Ein weiteres Update zu den strategischen Prioritäten von GAM ist spätestens mit

der Veröffentlichung der Jahresergebnisse am 21. Februar 2019 geplant.

Hugh Scott-Barret, Präsident des Verwaltungsrates: « Der Verwaltungsrat

konzentriert sich zusammen mit dem Management darauf, eine faire Behandlung

unserer Kunden sicherzustellen, ihre Erwartungen zu erfüllen, das Geschäft zu

stabilisieren und die Profitabilität der Gruppe zu unterstützen. Wie bereits im

August erwähnt, werden wir weiterhin alle Optionen überprüfen, um den

Shareholder Value zu optimieren.»

Ausblick

Die Branche ist seit dem zweiten Quartal dieses Jahres mit anspruchsvolleren

Marktbedingungen konfrontiert, die sich auch im vierten Quartal des Jahres 2018

fortsetzen dürften. GAM konzentriert sich weiter darauf, die Interessen ihrer

Kunden zu schützen und die Liquidierung der ARBF-Portfolios abzuschliessen. Mit

ihrem differenzierten und spezialisierten Produktangebot ist GAM nach wie vor

gut auf die Anlegernachfrage ausgerichtet. Der Fokus der Gruppe richtet sich wie

bis anhin auf die Erzielung von überdurchschnittlicher Anlageperformance für

ihre Kunden, während sie unmittelbare und zeitnahe Massnahmen zur Unterstützung

der Profitabilität ergreift.

Bevorstehende Termine:

21. Februar 2019 Jahresergebnisse 2018

17. April 2019 Zwischenbericht für das erste Quartal 2019

Kontakt für weitere Informationen:

Media Relations: Investor Relations:

Marc Duckeck Patrick Zuppiger

Tel.: +41 (0) 58 426 62 65 Tel.: +41 (0) 58 426 31 36

Fiona Kehily-Ives Jessica Grassi

Tel.: +44 (0) 20 7393 8651 Tel.: +41 (0) 58 426 31 37

Besuchen Sie uns unter: www.gam.com

Folgen Sie uns auf: Twitter und LinkedIn

Über GAM

GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der

Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen,

Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment- Management-Kerngeschäft

der Gruppe wird durch eine Private-Labelling-Sparte ergänzt, die Management-

Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM

beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 14 Ländern und betreibt Anlagezentren in

London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die

Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz

unterstützt.

Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss

Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die verwalteten

Vermögen der Gruppe betrugen per 30. September 2018 CHF 146.1 Milliarden

(USD 149.6 Milliarden).

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung der GAM Holding AG («die Gesellschaft») beinhaltet

zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder aktuellen

Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen

Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten,

Strategien, Möglichkeiten sowie über das Geschäftsumfeld, in welchem sie sich

bewegt, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die

keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese

Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte»,

«erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht»,

«plant», «sagt voraus» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche Aussagen

werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht, welche sich

als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie im jetzigen

Zeitpunkt als angemessen erachtet.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen

und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass das tatsächliche

Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und

Möglichkeiten der Gesellschaft sowie der Märkte, welche die Gesellschaft bedient

oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen können. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen

können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds,

legislative, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, die allgemeine

wirtschaftliche Lage sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen

in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können

die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich

beeinflussen. Die Gesellschaft übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung und

beabsichtigt auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in

dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen

oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von

Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten

Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder

regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.

Medienmitteilung:

http://hugin.info/142256/R/2221608/869692.pdf

http://www.gam.com