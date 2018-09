GNW-News: GAM Holding AG: Stellungnahme zu Medienspekulationen

Weitere Suchergebnisse zu "GAM Holding":

25. September 2018

Medienmitteilung

GAM Holding AG: Stellungnahme zu Medienspekulationen

Als Reaktion auf aktuelle Medienspekulationen kann GAM bestätigen, dass die

interne Untersuchung bezüglich des Verhaltens von Tim Haywood, Investment

Director der ARBF-Fonds, aufgrund von Bedenken eines internen Whistleblowers

eingeleitet wurde. In Einklang mit ihren etablierten internen Prozessen hat GAM

diese Hinweise sehr ernst genommen und gleichzeitig sichergestellt, dass die

Existenz und die Identität des Whistleblowers geschützt werden. GAM

beabsichtigt, dem Whistle­blower auch weiterhin alle angezeigten

Schutzmassnahmen zukommen zu lassen. Im November 2017 leitete GAM eine von

unabhängigen externen Experten unterstützte interne Untersuchung ein. Im März

2018 ergänzte der Whistleblower seine anfänglichen Hinweise und nahm Kontakt mit

der britischen Financial Conduct Authority (FCA) auf, während er gleichzeitig

das Unternehmen informiert hielt.

Die interne Untersuchung entwickelte sich mit der Aufdeckung zusätzlicher Fakten

und Umstände weiter und identifizierte diverse potenzielle Verfehlungen, die

insgesamt zur Entscheidung führten, Herrn Haywood zu suspendieren. Wie schon

früher kommuniziert, finden in diesem Zusammenhang keine Untersuchungen gegen

andere Mitarbeiter statt, und es wurden keinerlei Anhaltspunkte gefunden, die

solche angezeigt erscheinen liessen. Das interne Disziplinarverfahren in Bezug

auf den suspendierten Investment Director ist noch im Gange.

Im Zuge der laufenden Liquidation der ARBF-Fonds, welche die Fairness gegenüber

allen Anlegern und deren Gleichbehandlung gewährleistet, wurden bis heute

zwischen 60% und 87% der Fondsvermögen ausbezahlt. Die zweiten

Liquidationszahlungen beginnen in der Woche vom 24. September 2018, und weitere

Fondsvermögen werden, abhängig von den Marktbedingungen, in den kommenden

Monaten liquidiert und die entsprechenden Barmittel an die Anleger

zurückerstattet. Bislang wurden keine materiellen Nachteile für Kunden

festgestellt, und wir werden dies weiterhin überwachen.

Wie bereits früher mitgeteilt, bezieht sich das aufgedeckte potenzielle

Fehlverhalten darauf, dass in bestimmten Fällen keine ausreichende Due Diligence

durchgeführt oder belegt bzw. keine internen Aufzeichnungen von Dokumenten

verfügbar gemacht wurden. Darüber hinaus kam die Untersuchung zum Schluss, dass

Tim Haywood möglicherweise gegen die Unterschriftenrichtlinien des Unternehmens

verstossen und sein privates E-Mail-Konto für Arbeitszwecke verwendet hat. Er

verletzte zudem die Richtlinien des Unternehmens für die Annahme von Geschenken

und Einladungen.

Alexander Friedman, CEO von GAM, sagte: "Das Herzstück der Kontrollsysteme jedes

modernen Finanzdienstleistungsunternehmens sollte aus einer Unternehmenskultur

bestehen, die Mitarbeiter dazu ermutigt, sich bei Bedenken über das Verhalten

von Kollegen zu Wort zu melden. Der einzige Weg, diese Kultur

aufrechtzuerhalten, besteht darin, diejenigen zu schützen, die mutig genug sind,

dies zu tun - aber auch diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die gegen die

Regeln verstossen. Dies ist von zentraler Bedeutung für vertrauenswürdige

Kundenbeziehungen, und wir werden in diesem Punkt keine Kompromisse eingehen.

Ich bin all unseren Kunden dankbar, die sich die Zeit genommen haben, unser

Vorgehen in dieser Angelegenheit nachzuvollziehen. Wir werden uns weiter voll

und ganz für die Interessen unserer Kunden einsetzen."

Kontakt für weitere Informationen:

Media Relations: Investor Relations:

London +44 (0) 20 7393 8651 Zürich +41 (0) 58 426 3136

Zürich +41 (0) 58 426 6265

Besuchen Sie uns unter: www.gam.com

Folgen Sie uns auf: Twitter und LinkedIn

Über GAM

GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der

Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen,

Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft

der Gruppe wird durch eine Private Labelling-Sparte ergänzt, die Management-

Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM

beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in

London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die

Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz

unterstützt.

Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss

Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe

verwaltet per 30. Juni 2018 Vermögen von CHF 163.8 Milliarden (USD 165.0

Milliarden).

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung der GAM Holding AG («die Gesellschaft») beinhaltet

zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder aktuellen

Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen

Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten,

Strategien, Möglichkeiten sowie über das Geschäftsumfeld, in welchem sie sich

bewegt, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die

keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese

Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte»,

«erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht»,

«plant», «sagt voraus» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche Aussagen

werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht, welche sich

als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie im jetzigen

Zeitpunkt als angemessen erachtet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu

führen können, dass das tatsächliche Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage,

Liquidität, Leistung, Aussichten und Möglichkeiten der Gesellschaft sowie der

Märkte, welche die Gesellschaft bedient oder zu bedienen beabsichtigt,

wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Wichtige

Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem:

Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder

regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage sowie die

Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen in der

Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können die

tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich

beeinflussen. Die Gesellschaft übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung und

beabsichtigt auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in

dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen

oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von

Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten

Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder

regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.

Medienmitteilung:

http://hugin.info/142256/R/2217577/866573.pdf

