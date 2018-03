GNW-News: Fulham präsentiert die neuesten leistungsstarken LinearHO LED-Module auf der Light + Building Messe 2018

Fulham präsentiert die neuesten leistungsstarken LinearHO LED-Module auf der Light + Building Messe 2018

Neue Vizion LinearHO LED-Module für Anwendungen, die eine hohe Lichtausbeute

erfordern, wie Hochregale, wasserfeste/korrosionsfeste sowie eingelassene

modulare Beleuchtungskörper

FRANKFURT, Deutschland, March 13, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der Light +

Building präsentiert Fulham Co.



, Inc., ein führender Anbieter von

Beleuchtungskomponenten und Elektronik für Industrie- und Spezialanwendungen,

diese Woche seine neuen Vizion LinearHO Hochleistungs-LED-Module europäischen

OEMs und Händlern. Fulhams neue LinearHO-Module wurden zusammen mit anderen

Beleuchtungsanwendungen, die eine hohe Beleuchtungsintensität erfordern, zur

Verwendung in Hochregalen, wasserfesten/korrosionsfesten sowie eingelassenen

modularen Beleuchtungskörpern entwickelt. Die LinearHO-Module sind aber auch

für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet.

Die äußerst effizienten Vizion LinearHO DC LED-Module mit hoher Lumenleistung

sollen als verbesserte Alternative zu traditionellen linearen Lampen dienen. Die

LED-Module sind mit Konstantstrom-Treibern einschließlich der meisten LED-

Treiber und Notbeleuchtungssysteme von Fulham kompatibel.

Die unterschiedlichen Vizion LinearHO-Module umfassen 560 mm für >7.100 Lumen

und 1120 mm oder 1475 mm für >13.600; verfügbar in 3000 K, 4000 K und 5000 K

Farbtemperaturen, mit 80 CRI oder 90 CRI Optionen. Alle Versionen lassen sich

dank der vormontierten Magneten und Steckanschlüssen ganz einfach installieren

und sorgen aufgrund des Designs aus extrudiertem Aluminium selbst für das

Wärmemanagement.

"Wir erleben eine immer stärkere Nachfrage nach leistungsstarken linearen LED-

Modulen für Anwendungen im Außenbereich sowie anspruchsvolle Umgebungen wie z.

B. Hochregale. Daher haben wir unsere LinearHO-LED-Module sowohl für

Neuinstallationen als auch Nachrüstungen entwickelt", sagt Mark Needham, Vice

President of European Sales bei Fulham. "Diese neuen leistungsstarken Module

werden vor allem bei Installateuren Anklang finden, da sie in Minuten

installiert werden können. Wir möchten OEMs und Installateuren LED-Module

anbieten, die vielseitig, normgerecht, leicht anpassbar und einfach zu

installieren sind."

Die Vizion LinearHO DC LED-Module von Fulham sind der ideale Ersatz für

Fluorescent T5HO, die bisher üblicherweise in Hochregalen, eingelassenen

modularen Installationen oder in einfachen oder doppelten

wasserdichten/korrosionsfesten linearen Anwendungen zum Einsatz kamen. Alle

Vizion LinearHO-LED-Module können mit der entsprechenden optionalen

Streuscheiben verwendet werden, die einfach ohne Werkzeug oder zusätzliche

Komponenten aufgesteckt werden. Die Vizion LinearHO LED-Module erfüllen alle

entsprechenden europäischen Anforderungen und sind jetzt in vollem Umfang

verfügbar.

Die LED-Beleuchtungskörper von Fulham sind weltweit bei allen Fulham-Partnern

erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf www.fulham.com.

#LB18

Über Fulham

Fulham Co., Inc. ist ein führender globaler Anbieter von intelligenten,

sozialverantwortlichen und nachhaltigen industriellen Beleuchtungskomponenten

und entsprechender Elektronik zur Verwendung in allgemeinen Beleuchtungsanlagen,

Parkstrukturen, zur Beschilderung, beim Gartenbau sowie in UV- und sonstigen

Anwendungen. Das Unternehmen entwickelt und produziert eine Vielzahl

preisgekrönter LED- und Notbeleuchtungsprodukte sowie bewährte Produkte für

verschiedenste Beleuchtungsplattformen. Fulham verkauft seine

Beleuchtungslösungen weltweit über Erstausrüster (OEMs) sowie über

Vertriebskanäle für elektrische Ausrüstung. Neben seinem Hauptsitz in Hawthorne,

Kalifornien, hat das Unternehmen Vertriebs- und/oder Produktionseinrichtungen in

den Niederlanden, China, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weitere

Informationen finden Sie auf www.fulham.com. @FulhamUSA und @FulhamEurope.

Ansprechpartner:

Andy Firchau

Marketing Manager

(323) 779-2980, Dw. 1252

afirchau@fulham.com

A photo accompanying this announcement is available

at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70f98347-90dd-4ffd-bdde-

3af46eb9d0df/de

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Fulham Co., Inc. via GlobeNewswire