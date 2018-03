GNW-News: Fulham präsentiert Bluetooth-Mesh- und PoE-Technologie zur LED-Beleuchtungssteuerung auf der Light+Building

Fulham präsentiert Bluetooth-Mesh- und PoE-Technologie zur LED-Beleuchtungssteuerung auf der Light+Building

Fulhams vernetzte Beleuchtungssteuerungen demonstrieren das Potential von

Bluetooth Mesh und Power-over-Ethernet für die intelligente Inbetriebnahme und

Verwaltung von Beleuchtungssystemen.





FRANKFURT, Deutschland, March 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei der

Light+Building-Messe diese Woche wird Fulham Co., Inc., ein führender Anbieter

von Beleuchtungskomponenten und Elektronik für kommerzielle und

Spezialanwendungen, eine neue drahtlose Technologie zur Beleuchtungssteuerung

vorstellen, die den Bluetooth Mesh Control Stack von Silvair verwendet, um die

Zweiwegekommunikation für smarte Beleuchtungskörper zu ermöglichen. Fulham wird

auch eine neue Power-over-Ethernet (PoE) LED- Linear Engine-Technologie

präsentieren, die Gleichstrom mit smarter Beleuchtungssteuerung verbindet. Die

Technologievorführung der Beleuchtungssteuerungen wird in Halle 4.0, Stand A12,

stattfinden.

Bei der Bluetooth-Mesh-Präsentation von Fulham auf der Light+Building werden

eine Bluetooth-LED-Steuerung über 0-10 V und ein 40 W LED-Treiber mit Add-On-

Bluetooth-Konnektivität über ein intelligentes Drahtlosmodul von Fulham zu sehen

sein. Beide Produkte werden zur Steuerung von Drittsensoren und Wandschaltern

verwendet und demonstrieren das Potential der Bluetooth-Mesh-Kompatibilität.

Diese Produkte gehören zu den allerersten drahtlosen LED-Steuerungen, die eine

Zweiwege-Bluetooth-Kommunikation bereitstellen und Steuerungsbefehle,

Inbetriebnahme und Datenerfassung für die Leistungsüberwachung und Analyse

ermöglichen.

Bluetooth Mesh kann zur Schaffung eines Ökosystems zur drahtlosen

Beleuchtungsverwaltung verwendet werden, das sich schnell auszahlt und die

Grundlage für eine zentralisierte Beleuchtungsregelung als Basis für das IoT

(Internet der Dinge) schafft. ABI Research schätzt, dass bis 2021 48 Mrd.

internetfähige Geräte einschließlich smarter Beleuchtungskörper installiert sein

werden und dass offene Standards wie das Bluetooth Mesh die Zusammenlegung

dieser Geräte in einer IoT-Infrastruktur ermöglichen werden. Fulham stellt eine

Prototyp-App vor, die zeigt, wie Sensoren in Beleuchtungskörpern für zusätzliche

IoT-Funktionen verwendet werden können, wie die Verwaltung von HVAC-Systemen,

Alarmanlagen, Notausgangsschildern und smarte Türschlosssteuerungen.

Der Einsatz von Bluetooth Mesh für die drahtlose Beleuchtungssteuerung bietet

eine Reihe von Vorteilen, da Bluetooth ein genau definierter, offener Standard

ist, der eine schnelle, zuverlässige Leistung und Skalierbarkeit ermöglicht.

Vermaschte Netzwerke wurden für Anwendungen wie die Gebäudeautomation entworfen,

unterstützen die Viele-zu-Viele-Kommunikation zwischen zahlreichen Geräten und

eignen sich ideal für vernetzte Beleuchtungskörper, da gleichzeitig Sensoren in

mehreren Hunderten oder sogar Tausenden von Leuchten verbunden werden können.

Fulham stellt auch eine neue PoE Linear-LED-Engine-Technologie vor, die in eine

Reihe an Formfaktoren integriert werden kann. Im Vergleich zu vorherigen

Generationen von PoE-Produkten, die Befehle nur über eine 0-10V-Schnittstelle

ausgeben können, wird die PoE-LED-Engine direkt mit dem LED-Leuchtmodul

verbunden, um eine vollständige Zweiwegekommunikation mit dem Leuchtkörper

bereitzustellen. Dadurch ist es möglich, Daten über die Leuchtleistung, den

Stromverbrauch und die Betriebstemperatur zu erfassen und Befehle wie Ein-

/Ausschalten, Dimmen, Farbeinstellung und zeitliche Planung auszugeben.

Die Verwendung von PoE zum Betreiben der LED-Leuchten vereinfacht die

Installation, da nur noch ein Kabel für den Strom und die Steuerung erforderlich

ist. PoE versorgt LED-Leuchten mit einer Niederspannungs-Gleichstromquelle, die

bis zu 52 W Strom bereitstellt. Das macht die Leuchten noch energieeffizienter

und weniger kostspielig, da keine Konvertierungstreiber erforderlich sind.

PoE vereinfacht auch das Unterbringen von Sensoren mit hoher Bandbreite (wie IP-

Kameras) in der gleichen Netzwerk-Infrastruktur, die zum Betreiben und der

Steuerung von Beleuchtungskörpern verwendet wird. Mit PoE hat jede LED-Leuchte

eine einzigartige IP-Adresse, was das Hinzufügen von Leuchten zu einer IoT-

Infrastruktur vereinfacht, einschließlich Fernverwaltung über das Internet.

"Wir entwickeln bereits seit einiger Zeit intelligente LED-Produkte mit

integrierter Programmierbarkeit. Der nächste Schritt in Richtung smarter

Beleuchtung ist das Hinzufügen von Kommunikation zur Programmierbarkeit. Bei

unseren Vorführungen auf der Light+Buildung 2018 werden wir einige der

Möglichkeiten präsentieren, die für vernetzte Beleuchtungs-Ökosysteme verfügbar

sind", sagt Russ Sharer, Vice President of Global Marketing and Business

Development bei Fulham. "Neben der Bereitstellung von Zweiwegekommunikation für

die Steuerung und Datenerfassung ebnen offene Standards wie Bluetooth Mesh und

Power-over-Ethernet zur Vernetzung von Beleuchtungskörpern den Weg für die IoT-

Integration. LED-Beleuchtung mit integrierten Sensoren schafft ein ideales

Rahmenwerk für die IoT-Infrastruktur. Diese Technologien wurden schon mehrfach

von unseren OEMs gefordert und wir sind hocherfreut, diese Entwicklung

vorstellen zu können."

Für weitere Informationen besuchen Sie Fulham auf der Light+Building-Messe 2018

in Halle 4.0, Stand A12 oder gehen Sie auf www.fulham.com.

#LB18

#BLEmesh4lighting

#BLEmeshecosystem

Über Fulham

Fulham Co., Inc. ist ein führender globaler Anbieter von intelligenten,

sozialverantwortlichen und nachhaltigen kommerziellen Beleuchtungskomponenten

und Elektronik für den Einsatz in der kommerziellen Allgemeinbeleuchtung,

Parkstruktur, Beschilderung, beim Gartenbau sowie in UV- und sonstigen

Anwendungen. Das Unternehmen entwickelt und produziert eine Vielzahl

preisgekrönter LED- und Notbeleuchtungsprodukte sowie bewährte Produkte für

verschiedenste Beleuchtungsplattformen. Fulham verkauft seine

Beleuchtungslösungen weltweit über Erstausrüster (OEMs) und Vertriebskanäle für

elektrische Ausrüstung. Neben seinem Hauptsitz in Hawthorne, Kalifornien, hat

das Unternehmen Vertriebs- und/oder Produktionseinrichtungen in den

Niederlanden, China, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weitere

Informationen finden Sie auf www.fulham.com. @FulhamUSA und @FulhamEurope.

Ansprechpartner:

Andy Firchau

Marketing Manager

(323) 779-2980, Dw. 1252

afirchau@fulham.com

