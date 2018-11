GNW-News: Führungswechsel bei GAM Holding AG

Weitere Suchergebnisse zu "GAM Holding":

Führungswechsel bei GAM Holding AG

6. November 2018

MEDIENMITTEILUNG

Führungswechsel bei GAM Holding AG

Group CEO Alexander Friedman und der Verwaltungsrat sind übereingekommen, dass

es für GAM am besten ist, den nächsten Entwicklungsschritt des Unternehmens

unter neuer Führung anzugehen, und dass Alexander Friedman per heute

zurücktritt. Der Verwaltungsrat hat David Jacob, Mitglied des Verwaltungsrates,

als interimistischen Group CEO und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Gleichzeitig wird die Suche nach einem neuen Group CEO eingeleitet. David Jacob

hatte Führungs­positionen bei einer Reihe von Vermögensverwaltern inne und

verfügt über weitreichende Industrieerfahrung.

David Jacobs unmittelbare Priorität liegt darin sicherzustellen, dass die

erforderlichen Massnahmen, um die Strategie von GAM voranzutreiben und die

Profitabilität zu unterstützen, so rasch als möglich umgesetzt werden. Weitere

Informationen werden zu gegebener Zeit kommuniziert.

Hugh Scott-Barrett, Präsident des Verwaltungsrates: «GAM steht vor wichtigen

Entscheidungen, um das Unternehmen wieder für künftiges Wachstum auszurichten.

Alex Friedman und der Verwaltungsrat haben gemeinsam beschlossen, dass eine neue

Führung besser in der Lage ist, die Schritte einzuleiten, die nötig sind, um die

Profitabilität zu unterstützen und die Strategie der Gruppe voranzutreiben.

David Jacob ist die ideale Person für diese Rolle, da er die Gruppe sehr gut

kennt und über einen erfolgreichen Leistungsausweis in der Führung von

Vermögensverwaltungsgeschäften verfügt.

Wir können in unserem Geschäft auf viele Talente zählen, und es gibt einiges,

worauf wir stolz sein können, wie die Art, wie wir unsere Kunden bedienen,

unsere diversifizierte Produktepalette und die Fähigkeit unserer

Vermögensverwaltungsteams, hervorragende Investmentperformance zu liefern. Mit

seinem Fachwissen und seiner Erfahrung wird David diesen Teams die Führung und

Unterstützung geben, die sie benötigen, um sich auf die Bedürfnisse unserer

Kunden zu konzentrieren.

Alex Friedman hat das Geschäft während einer Zeit beispielloser

Herausforderungen für das aktive Vermögensverwaltungs- und Dach-Hedgefonds-

Geschäft kompetent geführt. Bei der Entscheidung im Juli, einen Investment

Director zu suspendieren, hatte er die volle Unterstützung des Verwaltungsrates.

Während seiner Zeit als CEO hat er ein umfangreiches Change-Programm

vorangetrieben, das uns zu einer moderneren, diversifizierteren und

kosteneffizienteren Organisation gemacht hat. Wir danken Alex für seine

bedeutenden Leistungen über die letzten vier Jahre und wünschen ihm alles Gute

für die Zukunft.»

David Jacob: «GAM ist ein erstklassiger Vermögensverwalter, der für seine

talentierten Portfoliomanager bekannt ist. Trotz des Rückschlags, den das

Unternehmen dieses Jahr erlitten hat, sind wir in der vorteilhaften Lage, einen

Verwaltungsrat mit einer breiten und relevanten Erfahrung sowie ein starkes, von

Alex zusammengestelltes Führungsteam zu haben. Ich freue mich, mit beiden Teams

zusammenzuarbeiten und unseren Fokus weiter konsequent darauf auszurichten, die

Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen.»

David Jacobs Ernennung als interimistischer CEO unterliegt den üblichen

behördlichen Genehmigungen. Während seiner Zeit als interimistischer CEO wird er

Mitglied des Verwaltungsrates bleiben, jedoch aus dem Audit Committee und dem

Compensation Committee zurücktreten. Seine Rolle im Compensation Committee wird

mit sofortiger Wirkung von Benjamin Meuli übernommen, der seit 2016 Mitglied des

Verwaltungsrates ist.

Weitere Hinweise für Medien

Biographie von David Jacob

David Jacob ist seit April 2017 Mitglied des Verwaltungsrates der GAM Holding

AG. Er war ebenfalls Mitglied im Audit und Compensation Committee der Gruppe

(seit Mai 2017).

David Jacob war von 2014 bis 2016 CEO von Rogge Global Partners Ltd. Von 2004

bis 2013 war er bei Henderson Global Investors in verschiedenen leitenden

Funktionen tätig, unter anderem als Mitglied des Verwaltungsrates und als Chief

Investment Officer. Vor seiner Tätigkeit bei Henderson hatte er verschiedene

leitende Funktionen bei UBS Global Asset Management, Merrill Lynch Investment

Managers und JPMorgan Asset Management innegehabt. David Jacob ist Chartered

Financial Analyst (CFA) und verfügt über einen Bachelor of Science in

Wirtschaftswissenschaften der Wharton School an der Universität von

Pennsylvania. Er wurde 1964 geboren und ist US und britischer Staatsbürger.

Kontakt für weitere Informationen:

Media Relations: Investor relations:

Marc Duckeck Patrick Zuppiger

Tel.: +41 (0) 58 426 62 65 T +41 (0) 58 426 31 36

Besuchen Sie uns unter: www.gam.com

Folgen Sie uns auf: Twitter und LinkedIn

Über GAM

GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der

Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen,

Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment- Management-Kerngeschäft

der Gruppe wird durch eine Private-Labelling-Sparte ergänzt, die Management-

Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM

beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 14 Ländern und betreibt Anlagezentren in

London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die

Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz

unterstützt.

Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss

Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die verwalteten

Vermögen der Gruppe betrugen per 30. September 2018 CHF 146.1 Milliarden

(USD 149.6 Milliarden).

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung der GAM Holding AG («die Gesellschaft») beinhaltet

zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder aktuellen

Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen

Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten,

Strategien, Möglichkeiten sowie über das Geschäftsumfeld, in welchem sie sich

bewegt, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die

keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese

Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte»,

«erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht»,

«plant», «sagt voraus» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche Aussagen

werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht, welche sich

als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie im jetzigen

Zeitpunkt als angemessen erachtet.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen

und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass das tatsächliche

Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und

Möglichkeiten der Gesellschaft sowie der Märkte, welche die Gesellschaft bedient

oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen können. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen

können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds,

legislative, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, die allgemeine

wirtschaftliche Lage sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen

in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können

die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich

beeinflussen. Die Gesellschaft übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung und

beabsichtigt auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in

dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen

oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von

Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten

Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder

regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.

