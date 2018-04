GNW-News: Fortschritt und Potenziale für mehr Luftreinheit auf globaler Ebene

Fortschritt und Potenziale für mehr Luftreinheit auf globaler Ebene

Der Einsatz einer neuen Generation der Dieseltechnologie

bringt schnelle Vorteile für mehr Luftreinheit

Ein neues Verständnis der globalen Luftqualität unterstreicht die Notwendigkeit

von Technologien wie Dieselmotoren der neuen Generation, die

Emissionsminderungen beschleunigen können

WASHINGTON, 21. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktuelle Berichte über die

Luftqualität in den USA (State of the Air) und weltweit (State of Global Air

2018) würdigen die in den Industrie- und Entwicklungsländern erzielten

Fortschritte, heben aber auch die erheblichen Diskrepanzen bei der Verringerung

der wichtigsten Schadstoffe wie Feinstaub und Ozon hervor.





"Weitere Fortschritte in der Luftreinhaltung bei gleichzeitig nachhaltigem

Wirtschaftswachstum sind möglich. Städte und Länder müssen auf bewährte,

sauberere Motoren und Kraftstoffe umstellen", sagte Allen Schaeffer,

Geschäftsführer des Diesel Technology Forum. "Wir können und sollten den

Gemeinden und Ländern jedweder Größen auf der ganzen Welt die enormen Vorteile

von Dieselmotoren mit neuer Technologie zur Verfügung stellen, damit auch sie

ihre Emissionen reduzieren und gleichzeitig ihre Wirtschaft und Infrastruktur

effizient aufbauen und die Lebensqualität der Menschen überall verbessern

können."

"Es ist zwar überraschend, in welchem Ausmaß Feinstaub aus den Haushalten und

aus Nicht-Transportquellen im neuen Bericht zur gesundheitlichen Belastung

beiträgt, aber auch die Möglichkeiten zur Reduzierung der Feinstaubemissionen

aus den Segmenten Kraftfahrzeuge und Industriemotoren sind Teil der Lösung",

sagte Schaeffer. "Eine weltweite Harmonisierung der Kraftstoffqualität und der

Abgasnormen für Kraftfahrzeuge würde die gesellschaftlichen Vorteile der neuen

Dieseltechnologie für mehr Nutzer auf der ganzen Welt nutzbar machen."

Zum Beispiel: Heute ist fast jeder zweite Lkw in den USA mit moderner Clean-

Diesel-Technologie ausgestattet, die Feinstaub und Smog reduziert. In der

umfassendsten Studie zu diesen Motoren konstatierte das Health Effects Institute

"erhebliche Vorteile in Bezug auf Emissionen und Gesundheit bei den

Dieselstandards US 2007/2010 und Euro VI/6", was "dramatische Verbesserungen bei

den Emissionen und das Fehlen signifikanter gesundheitlicher Auswirkungen"

belegt.

Im Jahr 2000 forderte die Environmental Protection Agency (EPA) der USA die

Hersteller von Dieselmotoren und Lastkraftwagen auf, ihre Produkte bis zum Jahr

2010 nahezu emissionsfrei zu machen, wobei für die Hersteller von Diesel-

Geländewagen das Jahr 2014 angestrebt wurde. Nach dem Wechsel zu extrem

schwefelarmem Dieselkraftstoff im Jahr 2006 hat sich die heutige Branche nicht

nur der Herausforderung der Emissionsfreiheit gestellt, sondern ist auch in

Bezug auf die zweite und dritte Generation der neuen Dieseltechnologien weit

fortgeschritten. Die Branche baut auf diesem Erfolg weiter auf, indem sie

niedrigere Treibhausgasemissionen und eine höhere Kraftstoffeffizienz für den

Dieselmotor anstrebt.

Der gesellschaftliche Nutzen dieser Bemühungen liegt auf der Hand: Laut der

Analyse der American Lung Association wurde "der meiste Fortschritt [2018] durch

die weitere Reduzierung der ganzjährigen Partikelbelastung durch sauberere

Kraftwerke und den verstärkten Einsatz saubererer Fahrzeuge und Motoren

erzielt".

"Die Clean-Diesel-Technologie spielt eine immer wichtigere Rolle, wenn es darum

geht, Städten, Staaten und Ländern weltweit zu einer saubereren Luftqualität zu

verhelfen", sagte Schaeffer. "Die neueste Generation von Dieselmotoren - die

Systeme zur selektiven katalytischen Reduktion und Dieselpartikelfilter nutzt -

sorgt für Nahe-Null-Feinstaub- und Stickoxidemissionen. Mit einer solchen

Technologie können die NOx-Emissionen um bis zu 90 Prozent und gleichzeitig die

Kohlenwasserstoff- und Kohlenmonoxidemissionen um 50-90 Prozent sowie die

Feinstaubemissionen um 30-50 Prozent reduziert werden. Extrem schwefelarmer

Dieselkraftstoff reduziert sofort die Rußemissionen von Dieselfahrzeugen und

-geräten um 10 Prozent."

Der Bericht State of Global Air 2018, der vom Health Effects Institute, dem

Institute for Health Metrics and Evaluation der University of Washington und der

University of British Columbia erstellt wurde, verbessert unser Verständnis

aller Quellen, die zur Feinstaubbelastung der Luft beitragen, erheblich. Diese

wurde als der weltweit größte Risikofaktor für die Umwelt identifiziert.

Fünfundneunzig Prozent der Weltbevölkerung leben in Gebieten, in denen die

Richtlinie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für gesunde Luft überschritten

wird, und fast 60 Prozent leben in Gebieten, die nicht einmal das am wenigsten

strenge Luftqualitätsziel der WHO erfüllen.

"Globale Überlegungen zur Verbesserung der Luftqualität müssen über den

Straßenverkehr hinausgehen, da Dieselmotoren nicht nur die Mehrzahl der

Nutzfahrzeuge antreiben, sondern auch nahezu alle Schiffs- und

Schienenfahrzeuge, Industrie-, Landwirtschafts- und Baumaschinen und -geräte",

sagte Schaeffer. "Ähnliche Clean-Diesel-Technologien, die die

Feinstaubemissionen von Nutzfahrzeugen reduzieren, gibt es jetzt auch für diese

Großmotoren."

Über das Diesel Technology Forum

Das Diesel Technology Forum ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zum

Ziel gesetzt hat, das Bewusstsein für die Bedeutung von Dieselmotoren,

-kraftstoff und -technologie zu fördern. Die Mitglieder des Forums sind führend

in der Clean-Diesel-Technologie und repräsentieren die drei Schlüsselelemente

des modernen Clean-Diesel-Systems: fortschrittliche Motoren, Fahrzeuge und

Ausrüstungen, sauberere Dieselkraftstoffe und Systeme zur Emissionskontrolle.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.dieselforum.org.

Kontakt:

Sarah Dirndorfer

sdirndorfer@dieselforum.org

301.668.7230 (Büro) 301.706.8276 (mobil)

