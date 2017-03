GNW-News: Folgeauftrag für Hiab im Rahmen des Rüstungserneuerungs-Programms für die finnischen Verteidigungsstreitkräfte

Folgeauftrag für Hiab im Rahmen des Rüstungserneuerungs-Programms für die finnischen Verteidigungsstreitkräfte

CARGOTEC CORPORATION, PRESSEMITTEILUNG, 29. MÄRZ 2017 13 UHR OESZ

Hiab, ein Teil von Cargotec, hat einen bedeutenden Folgeauftrag von Scania Finnland erhalten.



Hiab liefert den finnischen Verteidigungsstreitkräften 69 MULTILIFT XR21Z -Abrollkipper sowie 7 HIAB X188 -Ladekrane. Der Auftragswert beträgt etwa 2,5 Millionen Euro und wurde im ersten Quartal 2017 von Cargotec verbucht.

Die finnischen Verteidigungsstreitkräfte setzen die Modernisierung ihrer Ausrüstung weiter fort und nutzen nun Optionen, die in der ursprünglichen Ausschreibung aufgeführt waren. Der ursprüngliche, 2014 erhaltene Auftrag umfasste 172 MULTILIFT XR2IZ -Abrollkipper, 13 HIAB X188 -Krane und 16 MULTILIFT CHU -Containerbehandlungsgeräte. Der Auftrag hatte einen Umfang von 6,4 Millionen Euro.

"Wir haben dem Kunden eine Ausrüstung geliefert, die seinen Erwartungen entspricht und die gute Zusammenarbeit mit Scania Finnland wird fortgesetzt. Die Auslieferung des aktuellen Ausrüstungsauftrags beginnt im laufenden Jahr und endet im ersten Quartal 2018," berichtet der Leiter von Hiab Sales, Finnland, Tom Suomela.

Weitere Informationen auf Englisch und Schwedisch: Stefan Karlsson, Leiter Hiab Sales, Nordeuropa, Hiab, Tel. +46 725 298 667, stefan.karlsson@hiab.com Weitere Informationen auf Englisch und Finnisch: Tom Suomela, Leiter Hiab Sales, Finnland, Tel. +358 40 761 0737, tom.suomela@hiab.com Hanna-Kaisa Talvensaari, Senior Communications Manager, Hiab, Tel. +358 40 758 1572, hanna-kaisa.talvensaari@hiab.com

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Die rund 3 000 Mitarbeiter/-innen von Hiab produzieren Hochleistungsprodukte und Dienstleistungen, die rund um den Globus die Anforderungen der Kunden erfüllen. Unser Produktsortiment umfasst HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFT- Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO. www.hiab.com.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Cargotec Corporation via GlobeNewswire

http://www.cargotec.com