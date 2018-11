GNW-News: Eurofiber stellt mit der ADVA FSP 150 zukunftsfähige Dienste für Geschäftskunden bereit

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Eurofiber stellt mit der ADVA FSP 150 zukunftsfähige Dienste für Geschäftskunden bereit

ADVA Optical Networking SE /

Eurofiber stellt mit der ADVA FSP 150 zukunftsfähige Dienste für Geschäftskunden

bereit

Zero-Touch-Provisioning, höchste Zuverlässigkeit und Layer 3-Funktionen im

Netzabschluss bieten hohen Mehrwert

Amsterdam, Niederlande. 6. November 2018. ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt,

dass Eurofiber die ADVA FSP 150 als Fundament für seine neuen flexiblen Dienste

für Geschäftskunden verwenden wird. Mithilfe der intelligenten, mehrschichtigen

Demarkations- und Aggregationstechnologie möchte Eurofiber den rapide

ansteigenden Bedarf niederländischer und belgischer Unternehmen an

kosteneffizienten, SLA-gesicherten Carrier-Ethernet-Verbindungen mit hohen

Datenraten decken. Die ADVA FSP 150, eine zentrale Plattform für MEF-

zertifizierte Layer 2- und Layer 3-Dienste, wird am Kundenstandort

bereitgestellt und lässt sich problemlos von 1GbE auf 10GbE skalieren. Dank

Zero-Touch-Provisioning erfolgt die Implementierung absolut unkompliziert. Die

umfassenden Leistungsmerkmale zur Absicherung der Dienste gewährleisten eine

exzellente Unterstützung des SLA-Managements. Bei der Bereitstellung der neuen

Lösung leistete auch der ADVA-Partner Netways Europe einen wichtigen Beitrag.

"Ihre phänomenale Flexibilität und Skalierbarkeit machen die ADVA FSP 150 zu

einer außergewöhnlich effektiven Lösung für den Netzabschluss (Customer Premise

Equipment, CPE). So können wir unseren Kunden eine absolut zukunftssichere

Architektur bereitstellen, die mit den geschäftlichen Anforderungen wächst", so

Hessel Idzenga, Manager of Design & Architecture bei Eurofiber. "Die neue

Technologie ist kompakt und damit hinsichtlich des Platzbedarfs und

Energieverbrauchs höchst effizient. Mit ihren automatisierten, leistungsstarken

Bereitstellungsoptionen beschleunigt die ADVA FSP 150 die Aktivierung neuer

Dienste und senkt gleichzeitig die Betriebskosten. Darüber hinaus kann sie

nahtlos in unser vorhandenes Managementsystem integriert werden. Eine ebenso

wichtige Rolle spielten die engen Beziehungen zwischen unseren Firmen. Aus der

früheren Zusammenarbeit wissen wir, dass die Teams von ADVA und Netways Europe

über ein hohes Maß an Expertise verfügen und exzellenten Support leisten. Uns

alle eint dabei der Antrieb, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen."

Die ADVA FSP 150 bringt Agilität und Intelligenz in das Zugangsnetz von

Eurofiber. Mit einem Gerät, das mehrere Technologien unterstützt, kann Eurofiber

problemlos preisgünstige Angebote für leistungsstarke 10Gbit/s-Services

bereitstellen. Die neue CPE-Lösung bietet mehrschichtige Demarkation und

Aggregation und unterstützt die Bereitstellung von MEF-zertifizierten CE 2.0,

IPv4/IPv6 und MPLS-Diensten. Dank der großen Vielzahl an Service-Assurance-

Funktionen liefert die FSP 150 jederzeit volle Sichtbarkeit der Servicequalität

- ein zentrales Kriterium für effektives SLA-Management. Und mithilfe der Zero-

Touch-Provisioning-Funktionen kann die Technologie mühelos und ohne Fehlerrisiko

von Kunden installiert und angeschlossen werden. Zudem ist die ADVA FSP 150 hoch

interoperabel und ließ sich nahtlos in das vorhandene Netzmanagementsystem von

Eurofiber integrieren.

"Mithilfe unserer FSP 150 kann Eurofiber den stetig steigenden Bedarf an

Cloudservices bedienen und gleichzeitig seine Infrastruktur für die Nutzung

diverser Netztechnologien optimieren. Das Unternehmen kann jetzt auf

Kundennachfrage seine Bandbreite unmittelbar erhöhen und den steigenden Bedarf

an Multi-Layer-Networking decken", so Ed Zalmstra, Sales Director für die

Niederlande bei ADVA. "Unsere FSP 150 bietet die Flexibilität, innerhalb kurzer

Zeit von 1Gbit/s- auf 10Gbit/s-Ethernet-Services umzusteigen - und das ohne

zusätzlichen Platzbedarf oder höhere Energiekosten. All diese Funktionalität in

einer kompakten Plattform zu vereinen, ist ein großer Vorteil. Wir sind stolz,

dass Eurofiber uns für dieses Projekt ausgewählt hat. Das unterstreicht nicht

nur den Wert unserer Innovationen, sondern auch den unserer Mitarbeiter. Dass

wir erneut dafür ausgewählt wurden, die Business Services von Eurofiber auf die

nächste Stufe zu heben, belegt ihr anhaltendes Vertrauen in unsere Erfahrung und

unseren Qualitätsanspruch sowie die enge Bindung zwischen unseren Teams."

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

