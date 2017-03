GNW-News: Erste Group Bank AG entscheidet sich für Nasdaq BWise für die interne Revision, das interne Kontrollsystem und Findings Management

Erste Group Bank AG entscheidet sich für Nasdaq BWise für die interne Revision, das interne Kontrollsystem und Findings Management

WIEN, Österreich und NEW YORK - 31. März 2017 - Nasdaq BWise (Nasdaq:NDAQ), ein global marktführender Softwareanbieter für Enterprise Governance, Risikomanagement und Compliance (GRC), gab heute bekannt, von der Erste Group Bank AG für die Unterstützung und Weiterentwicklung ihrer Prozesse der internen Revision, des Internen Kontrollsystems (IKS) sowie des Findings Managements ausgewählt worden zu sein.



Erste Group betreut als einer der größten Finanzdienstleister in Mittel- und Osteuropa mit Hauptsitz in Wien über 15,7 Millionen Kunden in mehr als 2.700 Filialen in 7 Ländern.

Erste Group möchte ihre unternehmensweiten Revisions- und Findings Management Prozesse mit zusätzlichen Funktionalitäten erweitern und die existierende Lösung durch eine fortschrittlichere, bewährte Softwareplattform ersetzen.

"Wir freuen uns sehr, dass Erste Group sich für Nasdaq BWise entschieden hat", sagte Richard Jansen, Managing Director der BWise Germany GmbH. "Erste Group möchte verschiedene GRC-bezogene Initiativen in einer einzigen Standard-Software implementieren. Dieses Ziel unterstreicht die Stärke der BWise Lösung und Services besonders gut. Unsere GRC-Plattform bietet verschiedene rollenbasierte Lösungen für die interne Revision, IKS, Risikomanagement, Informationssicherheit sowie regulatorische Compliance, die alle in der GRC-Plattform integriert sind und den Abteilungen unternehmensweit helfen, Kosten für GRC-Technologie zu reduzieren. Wir realisieren seit vielen Jahren erfolgreich Projekte in verschiedensten Branchen in der D-A-CH-Region und ich freue mich ganz besonders, eine der größten Bankengruppen in Österreich als neuen BWise Kunden willkommen zu heißen ."

Die Erste Group Bank AG hat Nasdaq BWise als Vertrauenspartner für ihren GRC- Journey gewählt, mit dessen Unterstützung jede Phase des internen Revisions- und Kontrollzyklus zeit- und kosteneffizient gemanagt werden wird. Die umfangreichen Funktionalitäten, die Benutzerfreundlichkeit sowie die robusten Funktionen des Berichtswesens haben die Erste Group Bank AG von Nasdaq BWise überzeugt. Die Möglichkeit des nahtlosen Hinzufügens neuer GRC-Initiativen aus anderen Abteilungen in dieselbe Plattform ist zu jedem Zeitpunkt gegeben und war ein weiteres Plus.

Über Erste Group Bank AG Mit über 46.700 Mitarbeitern, 15,9 Millionen Kunden und nahezu 2.700 Filialen in sieben Ländern (Österreich, Tschechien, Slowakei, Romänien, Ungarn, Kroatien und Serbien) ist die Erste Group Bank AG der führende Finanzdienstleister Osteuropas. In Q3 2016 wies Erste Group eine Bilanzsumme von 206,8 Mrd. Euro auf, einen Nettogewinn von 1,18 Mrd. Euro und eine Kernkapitalquote von 13,2%. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.erstegroup.com.

Über Nasdaq Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) ist ein führender Handels-, Technologie- und Informationsdienstleister in 6 Kontinenten. Nasdaq ermöglicht seinen Kunden durch eine umfangreiche Produktpalette, ihre Geschäftsvision mit Zuversicht zu planen, umzusetzen und zu optimieren - mithilfe des Einsatzes bewährter Technologien, die Transparenz und die richtigen Einblicke bieten, um die heutigen globalen Kapitalmärkte zu steuern. Als Gründer der weltweit ersten elektronischen Börse unterstützt Nasdaqs Technologie über 85 Aktienmärkte in 50 Ländern und ein von zehn Weltpapiergeschäften der Welt. Unter Nasdaqs Dach befinden sich über 3.700 börsennotierte Unternehmen mit einem Marktwert von $10 Billionen und ca. 18.000 Geschäftskunden. Weitere Informationen finden Sie auf nasdaq.com/ambition oder business.nasdaq.com.

Über BWise BWise ist Teil der GRC-Produktpalette von Nasdaq und wurde entwickelt um private und öffentliche Unternehmen darin zu unterstützen, ihr operationelles Management zu verbessern. Tausende Nutzer in nahezu allen Branchen vertrauen auf die Lösung BWise(®) Risikomanagement zur Erfassung, Nachverfolgung, Bewertung, Analyse, zum Management ihrer reputationsbezogenen und finanziellen Risiken sowie zur täglichen Unterstützung ihrer GRC-Prozesse.

