GNW-News: Ergebnisse der Generalversammlung der GAM Holding AG

Ergebnisse der Generalversammlung der GAM Holding AG

GAM Holding AG /

Ergebnisse der Generalversammlung der GAM Holding AG

.



Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Ergebnisse der Generalversammlung der GAM Holding AG

* Dividende von CHF 0.65 pro Aktie aus der Kapitaleinlagereserve genehmigt

* Hugh Scott-Barrett (als Präsident), Diego du Monceau, Nancy Mistretta, Ezra

S. Field, Benjamin Meuli und David Jacob in den Verwaltungsrat wiedergewählt

* Monica Mächler als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt

An der ordentlichen Generalversammlung vom 26. April 2018 stimmten die Aktionäre

der GAM Holding AG allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Die Aktionäre

genehmigten an der Generalversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie

die Konzernrechnung für 2017 und entlasteten die Mitglieder des Verwaltungsrats

und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017.

Dividende von CHF 0.65 pro Aktie

Die Aktionäre genehmigten eine Dividende von CHF 0.65 pro Aktie für 2017,

unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Dividende wird aus der

Kapitaleinlagereserve ausgeschüttet und ist somit für alle Aktionäre von der

Schweizer Verrechnungssteuer befreit. Für Privatanleger mit Steuerdomizil in der

Schweiz ist die Dividende zudem von der Einkommenssteuer befreit. Gesamthaft

beträgt die Dividendenausschüttung etwa CHF 102 Millionen.

Verwaltungsratswahlen

Monica Mächler wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt. Darüber hinaus

bestätigten die Aktionäre alle zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des

Verwaltungsrats - Hugh Scott-Barrett (als Präsident), Diego du Monceau, Nancy

Mistretta, Ezra S. Field, Benjamin Meuli und David Jacob. Die vorgeschlagenen

Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nancy Mistretta, David Jacob und die

Neuwahl von Ezra S. Field) wurden ebenfalls bestätigt.

Entscheidungen zu Vergütung

Die Aktionäre genehmigten in einer freiwilligen Konsultativabstimmung den

Vergütungsbericht für 2017. Sie stimmten ausserdem den vorgeschlagenen maximalen

Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats für das kommende Amtsjahr sowie der fixen

Vergütung der Geschäftsleitung für 2018 zu.

Die Aktionäre genehmigten die variable Vergütung der Geschäftsleitung für das

Geschäftsjahr 2017 sowie die Änderung der Statuten, um eine nachträgliche

Genehmigung der variablen Vergütung zu ermöglichen.

Verwaltungsratspräsident Hugh Scott-Barrett sagte: "Wir sind bestrebt, die

Vergütung an den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens und die Interessen

unserer Aktionäre anzugleichen, wobei wir uns auf Transparenz und ein solides

Risikomanagement konzentrieren. Nach einer umfassenden Überprüfung in Abstimmung

mit Aktionären haben wir im Jahr 2017 umfangreiche Änderungen an der

Vergütungspolitik und -struktur der Gruppe vorgenommen. Seit der

Veröffentlichung des Vergütungsberichts im vergangenen Monat haben wir eine

Reihe von Vorschlägen zu weiteren Verbesserungsmöglichkeiten erhalten, die der

Vergütungsausschuss sorgfältig prüfen wird."

Genehmigtes Kapital

Die Aktionäre stimmten auch der Erneuerung des genehmigten Kapitals in Höhe von

10% des Aktienkapitals der GAM Holding AG für weitere zwei Jahre zu. Der

Verwaltungsrat wurde ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum 26. April

2020 durch die Ausgabe von höchstens 15 968 240 voll zu liberierenden

Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 zu erhöhen. Der Verwaltungsrat

wurde ferner dazu ermächtigt, von diesen 15 968 240 Namenaktien die Bezugsrechte

der bestehenden Aktionäre bezüglich höchstens 7 984 120 Namenaktien zu

beschränken oder aufzuheben und diese Rechte in bestimmten Fällen Dritten

zuzuweisen.

Weitere Informationen zur Generalversammlung der GAM Holding AG, einschliesslich

der Abstimmungsergebnisse zu allen Traktanden, finden Sie unter

www.gam.com/agm2018.

Bevorstehende Termine:

30. April 2018 Ex-Dividendendatum

2. Mai 2018 Dividendenstichtag

3. Mai 2018 Datum der Dividendenzahlung

31. Juli 2018 Halbjahresergebnisse 2018

23. Oktober 2018 Zwischenbericht für das dritte Quartal 2018

Kontakt für weitere Informationen:

Media Relations: Investor Relations:

Elena Logutenkova Patrick Zuppiger

Tel.: +41 (0) 58 426 63 41 Tel.: +41 (0) 58 426 31 36

Besuchen Sie uns unter: www.gam.com

Folgen Sie uns auf: Twitter und LinkedIn

Über GAM

GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der

Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen,

Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment Management Kerngeschäft

der Gruppe wird durch eine Private Labelling Sparte ergänzt, die Management-

Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM

beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in

London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die

Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz

unterstützt.

Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss

Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe

verwaltet per 31. März 2018 Vermögen von CHF 162.3 Milliarden (USD 169.4

Milliarden).

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung der GAM Holding AG («die Gesellschaft») beinhaltet

zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder aktuellen

Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen

Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten,

Strategien, Möglichkeiten sowie über das Geschäftsumfeld, in welchem sie sich

bewegt, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die

keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese

Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte»,

«erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht»,

«plant», «sagt voraus» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche Aussagen

werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht, welche sich

als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie im jetzigen

Zeitpunkt als angemessen erachtet.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen

und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass das tatsächliche

Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und

Möglichkeiten der Gesellschaft sowie der Märkte, welche die Gesellschaft bedient

oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen können. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen

können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds,

legislative, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, die allgemeine

wirtschaftliche Lage sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen

in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können

die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich

beeinflussen. Die Gesellschaft übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung und

beabsichtigt auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in

dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen

oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von

Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten

Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder

regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.

Medienmitteilung:

http://hugin.info/142256/R/2187713/846060.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GAM Holding AG via GlobeNewswire

http://www.gam.com