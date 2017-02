GNW-News: Entdecken Sie mit Gemalto das Internet der vertrauenswürdigen Dinge auf dem MWC 2017

Weitere Suchergebnisse zu "Gemalto":

Entdecken Sie mit Gemalto das Internet der vertrauenswürdigen Dinge auf dem MWC 2017

Amsterdam, 23. Februar 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit zeigt auf dem Mobile World Congress 2017 in Barcelona, wie aus dem Internet der Dinge (IoT) das Internet der vertrauenswürdigen Dinge (Internet of Trusted Things, IoTT) wird.



Durch die Kombination von fortschrittlichen Verschlüsselungstechniken und einem robusten Identitätsmanagement schützt Gemalto vertrauliche Daten: Egal, ob auf Endgeräten oder in der Cloud - Gemalto schafft Vertrauen in Anwendungen wie beispielsweise Smart Cities, vernetzten Fahrzeugen und Verbraucherprodukten.

Am Stand von Gemalto (Halle 2, Nr. 2J29) erfahren Besucher mehr über die Kampagne Turning Things On[1]. Sie zeigt, wie mithilfe der Lösung On-Demand Connectivity nahtlose User Experience sichergestellt wird. Beispielsweise können Verbraucher nach dem Erwerb eines neuen Tablets direkt bei der ersten Nutzung nach dem Auspacken einen passenden Mobilvertrag unterzeichnen. Gemalto führt auch Online-Registrierungsprozeduren vor, bei denen der Kunde einfach ein digitales Foto seines Ausweises bzw. Passes zusammen mit einem ,Selfie' zwecks biometrischer Bestätigung an den Serviceanbieter sendet. Zudem können die Kunden-Selfies jetzt genutzt werden, um direkt vom Smartphone aus schnelle und sichere Transaktionen durchzuführen.

Die Experten von Gemalto führen vor, wie diese neuartigen Technologien kombiniert werden, um in dem sich verändernden Automobil-Ökosystem die Anforderungen der neuen Mobilitätsdienstleistungen zu erfüllen. Beim digitalen Carsharing kann der Endnutzer sein Fahrzeug auswählen, seine Identität und den Führerscheinstatus bestätigen und die entsprechende Zahlung leisten. Ein virtueller Schlüssel wird auf das Handy heruntergeladen und das Auto mittels Fingerabdruck entriegelt.

Darüber hinaus konfiguriert diese digitale Identität das Auto automatisch mit den bevorzugten Einstellungen des Nutzers. Ein weiteres wichtiges Thema ist Smart City. Dazu gehört eine neue Art IoT-fähiger Straßenbeleuchtung, bei der Funktionen vom Aufladen von Elektrofahrzeugen bis hin zum intelligenten Messen der Kundenfrequenz eingebettet sind.

"Laut GSMA macht die mobile Konnektivität bereits rund 3,8 Prozent des BIP der Welt aus", sagt Frédéric Vasnier, Executive Vice President, Mobile Services und IoT bei Gemalto. "Beim MWC 2017 können Besucherinnen und Besucher erfahren, wie sie von dieser Geschäftschance mit einem Gesamtwert von 3 Billionen US-Dollar profitieren können."

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich digitale Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2015 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen. So sind sie sicher und können Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls der Zeit, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und machen Software zu Geld. Dadurch ermöglichen wir unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden von Menschen und Dingen zu liefern.

Unsere mehr als 14.000 Mitarbeiter arbeiten in 118 Niederlassungen, 45 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 27 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 49 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto.

