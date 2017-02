GNW-News: Enstar gibt den Verkauf der Sparte Leben von Pavonia an Global Bankers Insurance Group bekannt

Enstar gibt den Verkauf der Sparte Leben von Pavonia an Global Bankers Insurance Group bekannt

HAMILTON, Bermuda, 17. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enstar Group Limited (NASDAQ:ESGR) hat heute bekanntgegeben, dass sie eine verbindliche Vereinbarung getroffen hat, im Rahmen derer Enstar ihre Tochtergesellschaft Pavonia Holdings (US) Inc.



("Pavonia") für einen Gesamtpreis von 120 Millionen US-Dollar an eine Tochtergesellschaft der Global Bankers Insurance Group ("Global Bankers"), der Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmensgruppe von Eli Globale LLC, verkaufen wird.

Pavonia ist die Eigentümerin von Pavonia Life Insurance Company of Michigan, Pavonia Life Insurance Company of New York und Enstar Life (US) Inc. Enstar erwarb das Pavonia-Geschäft ursprünglich im Jahr 2013 von HSBC Finance.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und der Erfüllung der Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird während des dritten oder vierten Quartals 2017 erwartet.

Dominic Silvester, CEO von Enstar, erklärte: "Seit dem Erwerb des Geschäfts im Jahr 2013 führten wir verbesserte Prozesse und effektive Systeme ein, die solide Ergebnisbeiträge für Enstar geliefert und den Wert von Pavonia deutlich gesteigert haben. Unsere Entscheidung, dieses wertvolle Geschäft an einen starken und leistungsfähigen Investor zu verkaufen, ist ein Beweis für die Anstrengungen des Pavonia-Teams unter unserer Führung."

"Die Unterzeichnung dieser Transaktion ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Umsetzung unserer Strategie", sagte George Luecke, Vice Chairman und Co- Chief Executive Officer von Global Bankers. "Die langfristigen Verbindlichkeiten von Pavonia, insbesondere die strukturierten Rentenabfindungen, passen gut zu unseren Anlagemöglichkeiten. Die talentierte Belegschaft und die effiziente Plattform werden unsere operative Leistungsfähigkeit verbessern. Nach seinem Abschluss ist dieses Geschäft die sechste und größte Übernahme eines Versicherungsunternehmens seit 2014 und unterstricht unser Engagement im Lebens- und Rentensektor."

Über Enstar

Enstar ist eine vielschichtige Versicherungsgruppe, die durch ein Netzwerk von verbundenen Unternehmen in Bermuda, den USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Australien und weiteren internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungsmöglichkeiten anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Legacy-Übernahmen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 über 75 Unternehmen und Portfolios erworben. Die Gruppe verfügt über ein Gesamtvermögen von 12 Milliarden US-Dollar. Zu den aktiven Versicherungsunternehmen von Enstar gehören die Atrium- Unternehmensgruppe, die Spezial- und Rückversicherungsgeschäfte für das Lloyd's Syndikat 609 verwaltet und übernimmt, und die StarStone-Unternehmensgruppe, eine mit A- bewertete globale Spezialversicherungsgruppe mit mehreren weltweiten Underwriting-Plattformen. Weitere Informationen über Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com.

Über Eli Global & Global Bankers

Die Global Bankers Insurance Group ist eine Gruppe von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die sich auf Lebens- und Rentenversicherungen spezialisiert hat. Dazu gehören die Bankers Life Insurance Company, die Colorado Bankers Life Insurance Company und die Southland National Insurance Corporation. Global Bankers Insurance Group gehört zu dem sich in Privatbesitz befindlichen Eli Global, ein Verband autonomer Unternehmen, der ein breit gefächertes Spektrum von Branchen bedient, darunter Versicherungen, Finanzdienstleister, Gesundheitswesen, Umsatzzyklusmanagement, Informationstechnologie, Marketing und Vertrieb, Verlagswesen, Marktforschung und Geschäftsinformationen.

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Management-Team. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht wurden, und keine Garantie für die künftige Entwicklung darstellen und Risiken und Unsicherheiten bergen und dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse infolge verschiedener Faktoren erheblich von jenen abweichen können, die im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der Rubrik "Risikofaktoren" auf dem Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2015 und auf dem Formular 10-Q für das zum 30. September 2016 endende Quartal entnommen werden. Diese Risikofaktoren gelten durch Verweis als Bestandteil der vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

Kontakt: Mark Smith Telefon: +1 (441) 292-3645

