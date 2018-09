GNW-News: Ensemble stellt umfangreiches, neues Release zum Managen und Orchestrieren skalierbarer NFV Netze bereit

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Ensemble stellt umfangreiches, neues Release zum Managen und Orchestrieren skalierbarer NFV Netze bereit

ADVA Optical Networking SE /

Ensemble stellt umfangreiches, neues Release zum Managen und Orchestrieren

skalierbarer NFV Netze bereit

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die neue Ensemble-Suite lässt bei Netzbetreibern dank einfacher Bedienung, Zero-

Touch-Provisionierung und Sicherheit auf mehreren Netzebenen keine Wünsche offen

Raleigh, North Carolina, USA. 5. September 2018. Ensemble, ein

Unternehmensbereich von ADVA (FWB: ADV), hat heute ein umfangreiches neues

Release für seine NFV-Plattform (Network Functions Virtualization) freigegeben.

Die Ensemble-Suite wurde um leistungsstarke Funktionen für das Management und

die Orchestrierung (MANO) von NFV-Netzen erweitert. Damit können Netzbetreiber

auf einfache Weise virtualisierte Dienste in großem Stil einführen. Dieses neue

Release der Ensemble-Suite, das in Zusammenarbeit mit großen Netzbetreibern

entwickelt und so exakt auf deren Bedürfnisse zugeschnitten wurde, trägt den

dringendsten Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit und Komplexität Rechnung.

Die neuen MANO-Funktionen verbessern den Schutz auf mehreren Netzebenen. Sie

vereinfachen sowohl die Verwaltung der NFV-Infrastruktur (NFVI) als auch die

Bereitstellung von verketteten Diensten (Service-Chains). Darüber hinaus

schaffen sie eine höhere Transparenz bei der Überwachung sowie Fehlersuche und

-behebung. Das jüngste Release basiert auf der Erfahrung aus dem dreijährigen

Praxiseinsatz der Lösung und unterstützt Unternehmen bei der Bereitstellung und

Verwaltung softwaregestützter, Cloud-optimierter Lösungen.

"Unsere Ensemble-Lösungen wurden erfolgreich in großen Netzen rund um den Globus

implementiert. Jetzt heben wir die Agilität und Effizienz der Cloud-orientierten

Dienstbereitstellung auf die nächste Stufe. Es geht jetzt nicht mehr nur darum

sicherzustellen, dass NFV funktioniert. Mit den neuen Funktionen unseres

Ensemble-Portfolios versetzen wir unsere Kunden in die Lage, virtuelle

Netzfunktionen (Virtual Network Functions, VNFs) in beliebiger Anzahl

einzusetzen und zu verwalten", erklärt Prayson Pate, CTO, Ensemble Division,

ADVA. "Unsere Lösung ermöglichte schon von Anfang an eine bessere Nutzung der

NFV-Technologie. Während andere Hersteller die letzten drei Jahre mit Theorie

und Tests verbracht haben, haben wir es global führenden Netzbetreibern

ermöglicht, agile und kosteneffiziente virtualisierte Dienste bereitzustellen."

Die neueste Version von Ensemble bietet wichtige MANO-Erweiterungen, die die

Bereitstellung von NFV- und virtualisierten Diensten an mehreren Standorten mit

vollständiger Flexibilität und Skalierbarkeit erleichtern sowie die Definition

von Startkonfigurationen von VNFs ermöglichen. Ensemble adressiert die im

Betrieb und bei der Erweiterung von uCPE-Anwendungen (universal Customer

Premises Equipment, universeller Netzabschluss) auftretenden Fragen, zum

Beispiel durch Verwendung einer gemeinsamen IP-Adresse für das Management oder

der Möglichkeit eines Softwareupgrades im laufenden Betrieb mit der Option,

problemlos zu einer früheren Version zurückzukehren. Das Sicherheitskonzept

deckt mehrere Netzebenen ab. Es basiert auf einer Software-Verschlüsselung, die

mit VNFs kombiniert werden kann und mit deren Hilfe Netzbetreiber die

Angriffsfläche ihrer Netze minimieren. Die optimierten VNF-Verwaltungsfunktionen

von Ensemble machen das Onboarding neuer VNFs sehr einfach. Außerdem stellt

Ensemble benutzerfreundliche Informationen zu verketteten Diensten sowie

Virtualisierungs-Tools für Analysen und Troubleshooting bereit. Darüber hinaus

ist dank der Zero-Touch-Provisionierung kein Eingreifen durch Benutzer mehr

erforderlich. Der hohe Grad an Automatisierung minimiert den Bedarf an Support-

Einsätzen vor Ort.

"Das Ensemble-Team von ADVA versteht unsere NFV-Strategie und möchte genau wie

wir dafür sorgen, dass unseren Kunden modernste Cloud-gestützte Dienste zur

Verfügung stehen. Mit dem neuen Ensemble-Release gestaltet sich die

Bereitstellung und Verwaltung von VNFs und der NFV-Infrastruktur einfacher,

schneller und sicherer", erklärt Mirko Voltolini, Head of Network-on-Demand bei

Colt Technology Services. "Durch die jüngsten Verbesserungen können wir bei

Bedarf verkettete Dienste einrichten und die Netze unserer Kunden durch

zusätzliche Sicherheitsmechanismen schützen. Eine der größten Neuerungen der

Ensemble-Suite ist die Zero-Touch-Provisionierung. Damit können COTS-Server ohne

Vorkonfiguration an Kunden geliefert werden, wo sie sich automatischen selbst

einrichten. Dies ist für uns von großem Nutzen. Wir sparen dadurch nicht nur

viel Geld, sondern profitieren auch von einer einfacheren und schnelleren

Aktivierung neuer Dienste."

"Wir verfügen über umfangreiche praktische Erfahrung im Bereich Virtualisierung.

Das hebt uns von anderen Marktteilnehmern ab. Mit unserer verbesserten Ensemble-

Suite bieten wir unseren Kunden nun einen ausgesprochen einfachen und

kostengünstigen Weg, um die Möglichkeiten von NFV voll auszuschöpfen", so James

Buchanan, General Manager, Ensemble Division, ADVA. "Einer der entscheidenden

Vorteile unserer Produkte ist, dass sie bereits bei vielen verschiedenen

Netzbetreibern und in Unternehmensnetzen implementiert wurden und wir schon sehr

viel Erfahrung sammeln konnten. Wir wissen jetzt genau, wie wir NFV-

Implementierungen durch verbesserte Betriebsabläufe und Automatisierung von

Managementprozessen optimieren können. Beim neuesten Release unserer Ensemble-

Suite geht es um die Vereinfachung und bessere Handhabbarkeit unserer Lösung, um

Netzbetreiber beim Onboarding neuer VNFs sowie bei der Einrichtung, Überwachung

und Steuerung komplexer VNF-Serviceketten zu unterstützen. Mit diesem Upgrade

kommt das M in MANO zum Tragen."

Weitere Details zu MANO-Fähigkeiten von Ensemble finden Sie in diesen Folien:

http://adva.li/mano-slides.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

http://www.advaoptical.com