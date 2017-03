GNW-News: Elastic erreicht Meilenstein von 100 Millionen Downloads für den Elastic Stack

Elastic erreicht Meilenstein von 100 Millionen Downloads für den Elastic Stack

Neue Produkte und Funktionen werden die Annahme von Elastic-Produkten durch die riesige Open-Source-Community und den wachsenden globalen Kundenstamm weiter beschleunigen

San Francisco (Elastic{ON}(17)) - 7. März 2017 - Elastic, das Unternehmen hinter dem Elastic Stack (bestehend aus den Open-Source Projekten Elasticsearch, Kibana, Logstash und Beats), den kommerziellen ErweiterungenX-Pack undElastic Cloud, gab bekannt, dass es die Marke von 100 Millionen Downloads erreicht habe und stellte zugleich eine Reihe neuer Produkte vor.



Mit 50 Millionen Downloads im Vorjahr und 20 Millionen im Jahr davor etabliert dieser Meilenstein Elastic als einen der erfolgreichsten Anbieter für Unternehmenssoftware auf Open-Source- Basis. Die Produkte von Elastic sind Kern und gleichzeitig Lösung im Rahmen diverser geschäftskritischer Anwendungsfälle, wie z. B. Application Search, Logging, Security Analytics, Metrics Analytics und Operational Analytics, und werden für die Entwicklung von hochgradig skalierbaren Echtzeit-Datenanwendungen genutzt.

"Von Anfang an haben wir Produkte entwickelt, die komplexe Probleme lösen. Gleichzeitig wollten wir unseren Kunden den Start so einfach wie möglich machen und ihnen ermöglichen, ihre Leistung bei jeder Nutzung unserer Software weiter zu skalieren", erklärt Shay Bannon, Mitbegründer von Elastic und CTO. "Dieser Meilenstein von 100 Millionen Downloads ist eine starke Auszeichnung für unsere fantastische Community und unsere Kunden und Partner, die mithilfe unserer Produkte fortlaufend Innovationen schaffen, neue Anwendungsfälle entdecken und dezentrale Systeme aufbauen."

Auf der dritten Anwenderkonferenz von Elastic, der Elastic{ON}(17), wurden die nachfolgenden neuen Produkte und Funktionen vorgestellt, welche im Verlauf des Frühjahrs 2017 verfügbar sein werden:

* Filebeat Modules: Die Filebeat-Module von Elastic schaffen eine einfache, sofort einsetzbare Lösung, mit der Log-Daten aus Systemen und Diensten wie Apache2, Nginx, MySQL etc. erfasst, analysiert und visualisiert werden können. Einmal installiert, verschicken die Filebeat-Module Daten nach Elasticsearch. Vorkonfigurierte Vorlagen richten daraufhin Kibana- Dashboards ein, über die Anwender Daten innerhalb weniger Minuten analysieren können.

* Time Series Visual Builder: Der Time Series Visual Builder erweitert die Leistungsfähigkeit von Timelion und Metricbeat und demonstriert das Potential von Aggregationen in derselben Visualisierung. Als neue Funktion in Kibana können Anwender leistungsstarke, benutzerdefinierte Visualisierungen (Histogram, Gauge, Metric, Top N und Markdown) für numerische und Zeitreihendaten (z. B. Log-Metriken, Applikationsstatistiken und Serverstatistiken) erstellen.

* Maschinelles Lernen: Die neuen, unbeaufsichtigten Fähigkeiten von Elastic im Bereich des maschinellen Lernens identifizieren auf Basis von Vorhersagemodellen Unregelmäßigkeiten und Sonderfälle innerhalb der in Elasticsearch gespeicherten Daten. Mit maschinellem Lernen als integraler Bestandteil des Elastic Stack wird das Potential von automatischen und statistischen Erkenntnissen zu Daten jeglicher Art, Größe und Komplexität Anwender befähigen, proaktive Maßnahmen in den Bereichen Betrugserkennung, Cybersicherheit und weiteren zu ergreifen.

* Elastic Cloud Enterprise: Basierend auf Elastic Cloud, dem gehosteten Elasticsearch- und Kibana-Angebot von Elastic, automatisiert Elastic Cloud Enterprise die Einrichtung, Verwaltung und den Betrieb von mehreren Elastic Stack-Umgebungen über eine zentrale Konsole. Dabei haben Anwender die Wahl, Elastic Cloud Enterprise entweder vor Ort (On-Premise), im Rahmen einer virtuellen Umgebung oder einer Public Cloud zu betreiben. Dazu kommen die neuesten Funktionen des Elastic Stack und X-Pack. Ein weiterer Vorteil: Anwender können zentralisierte Services, wie z. B. Logging-, Monitoring- und Search-as-a-Service-Fähigkeiten, über ihre gesamte Organisation hinweg anbieten.

Des Weiteren wurden auf der Elastic{ON}(17) künftige Produkte bekannt gegeben, die den Elastic Stack für neue Anwendergruppen, Datenarten und Visualisierungen erweitern werden:

* Elasticsearch SQL: Durch die Öffnung für eine Sprache, mit der viele Anwender vertraut sind, und deren Erweiterung mit den einzigartigen Fähigkeiten von Elasticsearch, öffnet Elasticsearch SQL die Tür für neue Benutzer und neue Interaktionsarten.

* Kibana Canvas: Kibana Canvas gibt Anwendern eine neue, aussagekräftige Möglichkeit, um mit ihren Daten zu interagieren. Die Funktion versetzt sie in die Lage, Charts, Dashboards, Präsentationen und Infografiken mithilfe von Live- bzw. Echtzeitdaten aus Elasticsearch zu erstellen.

Mehr erfahren * Elastic Stack * X-Pack * Elastic Cloud * Erste Schritte mit dem Elastic Stack

Über Elastic Elastic ist der weltweit führende Software-Anbieter, der strukturierte und unstrukturierte Daten in Echtzeit für Anwendungsfälle wie Suche, Logging und Analytics einsetzbar macht. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2012 von den Erfindern der Open-Source-Projekten Elasticsearch, Kibana, Beats und Logstash wurden der Elastic Stack, X-Pack und die Elastic Cloud insgesamt mehr als 100 Millionen Mal heruntergeladen. Elastic wird von Benchmark Capital, Index Ventures und NEA unterstützt und hat seine Unternehmenszentralen in Amsterdam und im kalifornischen Mountain View, sowie Büros und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unterwww.elastic.co.

Pressekontakte bei Elastic:

Nordamerika Michael Lindenberger Reidy Communications for Elastic michael@reidycommunications.com +1-415-531-1449

EMEA-Raum Rory MacDonald Age of Peers Ltd for Elastic rory@ageofpeers.com +44 (0)7899 965232

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Elastic via GlobeNewswire

https://www.elastic.co