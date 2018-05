GNW-News: Einstieg in die Zukunft der digitalen Lieferkette für schwere Baustoffe

Einstieg in die Zukunft der digitalen Lieferkette für schwere Baustoffe

Command Alkons neu konzipierte Markenidentität unterstreicht seine führende

Rolle bei der Transformation ihrer Branche, um schnelle Innovation zu fördern

und erstklassige Ergebnisse zu erzielen

BIRMINGHAM, Alabama, USA, 9. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Command Alkon, der

weltweit führende Anbieter von integrierten Supply-Chain-Technologie-Lösungen im

Bereich schwerer Baustoffe, freut sich, heute seine neu konzipierte Marke, Story

und sein Logo vorstellen zu können.



Die neue Identität des Unternehmens

beinhaltet ein Mantra, das das Wesentliche des "Warum" für die Beschäftigten in

der gesamten Baustoffbranche enschließt: "Together We Build Amazing". Mit der

heutigen Veröffentlichung wird das Engagement von Auftragnehmern,

Betonproduzenten, Rohstofflieferanten und Spediteuren gewürdigt, den digitalen

Wandel voranzutreiben - ein bedeutender Moment für die Branche, das Unternehmen

und die Menschen, die gemeinsam am Aufbau unserer Welt mitarbeiten.

"Aufgrund des guten Rufs in der Branche und der starken Beziehungen, die wir in

jedem Segment unseres Geschäfts geknüpft haben, sind wir der Ansicht, dass

unsere neu konzipierte Marke unserem Ziel zugute kommt, die Digitalisierung

unserer Branche voranzutreiben, ein klareres Verständnis zu schaffen, den Markt

zu vergrößern und die besten Talente weltweit anzuziehen", sagte Phil Ramsey,

Chief Executive Officer bei Command Alkon. "Die Aktualisierung unserer Identität

spiegelt wider, wo wir waren, wohin wir gehen, und passt unsere Story an unsere

Strategie an."

In den letzten vier Jahrzehnten hat Command Alkon den Bereich schwere Baustoffe

mit marktführenden Branchenlösungen revolutioniert. Command Alkon setzt auf die

bewährte Performance und die im Laufe der Zeit gepflegten Partnerschaften in der

Branche und richtet seine Marke darauf aus, seine Kunden und Partner

bestmöglichst zufrieden zu stellen und dabei ein einheitliches Erscheinungsbild

für alle Lösungen und Standorte weltweit zu bieten. Das neue Logo und die Tri-

Con-Marke spiegeln diese Qualitäten wider.

Die Macht eines Symbols - http://embed.vidyard.com/share/jjYF3zanKXz2gYXV5gn692

Das neue Mantra von Command Alkon - "Together We Build Amazing" - erfasst das

Wesentliche der gemeinsamen Vision der Branche, in der alle Beteiligten

aufeinander einwirken und sich gegenseitig beeinflussen. Wenn Zusammenarbeit und

Partnerschaft in die täglichen inner- und zwischenbetrieblichen Abläufe

einfließen, werden Ziele effizienter und effektiver erreicht und der

unternehmerische Erfolg gesteigert.

Die treibende Kraft der neu konzipierten Marke sind Branchenhelden aus der

weltweiten Kunden-Community von Command Alkon. Sie besitzen die Weisheit, den

Schneid, das Vertrauen und den Mut, den Status quo herauszufordern, tief

greifende Probleme zu lösen und die Art und Weise, wie Geschäfte getätigt

werden, neu zu definieren. Command Alkon glaubt, dass diese "Helden" Erfolg

verkörpern, und fühlt sich geehrt, deren Partner zu sein in dem Bestreben,

Staunenswertes zu schaffen.

"Über die Jahre hinweg hat Command Alkon großen Wert darauf gelegt, neue

Innovationen zu entwickeln, um die Produktivität zu steigern, zukünftige

Ergebnisse zu verbessern und unsere Kunden dabei zu unterstützen, das Beste aus

ihren Fähigkeiten herauszuholen", sagte Ed Rusch, Vice President, Marketing. "Es

ist unerlässlich, dass sich unsere Identität an unserer tiefen Hingabe in Bezug

auf die Schaffung erstaunlicher Ergebnisse ausrichtet. Die Fähigkeit, im

digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein und Command Alkon als

zukunftsorientiertes, auf den Menschen ausgerichtetes Technologieunternehmen der

Branche zu positionieren, ist von fundamentaler Bedeutung."

"Denken Sie, Sie kennen Command Alkon?" -

https://embed.vidyard.com/share/zr8wqh5jCajdGCr7GXMXZ1

Als Ergänzung zu ihrer neu konzipierten Marke hat Command Alkon auch eine neue

Website lanciert, die eine kundenorientierte, mobilitätsfreundliche und

dynamische Benutzererfahrung mit Storys rund um wichtige geschäftliche und

technologische Errungenschaften bietet. Die Website finden Sie unter

commandalkon.com.

ÜBER COMMAND ALKON

Wir bei Command Alkon glauben an den Aufbau einer großartigen Welt mit Lösungen,

die für den Bereich schwere Baustoffe Automatisierung, Sichtbarkeit,

Zusammenarbeit und Vereinfachung bieten. Unsere integrierten, digitalen Supply-

Chain-Lösungen schaffen für Hersteller, Lieferanten und Spediteure von

Transportbeton, Zuschlagstoffen, Asphalt, Zement und Fertigbeton ein Ökosystem,

in dem betriebliche Transparenz und Effizienz die Gewinne steigern. Seit mehr

als 40 Jahren bewegen unsere Mitarbeiter, unsere Software und unsere

Automatisierung die Kunden dazu, Dinge aufzubauen, auf die es ankommt. Command

Alkon hat seinen Hauptsitz in Birmingham, Alabama, und verfügt über

Niederlassungen rund um die Welt. Halten Sie sich per Twitter und LinkedIn über

Command Alkon auf dem Laufenden und vergessen Sie nicht, sich für unseren Blog

zu registrieren, um die neuesten Informationen zu erhalten. Weitere

Informationen erhalten Sie unter commandalkon.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Becky Boyd

MediaFirst PR

+1 (770) 642-2080 x 214

Becky@MediaFirst.Net

Ed Rusch

Command Alkon

+1 (205) 879-3282 x 2965

erusch@commandalkon.com

