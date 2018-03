GNW-News: Einer umfassenden Forschungsstudie nach werden jedes Jahr bis zu 200 Mrd. US-Dollar an illegalen Gewinnen aus Internetkriminalität gewaschen

Einer umfassenden Forschungsstudie nach werden jedes Jahr bis zu 200 Mrd.



US-Dollar an illegalen Gewinnen aus Internetkriminalität gewaschen

Internetkriminelle verwenden virtuelle Währungen, Videospielwährungen und

digitale Bezahlsysteme wie PayPal, um illegale Umsätze in sauberes Geld

umzuwandeln

CUPERTINO (USA), 19. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bromium®, Inc., der Pionier

und Marktführer im Bereich der Isolierung von Anwendungen mithilfe von auf

Virtualisierung basierender Sicherheit, gab heute die Ergebnisse einer

unabhängigen wissenschaftlichen Studie zur Makroökonomie der

Internetkriminalität bekannt. Die Studie enthält auch Erkenntnisse darüber, wie

Internetkriminelle die Gewinne aus ihren kriminellen Machenschaften waschen und

sich dann auszahlen. Die Erkenntnisse sind Teil einer größeren neunmonatigen

Studie mit dem Titel Into the Web of Profit (Ins Netz des Profits), die von

Bromium gesponsert wurde. Alle Erkenntnisse werden im April auf der RSA-

Konferenz von Dr. Mike McGuire, Senior Lecturer in Kriminologie an der Surrey

University in England, vorgestellt.

Dem Bericht zufolge machen die Erlöse aus Internetkriminalität schätzungsweise

ungefähr 8-10 Prozent der gesamten illegalen Gewinne aus, die weltweit gewaschen

werden und belaufen sich auf etwa 80-200 Mrd. US-Dollar jährlich(1). Zu den

weiteren Schlüsselerkenntnissen gehören:

* Virtuelle Währungen sind inzwischen das Hauptwerkzeug, das

Internetkriminelle zur Geldwäsche verwenden.

* Internetkriminelle wenden sich von Bitcoin ab und hin zu weniger bekannten

virtuellen Währungen wie Monero, die eine größere Anonymität ermöglichen.

* In-Game-Käufe und -Währungen sorgen für einen Anstieg von spielebezogener

Geldwäsche; China und Südkorea werden zu Hotspots für Geldwäsche mithilfe

von Spielwährungen.

* Eine verdeckte Datenerhebung hat ergeben, dass PayPal und andere digitale

Bezahlsysteme von Internetkriminellen verwendet werden, um Geld zu waschen.

* Die Geldwäsche über digitale Bezahlsysteme beinhaltet häufig die Verwendung

von Mikro-Geldwäscheverfahren, bei denen mehrere kleine Bezahlvorgänge

ausgeführt werden, um die Geldwäschegrenzen nicht zu überschreiten.

"Wir haben in diese Forschungsstudie investiert, um ein sinnvolles Gespräch

darüber anzuregen, wie die wirtschaftlichen Systeme unterminiert und mangelhafte

Sicherheitspraktiken verbessert werden können, die die Internetkriminalität auf

der ganzen Welt möglich machen. Offen gesagt ist es viel zu einfach für sie",

kommentierte Gregory Webb, CEO von Bromium. "Heute fällt es Hackern leicht,

Computer zu infizieren, Datendiebstahl zu betreiben und Unternehmen sowie

Privatpersonen zu erpressen oder gestohlenes geistiges Eigentum zu verkaufen, da

die Schutzmechanismen von Unternehmen ungeeignet sind. Es ist genauso einfach

für sie, dieses Geld zu waschen und es in Bargeld umzuwandeln - das vermehrte

Aufkommen von ungeregelten, virtuellen Währungen macht dies noch einfacher. Wir

müssen das Problem auf andere Art und Weise angehen. Die Strafverfolgung, die

Cybersicherheitsbranche und sowohl der öffentliche wie auch der Privatsektor

müssen wachsam bei der Bekämpfung von Internetkriminalität sein. Dabei ist der

Schutz von Anwendungen, die auf sensible Daten zugreifen, ein absolutes Muss.

Wir brauchen beim Thema Cybersicherheit eine gänzlich neue Herangehensweise.

Sonst werden diese Zahlen mit der Zeit immer weiter zunehmen."

Virtuelle Währungen könnten die Zukunft der Geldwäsche sein - aber nur, wenn sie

anonym sind

Viele Internetkriminelle verwenden virtuelle Währungen, um Immobilienkäufe zu

tätigen. So werden illegale Erlöse in legitimes Bargeld und Vermögenswerte

umgewandelt. Websites wie zum Beispiel Bitcoin Real Estate bieten das komplette

Programm von Penthouse-Suiten über stattliche Herrenhäuser bis hin zu

Privatinseln mit einer Größe von 65 Hektar an - und das alles mit der

Möglichkeit, die Bezahlvorgänge mit Bitcoins abzuwickeln. Anders als bei

Barkäufen, die reguliert und überprüft werden, unterliegen Anwesen, die mit

Kryptowährungen bezahlt werden, keiner so genauen Prüfung, da Kryptowährungen

nicht von Zentralbanken oder Regierungen überprüft werden.

Die Studie zeigt, dass fast 25 Prozent der gesamten Immobilienverkäufe in den

nächsten Jahren voraussichtlich in Kryptowährungen abgewickelt werden. Dies ist

für Finanzanalysten Grund zur Sorge, da sie Bedenken haben, dass die Möglichkeit

schnellerer, verdeckter Transaktionen, von denen viele kriminellen Ursprungs

sind, die weltweiten Immobilienmärkte beeinträchtigen könnten.

Der Bericht hebt jedoch hervor, dass Bitcoin inzwischen von

Strafverfolgungsbehörden überwacht wird, so dass sich viele Internetkriminelle

nach Alternativen umsehen. Informationen zu Bitcoin-Transaktionen können im Zuge

von Web-Transaktionen ans Licht kommen - typischerweise durch Webtracker oder

Cookies. Das bedeutet, dass Transaktionen bei bis zu 60 Prozent der Bitcoin-

Zahlungen mit individuellen Personen in Verbindung gebracht werden können.

Der Forscher und Autor des Berichts, Dr. Mike McGuire, der als Senior Lecturer

in Kriminologie an der Surrey University tätig ist, bemerkte: "Es ist nicht

überraschend, dass Internetkriminelle virtuelle Währungen zur Geldwäsche

einsetzen. Die Attraktivität ist offensichtlich. Die Währung ist digital, also

ist dies ein leicht umsetzbarer Weg, Umsätze aus Internetkriminalität zu

erhalten und zu überweisen. Dabei ist auch die Anonymität ein Schlüsselelement.

Plattformen wie Monero sind so gestaltet, dass sie wirklich anonym sind, und

sogenannte Tumbler-Dienste wie CoinJoin, die Kryptowährungen mischen, können die

Ursprünge einer Transaktion verschleiern. Betroffene Unternehmen und

Institutionen müssen mehr dafür tun, Ihre Kunden zu schützen."

Geldwäsche mithilfe von In-Game-Währungen und -Waren ist auf dem Vormarsch

Der Bericht zeigt darüber hinaus auf, dass Internetkriminelle einen "erheblichen

Zeitaufwand" betreiben, um gestohlene Einnahmen in Videospielwährungen oder In-

Game-Waren wie Gold umzuwandeln, die dann in Bitcoin oder andere elektronische

Formate umgewandelt werden. Spiel wie Minecraft, FIFA, World of Warcraft, Final

Fantasy, Star Wars Online und GTA 5 gehören zu den beliebtesten Vertretern ihrer

Art, denn sie erlauben verdeckte Interaktionen mit anderen Spielern, die den

Handel mit Währungen und Waren zulassen.

Dr. McGuire fügte hinzu: "Spielwährungen und Gegenstände, die leicht umgewandelt

und über Grenzen bewegt werden können, stellen eine attraktive Perspektive für

Internetkriminelle dar. Dieser Trend scheint insbesondere in Ländern wie

Südkorea oder China vorzuherrschen - die südkoreanische Polizei hat gerade eine

Gang verhaftet, die 38 Mio. US-Dollar, die in koreanischen Spielen gewaschen

wurden, wieder zurück nach China überweisen wollten. Ratschläge dazu, wie man

so etwas tut, sind online frei zugänglich und bieten Anleitungen dazu, wie

Internetkriminelle Erlöse mithilfe von sowohl In-Game-Währungen als auch -Waren

waschen können.

Digitale Bezahlsysteme werden verwendet, um die Geldkanäle zu verschleiern

Verdeckte Datensammlungen in Onlineforen und Interviews mit Experten und

Internetkriminellen deuten darauf hin, dass schätzungsweise ungefähr 10 Prozent

der Internetkriminellen PayPal verwenden, um Geld zu waschen. Weitere 35 Prozent

verwenden andere digitale Bezahlsysteme wie zum Beispiel Skrill, Dwoll oder Zoom

und mobile Bezahlsystem wie M-Pesa.

Methoden wie zum Beispiel die "Mikro-Geldwäsche", bei der Tausende kleiner

elektronischer Bezahlungen über Plattformen wie PayPal vorgenommen werden,

finden immer häufiger Verwendung und sind schwieriger festzustellen. Eine

weitere übliche Vorgehensweise ist die Verwendung von Online-Transaktionen -

über Websites wie eBay - um die Geldwäsche zu ermöglichen.

Zusammenfassend sagte Dr. McGuire: "Die immer häufigere Verwendung von digitalen

Bezahlsystemen durch Internetkriminelle erzeugt schwerwiegende Probleme für das

weltweite Finanzsystem. Umsätze, die zuvor über bewährte und gut etablierte

Banksysteme flossen und verfolgt werden konnten, befinden sich jetzt außerhalb

der diesbezüglichen Rechtsprechung. Digitale Bezahlsystem sind am

effizientesten, wenn sie mit anderen digitalen Ressourcen verknüpft werden, wie

zum Beispiel virtuellen Währungen und Onlinebanken. Dies versteckt die

Geldkanäle und verwirrt sowohl die Strafverfolgungsorgane als auch die

finanziellen Regulierungsbehörden."

Weitere Erkenntnisse werden während der RSA-Konferenz in San Francisco

veröffentlicht. Dr. McGuire wird alle Erkenntnisse der Studie in seinem Vortrag

am 20. April von 9.00-9.45 Uhr auf dem Sicherheits-Mashup-Kanal - Code MASH-F01

- vorstellen.

Methodik

Into the Web of Profit ist eine neunmonatige wissenschaftliche Studie von Dr.

Mike McGuire, Senior Lecturer in Kriminologie an der Surrey University. Sie

basiert auf Interviews aus erster Hand mit verurteilten Internetkriminellen,

Daten von internationalen Strafverfolgungsbehörden und Finanzinstituten sowie

verdeckten Ermittlungen im Dark Web.

Über Bromium, Inc.

Bromium schützt Ihre Marke, Daten und Menschen mithilfe von auf Virtualisierung

basierender Sicherheit. Wir wandeln die größte Verantwortung eines Unternehmens

- Endpunkte - in seine beste Verteidigung. Durch die Kombination unserer

patentierten hardwaregestützten Containerisierung zur Bereitstellung von

Anwendungsisolierung und -steuerung mit einem verteilten Sensornetzwerk, um

Schutz über alle großen Bedrohungsvektoren und Angriffstypen zu bieten, halten

wir Schadsoftware auf, bevor sie überhaupt Schaden anrichten kann. Anders als

herkömmliche Sicherheitstechnologien isoliert Bromium Bedrohungen automatisch

und passt sich mithilfe von Verhaltensanalysen neuen Bedrohungen an. Darüber

hinaus werden Informationen zu Bedrohungen sofort veröffentlicht, um die

Auswirkungen von Schadsoftware zu beseitigen. Bromium bietet Sicherheit auf

Verteidigungsniveau an und kann eine schnell wachsende Anzahl von Fortune 500-

Unternehmen und Regierungsbehörden zu seinen Kunden zählen.

Besuchen Sie die Website von Bromium: https://www.bromium.com

Lesen Sie den Blog von Bromium: http://blogs.bromium.com/

Folgen Sie Bromium auf Twitter: https://twitter.com/bromium

Folgen Sie Bromium auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bromium

Über Dr. Mike McGuire

Dr. Michael McGuire übernahm im September 2012 den Lehrstuhl des Senior Lecturer

in Kriminologie. Zuvor studierte er Philosophie und Wissenschaftliche Methodik

an der London School of Economics, wo er einen Bachelor of Science mit

Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften erwarb. Er promovierte am Kings

College London. Seitdem hat er internationales Ansehen für seine Forschungen mit

Bezug auf Technologie und das Justizsystem erworben und hat zahlreiche Arbeiten

in diesen Bereichen veröffentlicht. Kontakt: m.mcguire@surrey.ac.uk

MEDIENKONTAKTE:

Vereinigtes Königreich

Spark Communications

bromium@sparkcomms.co.uk

+44 20 7436 0420

USA - Unternehmen

Mullikin Communications

rich@mullikincommunications.com

+1 925-354-7444

USA - Behörden

Sage Communications

Jon-Michael Basile

FedBromium@aboutsage.com

+1 925.246.3433

______________

(1) Angaben der UNO zufolge werden jedes Jahr zwischen 800 Mrd. und 2 Bio. US-

Dollar gewaschen. https://www.unodc.org/unodc/en/money-

laundering/globalization.html

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bromium via GlobeNewswire

http://www.bromium.com/