GNW-News: Easy und Gemalto verbessern die Qualität der Mobilservices in Brasilien

Easy und Gemalto verbessern die Qualität der Mobilservices in Brasilien

Amsterdam, 12. Januar 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, hat sich mit Easy, der größten App-Lösung für Mobilität und Transporte in Lateinamerika, zusammengetan, um die Qualität der Mobilservices in Brasilien deutlich zu verbessern.



Die App ist in 12 Ländern verfügbar. Mehr als 150.000 Taxifahrer in Brasilien werden die CE Quality of Experience (QoE)-Lösung von Gemalto dazu nutzen, um während ihrer Fahrten in 24 großen Städten Leistungskennzahlen von den Mobilgeräten zu erfassen. Die detaillierten Daten und topaktuellen QoE- Ereignismaps ermöglichen es Mobilfunkbetreibern, Over-The-Top-Serviceanbietern und Geräteherstellern, ihre Netzwerke, Mobilfunkgeräte und Mehrwertdienste für die Kunden zu verbessern und ihren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu stärken.

Gemaltos QoE-Lösung läuft unbemerkt in der Easy-App und sammelt sicher anonyme Daten, z. B. Mobilfunkgerättyp, Geräteverhalten, Netzwerkverkehr-Muster, Akkuverbrauchsdaten, Regionen ohne Netzversorgung, 2G-, 3G- und 4G-Handover, WiFi-Nutzung und vieles mehr. Die Lösung kann auf verschiedenen Geräten und in verschiedenen Netzwerken betrieben werden. Sie bietet eine einzigartige Leistungsbewertung und Wettbewerbsanalyseerkenntnisse, die es Mobilfunkbetreibern ermöglichen, ihre Konnektivitätsleistung zu optimieren und das Angebot für ihre Kunden zu verbessern. Serviceanbieter können die nach Region vorliegenden Verbraucher-Nutzungsdaten für eine attraktive segmentierte Preisgestaltung und Mehrwertangebote nutzen. Für Gerätehersteller wiederum sind die Informationen zu Ereignissen, die sich negativ auf Gerät oder Akku auswirken, von Interesse, um das Design und die Geräteleistung zu optimieren. Die QoE-Lösung von Gemalto ist mit fast allen Betriebssystemen kompatibel. Sie wird zunächst auf Android-Geräten der Fahrer implementiert, bevor sie auf andere Plattformen und Kunden-Apps ausgeweitet wird.

"Mit starken Verbindungen zu Mobilfunkbetreibern weltweit und herausragender Beratungsunterstützung ist die Partnerschaft mit Gemalto ideal, um mithilfe unserer Easy-App unser Serviceangebot für die Mobilfunkbranche zu erweitern und neue Einnahmequellen zu erschließen", sagte Jorge Pilo, CEO bei Easy. "Mit der intuitiven, benutzerfreundlichen QoE-Software von Gemalto können wir App, Dashboard und Berichte schnell personalisieren und auf die unterschiedlichen Anforderungen der Kunden in der Mobilfunkbranche anpassen", sagte Pilo.

"Easy ist einzigartig positioniert, um traditionelle Geschäftsmodelle durch die Nutzung der QoE-Lösung von Gemalto zu durchbrechen", sagte Rodrigo Serna, President für die Region Americas bei Gemalto. "Easy hat ein klares Bild über die Netzwerk- und Konnektivitätsperformance, was die Dienstqualität für Tausende von Benutzern täglich sicherstellt."

Über Easy Unsere Mission ist eine effiziente und komfortable Beförderung von Punkt A nach Punkt B. Das Unternehmen wurde im Jahre 2011 in Rio de Janeiro unter dem Namen "Easy Taxi" gegründet und hat seitdem seine Geschäftstätigkeit auf mehr als 400 Städte ausgeweitet. Es bietet jetzt zahlreiche Services, darunter Premiumfahrzeuge auf Abruf, Taxi-Services und Mitfahrzentralen. Im Dezember 2015 fusionierte das Unternehmen mit Tappsi, der führenden Taxi-App in Kolumbien. Die App ist für Android, iOS und Windows Phone sowie über Easy Corporate für B2B-Kunden verfügbar. Im Juli 2016 wurde das Unternehmen von "Easy Taxi" in "Easy" umbenannt und stellte sein neues Markenversprechen von erschwinglichen Services für urbane Mobilität zu Qualitätspreisen vor.

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich digitale Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2015 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen. So sind sie sicher und können Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls der Zeit, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und machen Software zu Geld. Dadurch ermöglichen wir unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden von Menschen und Dingen zu liefern.

Unsere mehr als 14.000 Mitarbeiter arbeiten in 118 Niederlassungen, 45 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 27 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 49 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto.

