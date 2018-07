GNW-News: ERYTECH Pharma gibt die Ergebnisse von Abstimmungen auf der Jahreshauptversammlung vom 28. Juni 2018 bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Erytech Pharma":

ERYTECH Pharma gibt die Ergebnisse von Abstimmungen auf der Jahreshauptversammlung vom 28. Juni 2018 bekannt

LYON, Frankreich, und CAMBRIDGE, Massachusetts, USA, 17. Juli 2018 (GLOBE

NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext:ERYP) (Nasdaq:ERYP) gab bekannt, dass

seine Jahreshauptversammlung 2018 am Donnerstag, dem 28. Juni 2018, in Lyon

stattgefunden hat.

Auf der Versammlung wurden alle Beschlüsse, für die das Management eine

Zustimmung befürwortete, angenommen, darunter:

- Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses für

das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 und Entlastung des Verwaltungsrats;

- Allokation der Ergebnisse des Geschäftsjahres;

- Genehmigung der aufsichtsrechtlichen Vereinbarungen und Verpflichtungen, die

sich aus Artikel L.



225-38 des französischen Handelsgesetzbuchs ergeben;

- Genehmigung der Verordnungen des Aktienzeichnungs- und/oder Kaufoptionsplans,

die/der vom Verwaltungsrat am 27. Juni 2017 beschlossen wurde(n);

- Autorisierung des Verwaltungsrats, leitenden Angestellten und Mitarbeitern des

Unternehmens oder von Unternehmen innerhalb der ERYTECH Pharma Group

Aktienzeichnungs- und/oder Aktienkaufoptionen zu gewähren und/oder ablösbare

Aktienoptionsscheine an diese auszugeben.

Die vollständigen Ergebnisse aller Angelegenheiten, über die in der Sitzung

abgestimmt wurde, können auf der Website des Unternehmens unter www.erytech.com

auf der Registerkarte "Shareholders Meeting" im Abschnitt "Investors" abgerufen

werden.

Über ERYTECH: www.erytech.com

ERYTECH ist ein 2004 in Lyon (Frankreich) gegründetes biopharmazeutisches

Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das innovative Therapien für

seltene Krebsformen und seltene Krankheiten entwickelt. Mithilfe seiner

unternehmenseigenen ERYCAPS-Plattform, die eine neuartige Technologie zur

Einkapselung von Arzneimittelwirkstoffen in roten Blutkörperchen verwendet, hat

ERYTECH eine Pipeline von Produktkandidaten entwickelt, die auf Märkte mit einem

hohen ungedeckten medizinischen Bedarf abzielt. ERYTECHs Fokus liegt zunächst

auf der Entwicklung von Produkten, die auf den veränderten

Aminosäurenstoffwechsel von Krebszellen abzielen und ihnen die für ihr Überleben

notwendigen Nährstoffe entziehen.

Das Hauptprodukt des Unternehmens, Eryaspase, auch bekannt unter dem

Handelsnamen GRASPA®, besteht aus dem Enzym L-Asparaginase, das in von Spendern

gewonnenen roten Blutkörperchen eingekapselt ist. L-Asparaginase baut Asparagin

ab, eine natürlich vorkommende Aminosäure, die für das Überleben und die

Vermehrung von Krebszellen unentbehrlich ist. L-Asparaginase ist eine

Standardkomponente einer auf mehreren Wirkstoffen basierenden Chemotherapie zur

Behandlung der pädiatrischen akuten lymphoblastischen Leukämie (ALL). Die

Nebenwirkungen schränken jedoch die Einhaltung des Behandlungsplans ein,

insbesondere bei Erwachsenen und geschwächten Patienten.

Eryaspase zeigte vielversprechende Wirksamkeits- und Sicherheitsergebnisse in

verschiedenen klinischen Studien zur Behandlung von ALL sowie in einer Phase-2b-

Studie zu Eryaspase als Zweitlinientherapie bei Pankreaskrebs. ERYTECH bereitet

zurzeit den Beginn einer zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase 3 zu

Eryaspase als Zweitlinientherapie bei Pankreaskrebs und von Phase-2-Studien zu

Eryaspase als Erstlinientherapie bei Pankreaskrebs und dreifach negativem

Brustkrebs vor.

ERYTECH produziert Eryaspase in einer eigenen Fertigungsstätte für die GMP-

konforme Herstellung in Lyon (Frankreich) sowie in einer Anlage für die

klinische Produktion in Philadelphia (USA). Eine große Produktionsanlage in New

Jersey (USA) befindet sich im Bau.

Neben Eryaspase entwickelt ERYTECH zurzeit Erymethionase, in roten

Blutkörperchen eingekapselte Methionin-y-Lyase, die in den Stoffwechsel der

Krebszellen eingreifen und ein Aushungern der Tumorzellen induzieren soll.

Außerdem untersucht ERYTECH zurzeit den Einsatz seiner ERYCAPS-Plattform für die

Entwicklung von Krebsimmuntherapien (ERYMMUNE) und Enzymersatztherapien

(ERYZYME).

ERYTECH ist am Nasdaq Global Select Market in den USA (Ticker: ERYP) und am

geregelten Markt Euronext in Paris (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker: ERYP)

notiert. ERYTECH ist Teil der Indizes CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid

& Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 und Next Biotech.

ANSPRECHPARTNER

ERYTECH NewCap

Naomi Eichenbaum Julien Perez

Director Investor Relations Investor Relations

Nicolas Merigeau

Media Relations

+33 4 78 74 44 38 +33 1 44 71 98 52

+1 917 312 5151

naomi.eichenbaum@erytech.com ERYTECH@newcap.eu

