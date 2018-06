GNW-News: ENTSCHEIDERFABRIK zeichnet NetSfere, einen sicheren Messaging-Dienst für Unternehmen, als Digitalisierungsthema Nr.1 des deutschen Gesundheitssystems im Jahr 2018 aus.

ENTSCHEIDERFABRIK zeichnet NetSfere, einen sicheren Messaging-Dienst für Unternehmen, als Digitalisierungsthema Nr.



1 des deutschen Gesundheitssystems im Jahr 2018 aus.

Damit ist NetSfere nun in die Proof of Concept-Phase eingetreten - mehrere

deutsche Krankenhäuser nutzen den Dienst

MÜNCHEN, Deutschland, 6. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere, ein

preisgekrönter sicherer mobiler Messaging-Dienst von Infinite Convergence

Solutions, gibt heute bekannt, dass die ENTSCHEIDERFABRIK, ein deutscher Verband

von Entscheidungsträgern aus über 800 Krankenhäusern, die digitale Lösungen für

Herausforderungen in Geschäftsprozessen im Gesundheitswesen entwickeln, den

sicheren Messaging-Dienst für Unternehmen als Gewinner ihrer "Decision Maker

Awards 2018" ausgewählt hat.

Die Hauptmerkmale von NetSfere - Sicherheit, Kontrolle, Compliance und

Zusammenarbeit - wurden aus einer Gruppe von 12 Finalisten als die Lösung für

ein dringendes Problem identifiziert, dem sich deutsche Krankenhäuser

gegenübersehen - unkontrollierte und unsichere Kommunikation zwischen Ärzten,

Krankenschwestern und Krankenhausmitarbeitern.

Die Siegerpräsentation von NetSfere wurde von Franz Obermayer, Regional Vice

President Europe bei Infinite Convergence Solutions, gehalten, der vor rund 300

deutschen Krankenhausleitern zum Thema "Beseitigung des ,WhatsApp-Dilemmas'

durch sichere mobile Krankenhaus-Kommunikationslösungen" präsentierte. Die

Präsentation skizzierte Folgendes:

* Ärzte, Krankenschwestern und Krankenhausangestellte verwenden derzeit

unregulierte und unsichere Messaging-Anwendungen für den privaten Gebrauch,

um miteinander zu kommunizieren und sensible Patienteninformationen wie zum

Beispiel medizinische Informationen oder Röntgenbilder zu teilen.

* Während mobiles Messaging die Effizienz und Produktivität erhöht, führt der

Mangel an Kontrolle bei diesen Anwendungen dazu, dass Krankenhäuser Gefahr

laufen, die Patientensicherheit und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

zu verletzen.

* NetSfere, eine All-in-One-Plattform für sichere Kommunikation, die durch

verschlüsselte Kommunikationswege mit branchenführendem, fortschrittlichem

SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) und 256-Bit-Kryptografie mit

elliptischen Kurven unterstützt wird, ist die Lösung für dieses Problem.

"Die Anerkennung der geschätzten Mitglieder der ENTSCHEIDERFABRIK, die aus

erster Hand erleben, wie das Problem der unregulierten mobilen

Nachrichtenübertragung Krankenhäuser gefährden kann, beweist das hohe Potenzial,

das NetSfere auf dem Markt hat", sagte Obermayer. "Wir freuen uns darauf,

NetSfere im Laufe des nächsten Jahres in noch mehr Krankenhäusern in ganz

Deutschland einzuführen und zum sicheren Messaging-Dienst der Wahl für die

deutsche Gesundheitsbranche zu werden."

Begleitet wurde Obermayer während der Siegerpräsentation von Ralf Boldt, dem IT-

Leiter des Klinikums Oldenburg, das bereits mit der Implementierung von NetSfere

begonnen hat, um die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern zu verbessern und

zu sichern. Mit NetSfere können die Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg über

branchenführende Sicherheitsalgorithmen, die eine Verschlüsselung von Gerät zu

Gerät unterstützen, mit internen und externen Kontakten kommunizieren. NetSfere

bietet den Mitarbeitern nicht nur Funktionen, die ermöglichen, schnell und

effizient mit einem hohen Maß an Sicherheit zu kommunizieren, sondern auch eine

benutzerfreundliche Oberfläche, die im Vergleich zu anderen Apps unübertroffen

ist.

"Wir glauben, dass es entscheidend ist, unsere Mitarbeiter mit den mobilen

Lösungen auszustatten, die sie benötigen, um ihre Aufgaben besser zu erfüllen,

so dass die Mitarbeiter nicht mehr mit unsicheren Messaging-Anwendungen für den

privaten Gebrauch kommunizieren müssen", sagte Boldt. "Dies ist ein großes

Dilemma, mit dem fast jedes Krankenhaus in Deutschland konfrontiert ist, aber

NetSfere hat uns die notwendige Kontrolle gegeben, um diese Kommunikation zu

regeln und zu sichern."

Zu den fünf weiteren Krankenhäusern, die sich dem Proof of Concept angeschlossen

haben, gehören: die Vestischen Caritas-Kliniken, die Westpfalz-Kliniken, das

Universitätsklinikum Münster, die Kliniken Nordoberpfalz und die St. Augustinus-

Kliniken. NetSfere freut sich darauf, weitere Krankenhäuser als Teilnehmer an

seinem Messaging-Dienst für Unternehmer willkommen zu heißen und Ergebnisse und

Anwendungsfälle später im Jahr über das Programm der ENTSCHEIDERFABRIK zu

veröffentlichen.

"NetSfere ist ein Paradebeispiel dafür, warum wir die ENTSCHEIDERFABRIK

gegründet haben - um in unserer Inkubatorfunktion für Krankenhäuser die

kritischsten Digitalisierungsprojekte in der Gesundheitsbranche zu erproben",

sagte Dr. Pierre-Michael Meier, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

der ENTSCHEIDERFABRIK. "Unser Verband schafft so eine Win-Win-Situation für

Kliniken und Industrieanbietern. Kliniken sind in der Lage, führende

Digitalisierungsprojekte risikofrei zu erproben und Anbieter können erfolgreiche

Pilot- und Referenzinstallationen realisieren. Gemeinsam treiben die

ENTSCHEIDERFABRIK und ihre Mitglieder das deutsche Gesundheitssystem voran, um

Patienten besser zu betreuen."

Bis zum Februar 2019 ist NetSfere auf mehreren Veranstaltungen und Konferenzen

während des einjährigen Zeitraums zur Entscheidungsfindung der ENTSCHEIDERFABRIK

vertreten und hält dort auch Vorträge - darunter sind auch ein Sommercamp im

Juni zur Beurteilung des Fortschritts und eine Veranstaltung im November, um

erste Ergebnisse zu präsentieren. In diesem Juli wird NetSfere auch die deutsche

Version seines Dienstes veröffentlichen, der nicht nur sichere

Nachrichtenübertragung, sondern auch HD-Audio-Einzelanrufe sowie Live-

Videoübertragung und -Streaming auf seiner sicheren Plattform bietet.

Wenn Sie weitere Informationen über die ENTSCHEIDERFABRIK erhalten wollen,

besuchen Sie www.entscheiderfabrik.com. Wenn Sie weitere Informationen über

NetSfere erhalten wollen, besuchen Sie www.netsfere.com.

Über die ENTSCHEIDERFABRIK

Ziel der ENTSCHEIDERFABRIK ist es seit 2006, Lösungen für Probleme in

Geschäftsprozessen mittels Digitalisierungsprojekten zu entwickeln und der

Zielgruppe der Entscheidungsträger in Krankenhäusern den nutzbringenden Beitrag

zum Erfolg der Krankenhäuser in geeigneter Weise aufzuzeigen. Diese Ziele werden

dadurch erreicht, dass die Fördervereine der ENTSCHEIDERFABRIK beschlossen

haben, jährlich mindestens 10 Krankenhäusern die Möglichkeit zu bieten,

ausgewählte Digitalisierungslösungen für 12 Monate kostenlos zu testen. Damit

übernimmt die ENTSCHEIDERFABRIK die Inkubatorfunktion für

Digitalisierungsprojekte im Gesundheitswesen.

* Über einen Zeitraum von 12 Monaten können Krankenhäuser "testen", ob

Digitalisierungsprojekte zum Erfolg des Krankenhauses beitragen.

* Krankenhäuser können "großartige Ideen" testen, ohne das Risiko einzugehen,

Geld für falsche Projekte auszugeben.

* IT- und Medizintechnik-Unternehmen erhalten erfolgreiche Pilot- und

Referenzinstallationen.

* Krankenhäuser und Lösungsanbieter erzielen eine Win-Win-Situation.

Dieses Ziel wird von 33 Verbänden, über 800 Krankenhausstandorten, über 120

Industriepartnern und von den Verbänden ausgewählten Beratern unterstützt.

Über NetSfere

NetSfere ist ein sicherer Messaging-Dienst für Unternehmen von Infinite

Convergence Solutions, Inc. NetSfere bietet branchenführende Funktionen für

Sicherheit und Nachrichtenübermittlung, einschließlich weltweiter cloudbasierter

Dienstverfügbarkeit, Verschlüsselung von Gerät zu Gerät, standortbasierter

Funktionen und administrativer Kontrollen. Der Dienst nutzt die Erfahrung von

Infinite Convergence bei der Bereitstellung von Mobilitätslösungen für Tier-1-

Mobilfunkbetreiber weltweit und einer Technologie, die mehr als 400 Millionen

Abonnenten und über eine Billion Nachrichten jährlich unterstützt. NetSfere

erfüllt auch die regulatorischen Anforderungen, einschließlich des HIPAA (Health

Insurance Portability and Accountability Act), Sarbanes-Oxley und anderer.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.netsfere.com.

Kontakt für Pressearbeit

Christine Curtin

Uproar PR for NetSfere

ccurtin@uproarpr.com

+1 (312) 878-4575 x242

