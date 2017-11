GNW-News: Duo Security startet Managed-Service-Provider- und Security-Solution-Provider-Programm in Großbritannien

Duo Security startet Managed-Service-Provider- und Security-Solution-Provider-Programm in Großbritannien

Beginn des britischen Partnerprogramms geht mit einer Vervierfachung des EMEA-

Kundenwachstums in den letzten zwei Jahren einher

LONDON, 30. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duo Security, einer der weltweit

am schnellsten wachsenden Cybersicherheits-Anbieter, gab heute den Start seines

Managed-Service- Provider- und (nur auf Einladung) Security-Solution-Provider-

Programms in Großbritannien bekannt.



Duos formelles Partnerprogramm, das Anfang

des Jahres in den USA gestartet wurde, wird auf Großbritannien ausgeweitet, denn

das Unternehmen hat in den letzten zwei Jahren die Zahl seiner EMEA-Kunden von

450 auf fast 1.900 vervierfacht.

Duo hilft Unternehmen bei der Abwehr von Sicherheitsverstößen, indem es die

Sicherheit einfach und effektiv gestaltet. Das Cloud-basierte Produktangebot

"Trusted Access" von Duo, das durch seine Flaggschiff-App für die Zwei-Faktor-

Authentifizierung (2FA) unterstützt wird, überprüft die Identität der Benutzer

und den Zustand ihrer Geräte, bevor ihnen den Zugriff auf Daten und Anwendungen

gewährt wird, was Sicherheitsverletzungen und die Übernahme von Konten

verhindert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen mehrstufigen Programmen von Sicherheitsanbietern

bietet Duo jetzt ein maßgeschneidertes Programm und Aktivierungspläne für zur

Teilnahme am Programm eingeladene sicherheitsorientierte Lösungsanbieter aus

Großbritannien. Das Unternehmen erwartet, dass im weiteren Verlauf des Programms

mehr als die Hälfte seines Geschäfts in Großbritannien über Anbieter von

Sicherheitslösungen und MSP-Partner abgewickelt wird.

"Duo eliminiert die Preisgestaltungs- und Implementierungskomplexität

herkömmlicher Partnermodelle und ermöglicht es den Partnern, profitabler zu sein

und ihren Kunden das zu bieten, was sie zum Schutz ihrer Daten benötigen", sagte

Matt Smith, Vice President of Worldwide Channels & Business Development. "Unser

umfassendes Angebot in Kombination mit der Expertise unseres Partners bietet

Unternehmen eine umfassende, vertrauenswürdige Zugangslösung zum Schutz ihrer

Benutzer, Geräte und Anwendungen ohne die übliche Komplexität der meisten

Sicherheitsprodukte."

Duos britisches Geschäft für Anbieter von Sicherheitslösungen wird von Fiona

Doak, der Managerin für EMEA-Partner, geführt. Sie wurde erst kürzlich

eingestellt und verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung im Bereich

Cybersicherheit und Technologie. Fiona Doak war zuvor in verschiedenen

Positionen bei RSA, Juniper Network, F5 Networks und WhiteHat Security tätig.

"Duo bietet einen zielgerichteten, auf die spezifischen Bedürfnisse der Partner

und deren Kunden zugeschnittenen Ansatz", sagte Doak. "Jeder der von uns

ausgewählten Sicherheitspartner verfügt über viel Erfahrung und engagierte

Sicherheitsarchitekten und Berater. Dies bedeutet, dass der Service, den sie

ihren Kunden bieten, zum besten der Branche gehört."

Duos Security-Solution-Provider-Programm für Großbritannien hat bereits

angesehene Partner wie Teneo, Saepio und Infosec Partners gewonnen und

expandiert weiter mit einer ausgewählten Gruppe von sicherheitsorientierten

Lösungsanbietern.

"Es ist heutzutage so wichtig, dass Sicherheitsprozesse von den Mitarbeitern

einfach übernommen und als Business-Enabler statt als Produktivitätsbremse

wahrgenommen werden", sagte Marc Sollars, Chief Technology Officer bei Teneo.

"Unsere Partnerschaft mit Duo bedeutet, dass unsere Kunden das Thema Sicherheit

viel tiefer in ihre Unternehmenskultur einbinden können, da die Technologie von

Duo so angenehm zu nutzen ist. Bei Teneo haben wir die führende

Authentifizierungstechnologie von Duo weiterentwickelt, um eine schnell zu

implementierende und benutzerfreundliche Solution-as-a-Service anzubieten, die

die Sicherheit für IT-Teams und Mitarbeiter noch einfacher und intuitiver macht.

Ich habe Duo innerhalb von Minuten über mein eigenes Smartphone installiert und

war so erstaunt, wie einfach und effektiv es war. Wir haben es sofort in unserem

eigenen Unternehmen eingeführt."

"Die weltweit führenden Unternehmen vertrauen darauf, dass wir ihnen fundierte

Ratschläge und Produktempfehlungen geben. Deshalb stellen wir sicher, dass jeder

unserer Partner zu den allerbesten in der Branche gehört", sagte Andrew Pitt,

Director, Saepio. "Der ausgezeichnete Ruf von Duo und die nachgewiesene

Erfolgsbilanz, Kunden mit einem einfach zu bedienenden und effektiven Produkt zu

gewinnen und zu binden, machen es aus Sicht der Kunden zu einem unserer

Vorzeigeprodukte."

Weitere Informationen finden Sie unter https://duo.com/partners.

Über Duo Security

Duo hilft Unternehmen bei der Abwehr von Sicherheitsverstößen mit seiner

einfachen und effektiven Cloud-basierten Trusted-Access-Produktsuite. Das

Unternehmen überprüft die Identität der Benutzer und den Zustand ihrer Geräte,

bevor es ihnen den Zugang zu Anwendungen gewährt. Duos bewusste Balance zwischen

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit hat das Unternehmen weltweit zu einem

vertrauenswürdigen Partner für Tausende von Kunden gemacht, darunter Dresser-

Rand, Etsy, Facebook, K-Swiss, Random House, Yelp, Zillow, Paramount Pictures

u.v.m. Das in Ann Arbor, Michigan, USA, ansässige Unternehmen verfügt über

Niederlassungen in Austin, Texas, San Mateo, Kalifornien, und London. Erfahren

Sie mehr unter duo.com.

