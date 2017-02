GNW-News: Dubuc Motors erhält SEC-Zulassung im Rahmen des US JOBS Act

Dubuc Motors erhält SEC-Zulassung im Rahmen des US JOBS Act

Das Unternehmen erhielt als erster Elektrofahrzeughersteller die Zulassung, Aktien an akkreditierte und nicht akkreditierte Investoren zu verkaufen

MENLO PARK, Kalifornien, 24. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dubuc Motors, das Unternehmen hinter dem Tomahawk, dem ersten 2+2 sitzigen Elektro-Sportwagen, kündigte heute den Start der Angebotsphase seines Eigenkapital-Crowdfunding- Programms an, nachdem die SEC (Securities and Exchange Commission) ihre Zulassung erteilt hat.



Das Unternehmen stellte 2016 seinen Elektro-Sportwagen im Rahmen einer Testkampagne vor und ist jetzt dabei, 6 Mio. Dollar aus Reservierungen für eine Anschubfinanzierung in echtes Kapital umzuwandeln.

Im Rahmen von Abschnitt IV des JOBS Act, Regulation A+, kann Dubuc Motors mit der Umwandlung von Reservierungen in Aktien beginnen. Das Unternehmen sieht sich als das erste Unternehmen, das ein gemeinsames Angebot nach Regulation S mit einer Regulation A durchführt, die es Anlegern in den USA und international ermöglicht, sich bereits ab 200 US-Dollar zu beteiligen. Mit einer erwarteten Produktion von maximal 1500 Fahrzeugen pro Jahr gilt das Unternehmen als Kleinserienhersteller.

"Dem Publikum gefällt, dass der Tomahawk, obwohl er ein exotischer Sportwagen ist, so praktisch wie eine Limousine sein kann", sagte Mike Kakogiannakis, Mitbegründer von Dubuc Motors. "Wir erfahren eine unglaubliche Resonanz von Investoren. Es ist spannend zu sehen, wie eine große Gemeinschaft aus Impulsgebern und Trendsettern zu den ersten Aktionären wird."

Der Tomahawk, der eine Reichweite von knapp 600 km hat, spricht ein einzigartiges Publikum an. Er ist der erste und einzige allradgetriebene, 2+2 sitzige Elektro-Sportwagen auf dem Markt. Das Fahrzeug bietet selbst großen Fahrern bis ca. 195 cm ausreichend Platz. Die Rücksitze und die Möglichkeit, den Kofferraum zu vergrößern, machen den Tomahawk zu einem alltagstauglichen Luxus- Sportwagen. Der Tomahawk kann bereits auf der Website des Unternehmens bestellt werden. Mit einer Anzahlung von 5000 US-Dollar können sich Kunden ihr Fahrzeug für 2018 sichern.

Über Dubuc Motors: Dubuc Motors ist der Hersteller des Tomahawk, dem ersten 2+2 sitzigen Elektro- Sportwagen. Das seit seiner Gründung im Jahr 2013 eigenfinanzierte Unternehmen steckte 13 Jahre Forschung und Entwicklung in einen Luxus-Sportwagen, der automobile Kraft mit Nachhaltigkeit vereint.

Der Tomahawk glänzt mit überragenden Leistungswerten. Er sprintet von Null auf 60 Meilen (96 km/h) in 3 Sekunden und bietet eine Reichweite von knapp 600 Kilometern. Das Unternehmen möchte einen Luxus-Sportwagen anbieten, der gleichzeitig schnittig und geräumig und dabei auch umweltfreundlich ist. Das Fahrzeug kann jetzt reserviert werden und wird im Jahr 2018 eingeführt.

Haftungsausschluss nach Regulation:

Eine Angebotserklärung in Bezug auf dieses Angebot wurde bei der SEC eingereicht. Die SEC hat diese Angebotserklärung zugelassen, was nur bedeutet, dass Dubuc die in der Angebotserklärung beschriebenen Wertpapiere verkaufen darf. Dies bedeutet nicht, dass die SEC die Vorteilhaftigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in der Angebotserklärung genehmigt hat. Sie erhalten ein Exemplar des Emissionsrundschreibens unter: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1688361/000168836117000008/dubform1a- 02212017.htm

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und diese Wertpapiere werden in keinem Staat und keiner Gerichtsbarkeit verkauft, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung im Rahmen der Wertpapiergesetze eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Es wird empfohlen, vor einer Investition das Emissionsrundschreiben zu lesen.

