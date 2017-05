GNW-News: Dr. Razelle Kurzrock präsentiert auf dem 19. Weltkongress der European Society for Medical Oncology zu Magen-Darm-Krebs neue Forschungsergebnisse zu Biomarkern, die aus Daten der Phase-III-Studie ...

Dr. Razelle Kurzrock präsentiert auf dem 19. Weltkongress der European Society for Medical Oncology zu Magen-Darm-Krebs neue Forschungsergebnisse zu Biomarkern, die aus Daten der Phase-III-Studie .



AUSTIN, Texas, 30. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ:XBIT) kündigte heute eine Präsentation der Forschungsergebnisse in Bezug auf die Analyse wichtiger Biomarker an, die bei Darmkrebspatienten gewonnen wurden, die mit Hutruo (MABp1) während dessen europäischer Phase-III-Studie behandelt wurden. Das Kurzreferat mit dem Titel "Pre-treatment Endogenous Interleukin-1 Receptor Antagonist (IL-1Ra) Levels in Metastatic Colorectal Cancer (mCRC) Patients are Associated with Clinical Outcomes After Anti-Interleukin-1a Therapy (MABp1)" wird von der Onkologin Dr. Razelle Kurzrock, Leiterin der Abteilung Hämatologie und Onkologie an der UC San Diego School of Medicine, gehalten. Die Daten werden am Freitag, den 30. Juni von 10.30 Uhr bis 11 Uhr und von 16.40 Uhr bis 17.10 Uhr auf dem 19. Weltkongress der European Society for Medical Oncology zu Magen-Darm-Krebs in Barcelona, Spanien, in Form einer Poster-Präsentation vorgestellt.

Diese Ergebnisse deuten auf eine signifikante Verbindung zwischen dem zirkulierenden Spiegel von IL-1Ra und dem Ansprechen auf eine MABp1-Therapie hin. Bei einer geringeren Aktivität des IL-1-Antagonisten vor der Behandlung erfolgte eine relativ schnelle Reaktion auf eine pharmakologische Intervention mit der Anti-IL-1alpha-Antikörpertherapie. Diese Analyse liefert neue Belege dafür, dass Regulatoren der angeborenen Immunität Selektionsdruck auf Tumore ausüben können und eine aktive Rolle in der Naturgeschichte des Darmkrebses spielen. Die Auswirkungen der Kontrolle des Körpers über angeborene Entzündungen beeinflussen demnach den Einsatz einer immunmodulierenden Therapie.

"Unsere Analyse zeigte eine signifikante Verbindung zwischen dem zirkulierenden Spiegel von IL-1Ra und dem Ansprechen auf eine MABp1-Therapie", sagte Dr. Kurzrock. Sie führte weiter aus: "Diese Ergebnisse geben einen neuen Einblick in die aktive Rolle der Interleukin-1-Regulierung beim Krankheitsverlauf von Darmkrebs. Sie können uns dabei helfen, stärker personalisierte Ansätze für die Behandlung der Krankheit zu entwickeln."

Über Razelle Kurzrock, M.D. Dr. Kurzrock ist Onkologin und renommierte Expertin auf dem Gebiet der Präzisionsmedizin. Sie ist Vordenkerin bei der Verwendung von Anti-Zytokin- Therapien für die Behandlung von Krebs und war eine der ersten, die die Bedeutung von Interleukin bei Krebserkrankungen erkannten. Während ihrer Tätigkeit am University of Texas MD Anderson Cancer Center baute Dr. Kurzrock eines der erfolgreichsten Programme der USA für klinische Studien der Phase 1 auf. Zudem war sie führende Autorin der bahnbrechenden Darmkrebsstudie des Unternehmens. Dr. Kurzrock ist zurzeit Senior Deputy Center Director for Clinical Science, Director am Center for Personalized Cancer Therapy, Leiterin des Clinical Trials Office und Team Leader für experimentelle Therapeutik am Moores Cancer Center, UC San Diego. Dr. Kurzrock ist auch Leiterin der Abteilung Hämatologie und Onkologie an der UC San Diego School of Medicine. Des Weiteren ist sie Mitglied des Scientific Advisory Board von XBiotech.

Über die therapeutischen True Human(TM)-Antikörper Die True Human(TM)-Antikörper von XBiotech stammen unverändert von Personen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Entdeckungen und klinische Studien über verschiedene Krankheitsbereiche hinweg belegen das Potenzial der True Human-Antikörper von XBiotech, Krankheiten mithilfe der natürlichen Immunität des Körpers und damit sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Über XBiotech XBiotech ist ein voll integriertes globales Biosciences-Unternehmen, das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True Human(TM)-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech, das seinen Hauptsitz in Austin, Texas, hat, ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech- Fertigungstechnologien führend, mit denen neue, von Patienten weltweit dringend benötigte Therapien schneller, kosteneffizienter und flexibler bereitgestellt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Erklärungen in Bezug auf Ansichten und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen über Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "würde", "erwarten", "planen", "betrachten", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "fortfahren" bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle zukunftsorientierten Aussagen auf diese Weise zu erkennen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

