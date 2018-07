GNW-News: David Crosby kündigt Absicht an, seinen Namen an die Cannabisindustrie zu lizenzieren

David Crosby kündigt Absicht an, seinen Namen an die Cannabisindustrie zu lizenzieren

Ikone der Musikindustrie strebt Lizenzpartnerschaft mit einem führenden

Cannabis-Unternehmen an

LOS ANGELES und TORONTO, 18. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- David Crosby,

Mitbegründer von zwei der erfolgreichsten Bands der Geschichte (Crosby, Stills,

Nash & Young und The Byrds) gab heute bekannt, dass er plant, eine

Lizenzbeziehung mit einem national oder global agierenden Cannabis-Unternehmen

einzugehen.



Diese Chance würde die exklusive Lizenz für die weltweite Verwendung

seines kultträchtigen Namens und seiner Marken beinhalten.

Crosby schlägt "Mighty Croz" als Markennamen vor, in Anlehnung an "Croz", wie er

von Freunden, Kollegen und Fans genannt wird. Details der Namensgebung und der

Verpackung sollen jedoch in Absprache mit dem ausgewählten Cannabis-Unternehmen

festgelegt werden. David Crosby wird das ausgewählte Cannabis-Unternehmen aktiv

bei der Entwicklung und Vermarktung der Marke beraten.

"Man hat mich gebeten, eine qualitativ hochwertige Cannabis-Marke zu schaffen,

und mit der Ausweitung der Legalisierung ist jetzt der richtige Zeitpunkt

gekommen", teilte Crosby von seiner Ranch in Kalifornien aus mit.

"Unsere erste Priorität ist die Partnerschaft mit einem führenden Cannabis-

Unternehmen", so Crosby.

"Als Croz und ich zum ersten Mal über die Idee von Mighty Croz sprachen, war ich

mir sicher, dass sie auf breites Interesse stoßen würde. Immerhin ist David

Crosby dafür bekannt, das eine oder andere über hochwertigen Cannabis zu

wissen", sagte Steven Sponder, Unternehmer und Mitschöpfer von Mighty Croz.

Cannabis-Unternehmen, die sich für diese Chance interessieren, können sich unter

steven@mightycroz.com oder dbelovich@stikeman.com an Steven Sponder und Donald

Belovich von Stikeman Elliott LLP wenden. Die Lizenzierung erfolgt nur in

Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen.

Interview-Anfragen von Medien per E-Mail an media@mightycroz.com.

Unter www.mightycroz.com wurde bereits eine Website eingerichtet.

ÜBER DAVID CROSBY: David Crosby - Singer-Songwriter, international anerkannte

Ikone der Musikindustrie, Autor und Aktivist - ist Millionen von Menschen

weltweit als "die Stimme einer Generation" bekannt. Als Gründungsmitglied von

zwei der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten - Crosby, Stills, Nash and Young

und The Byrds - hat David Crosby über 35 Millionen Alben verkauft und wurde

zweimal in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Mit einer weltweiten

Fangemeinde im zweistelligen Millionenbereich steht David Crosby seit über fünf

Jahrzehnten an vorderster Front der Musikszene und des gesellschaftlichen

Wandels. Seine musikalische Karriere hat mit vier neuen Alben in den letzten

vier Jahren und einer internationalen Konzerttournee nichts an Dynamik

eingebüßt. David Crosby, der schon immer die Legalisierung von Cannabis

befürwortet hat, ist ein Inbegriff für die Cannabiskultur.

