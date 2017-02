GNW-News: Datalliance setzt globales Wachstum 2016 fort

Datalliance setzt globales Wachstum 2016 fort

Der weltgrößte Anbieter von Cloud-basierten VMI-Plattformdiensten wächst in Verbraucher- und Industriemärkten weltweit CINCINNATI, USA, 10. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datalliance gab heute bekannt, dass das Unternehmen erneut seine Erfolgsbilanz des stetigen Wachstums in über 20 Jahren fortgesetzt hat.



Das Wachstum ist auf neue und vermehrte Kundenabonnements für die VMI-Plattform (Vendor Managed Inventory, Lieferantengesteuerter Bestand) von Datalliance und den zugehörigen Diensten zurückzuführen. Zwölf neue Kunden wurden in Nordamerika und Europa gewonnen, unter denen sich viele bekannte Namen der Konsumgüter-, Medizin-, Elektro- und Sanitärbranche befinden. Diese neuen Kunden verwalten bzw. werden vielfältige Produkte verwalten, darunter frei verkäufliche Schmerz-, Erkältungs- und Allergiemittel, Körperpflegeprodukte wie Mundwässer, Lotionen, Duftstoffe und Babypflegeprodukte, Tabakwaren, Blutplasmaprodukte, Energieverwaltungsprodukte, elektrische Steuerungen, Rohrfittings, Ventile, Toiletten, Rohre und vieles mehr. Die Dynamik der Unternehmen in mehreren Verbraucher- und Industriesegmenten, die mithilfe von Datalliance auf VMI umstellen, setzt sich also fort.

Als weltgrößter unabhängiger VMI-Plattform- und Serviceanbieter verzeichnete Datalliance VMI Zuwächse bei allen wichtigen Umsatzstatistiken und verwaltet nunmehr mehr als 20.000 Standorte, über 24 Millionen Artikelpositionen und einen jährlichen Kundenumsatz von mehr als 40 Milliarden US-Dollar.

Kunden von Datalliance aus den Bereichen Verbraucher- und Industrieprodukte haben, neben Nordamerika und Europa, weitere unterstützte Standorte in Lateinamerika und dem Asien-Pazifikraum angelegt. VMI beginnt gerade, in diesen Regionen der Welt angenommen zu werden.

Durch die Freigabe von drei neuen Versionen seiner Cloud-basierten VMI-Plattform entwickelte Datalliance auch neue VMI-Prozessinnovationen weiter. Zu den Verbesserungen und Erweiterungen, die die Grenzen der traditionellen VMI sprengen, gehörten die erweiterte Produktverfügbarkeitsprüfung (z. B. in SAP), die verstärkte Handhabung von Werbeaktionen/Events, die Handhabung multidivisionaler Nachschubregeln (z. B. für Betriebe in mehreren Ländern), die Planung von automatisierten Rückgaben und vieles mehr.

"Wir freuen uns auf die Fortsetzung des VMI-Wachstums auf globaler Basis", sagte Carl Hall, CEO und Präsident von Datalliance. "Wie üblich stellen mehrere unserer neuen Kunden ihre aus Legacy-Systemen stammenden VMI-Programme auf unsere Datalliance VMI-Plattform um, während andere Kunden VMI-Programme erst einführen. In einigen Fällen arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, die im Rahmen ihrer Produktkategorie VMI neu eingeführt haben."

Über Datalliance Datalliance ist der weltweit größte Anbieter von Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung kollaborativer Bestandsführungsprogramme wie VMI (Vendor Managed Inventory) und ähnliche Konzepte. Datalliance, bereitgestellt als Cloud-basierte Plattform und unterstützt von einer umfassenden Kundenbetreuung, erleichtert es Handelspartnern, Bestandsmanagementbeziehungen aufzubauen, mit denen sich Umsatz und Gewinn steigern lassen - durch eine vollständige Angleichung der Geschäftsziele, eine höhere Regalverfügbarkeit, durch Umschlagoptimierung und Reduzierung von Lieferkettenkosten. Datalliance verwaltet weltweit Aufträge in Milliardenhöhe, Millionen von Artikelnummern und Zehntausende von Standorten für führende Unternehmen in Verbraucher- und Industriemärkten. Weitere Informationen über Datalliance erhalten Sie auf www.datalliance.com.

