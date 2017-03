Datalliance erhält Auszeichnung bei der Leserwahl der Fachzeitschrift "Consumer Goods Technology"

Konsumgüterunternehmen wählen VMI von Datalliance zur besten Supply-Chain- Planning-Lösung

CINCINNATI, 7. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datalliance, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich VMI-Plattform-Dienstleistungen (Vendor Managed Inventory) gab heute bekannt, dass es von den Leserinnen und Lesern der Fachzeitschrift Consumer Goods Technology (CGT) zum Top-Lösungsanbieter in der Kategorie "Supply Chain Planning" (Lieferkettenplanung) gekürt wurde.



Die Auszeichnung beruht auf dem Ergebnis einer Ende 2016 von CGT durchgeführten Umfrage und wurde in der Februarausgabe der Fachzeitschrift veröffentlicht. Bei der Umfrage wählten Vertreter der weltweit führenden Konsumgüterunternehmen den Technologielösungsanbieter aus, der ihrer Ansicht nach eine Spitzenposition unter den Anbietern auf dem Markt einnimmt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir von unseren Kunden zu einem der führenden Anbieter in der Branche gekürt wurden", sagte Carl Hall, CEO und Präsident von Datalliance. "Ebenso wichtig für uns ist, dass diese Ergebnisse ein weiterer Hinweis darauf sind, dass für Konsumgüterunternehmen Vendor Managed Inventory zu ihren wichtigsten Lieferketten- und Kundendienstprogrammen gehört. Wenn Unternehmen uns bitten, sie bei der Aktualisierung und Optimierung ihrer VMI- Programme zu unterstützen, möchten sie auf eine bewährte Plattform zurückgreifen und gleichzeitig die neuen innovativen Funktionen nutzen, die wir kontinuierlich in den VMI-Prozess integrieren. Diese Auszeichnung belegt nachweislich, dass unsere Kunden mit der Datalliance-Plattform ihre Ziele einer engeren Zusammenarbeit mit ihren Einzelhandelspartnern, einer höheren Regalverfügbarkeit, einer erhöhten Skalierbarkeit und geringeren Betriebskosten erreichen."

Die VMI-Plattform und Support-Services von Datalliance werden von zahlreichen der größten und bekanntesten Konsumgüterunternehmen der Welt genutzt.

Über die Leserumfrage 2016 (Readers' Choice 2016 Survey): Die Umfrage stützt sich auf das Feedback von Führungskräften aus der Konsumgüterbranche, die Service- und Lösungsanbieter in den folgenden Kategorien bewertet haben: Supply Chain Execution (Lieferkettenausführung), Supply Chain Planning (Lieferkettenplanung), CRM, TPM, Retail Execution (Vertriebssteuerung), ERP, New Product Development and Introduction (Entwicklung und Einführung neuer Produkte), Business Intelligence, Demand Data Analytics (Bedarfsdatenanalysen), Consulting, Social Media (soziale Medien), Mobility and Outsourcing (Mobilität und Outsourcing). Die Ergebnisse werden in der Print- und Online-Februarausgabe 2017 von CGT veröffentlicht.

Über Consumer Goods Technology Consumer Goods Technology (CGT) ist eine Marke aus dem Bereich der integrierten Medien und wichtige Quelle für Führungskräfte in der Konsumgüterbranche zum Thema Umsatz- und Effizienzsteigerung. CGT bietet seine Inhalte gedruckt, online und persönlich an und erreicht über 76.000 Führungskräfte in der Konsumgüterbranche. Zu seinen Leserinnen und Lesern an der Schnittstelle von Business und Technologie gehören Manager und Direktoren bis hin zu VPs und CIOs. CGT berichtet über die Branchen- und Technologietrends aller wichtigen Segmente des Konsumgütersektors, darunter Lebensmittel, Getränke, Verbrauchsgüter, Gesundheit und Schönheit, Unterhaltungselektronik, Bekleidung und Schuhe. Weitere Informationen zu CGT finden Sie unter https://consumergoods.com.

Über Datalliance Datalliance ist der weltweit größte Anbieter von Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung kollaborativer Bestandsführungsprogramme wie VMI (Vendor Managed Inventory) und ähnliche Konzepte. Datalliance, bereitgestellt als cloudbasierte Plattform und unterstützt von einer umfassenden Kundenbetreuung, erleichtert es Handelspartnern, Bestandsmanagementbeziehungen aufzubauen, mit denen sich Umsatz und Gewinn steigern lassen - durch eine vollständige Angleichung der Geschäftsziele, eine höhere Regalverfügbarkeit, durch Umschlagoptimierung und Reduzierung von Lieferkettenkosten. Datalliance verwaltet weltweit Aufträge in Milliardenhöhe, Millionen von Artikelnummern und Zehntausende von Standorten für führende Unternehmen in Verbraucher- und Industriemärkten. Weitere Informationen über Datalliance erhalten Sie auf www.datalliance.com.

Kontakt: Brian Lindner, Datalliance 513-791-7272

