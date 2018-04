GNW-News: Curetis veröffentlicht Jahresabschluss 2017 und aktualisierten Ausblick für das laufende Jahr 2018

Curetis veröffentlicht Jahresabschluss 2017 und aktualisierten Ausblick für das laufende Jahr 2018

Curetis /

Curetis veröffentlicht Jahresabschluss 2017 und aktualisierten Ausblick für das

laufende Jahr 2018

.



- US FDA-Zulassung für Unyvero System und Unyvero LRT Kartusche erhalten; US-

Vermarktung gestartet

- Markteinführung von zwei neuen Unyvero Kartuschen mit CE-IVD Kennzeichnung

- Weltweite Marktpräsenz gestärkt; Zahl der installierten Geräte gesteigert

Amsterdam, Niederlande, San Diego, USA und Holzgerlingen, Deutschland, 30. April

2018, 07:00 Uhr MESZ -- Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit der

Curetis GmbH, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen molekulardiagnostischen

Lösungen, gab heute den Jahresabschluss für das am 31.12.2017 abgelaufene

Geschäftsjahr sowie einen aktualisierten Ausblick für das laufende Jahr 2018

bekannt.

Operative Meilensteine 2017 bis einschließlich April 2018

* De Novo Zulassungsantrag von Curetis für Unyvero System und Unyvero LRT

Kartusche durch die US-Zulassungsbehörde FDA am 3. April 2018 erteilt;

* Erweiterung des US-Teams und Beginn der US-Vermarktung der Unyvero LRT

Kartusche;

* Markteinführung der neuen CE-IVD gekennzeichneten Unyvero Kartuschen für

intra-abdominale Infektionen (Unyvero IAI) und für Harnwegsinfektionen

(Unyvero UTI);

* Einrichtung eines Wissenschaftlichen Beirats in den USA ("Scientific

Advisory Board") zur wissenschaftlichen Beratung beim Ausbau der

Produktpipeline für den US-Markt;

* Einwerbung von EUR 4,1 Millionen im Rahmen einer privaten Aktienplatzierung

und Zugang zu weiteren USD 10 Millionen Eigenkapital für 36 Monate;

* Zulassung für Unyvero HPN und BCU Kartuschen durch Aufsichtsbehörde Health

Science Authority in Singapur;

* Abschluss einer strategischen Partnerschaftsvereinbarung in Form einer

Absichtserklärung mit MGI (einem Unternehmen der BGI-Gruppe in China) zur

Nutzung der Probenaufbereitungstechnologie von Curetis und zur kurzfristigen

Kommerzialisierung von NGS-basierter molekularer Mikrobiologie;

* Förderungszusage durch die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft

GmbH (FFG) für Ares Genetics Projekt ,The Digital Microbe' mit Gesamtvolumen

von EUR 1,6 Millionen;

* Steigerung der Zahl der weltweit installierten Gerätebasis um 33 auf 175

Unyvero Analyzer zum Jahresende 2017, ein Wachstum von 23% gegenüber 142

Analyzern zum Jahresende 2016.[1] Mit dem Rückkauf von Unyvero Systemen in

Q1-2018 von einem Partner in der pharmazeutischen Industrie nach

erfolgreichem Abschluss einer klinischen Studie, in der diese Systeme

genutzt wurden, sowie dem verstärkten Fokus auf Kundenaccounts mit höherer

Priorität und Konvertierungseffizienz kam es im ersten Quartal 2018 zu einer

Umschichtung von Geräten und einer damit verbundenen temporären Abnahme der

weltweit installierten Gerätebasis auf 167 Analyzer zum Ende des ersten

Quartals 2018;

* Beginn einer zweiten US FDA-Studie zur Zulassung der Unyvero IJI

Anwendungskartusche für invasive Gelenksinfektionen;

* Partnerschaft mit Biotest zur Unterstützung der akademischen PEPPER Studie

von Pentaglobin® bei Peritonitis durch den Einsatz der Unyvero IAI

Anwendungskartusche;

* Ernennung von Dr. med. Nils Clausnitzer, MBA, zum Aufsichtsratsmitglied

anlässlich der Hauptversammlung 2017;

* Gründung der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Ares Genetics in Wien,

Österreich, zum Ausbau des Geschäftsbereichs rund um die GEAR-Datenbank, die

im September 2016 von Siemens erworben wurde.

Finanzielle Meilensteine 2017

* Umsatz: EUR 1,2 Millionen (2016: EUR 1,3 Millionen).(1)

* Kosten: EUR 20,1 Millionen Kosten des Umsatzes, Vertriebskosten,

administrative Kosten sowie Forschungs- und Entwicklungskosten (2016: EUR

16,7 Millionen).

* Operativer Verlust: EUR -18,6 Millionen durch Kosten der Marktexpansion

sowie Forschungs- und Entwicklungskosten und Ausweitung der Produktpipeline

(2016: EUR -15,2 Millionen).

* Jahresverlust: EUR -19,3 Millionen (2016: EUR -15,2 Millionen).

* Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente: EUR 16,3 Millionen zum

31.12.2017 (EUR 22,8 Millionen zum 31.12.2016). (1)

* Netto-Zahlungsmittelverbrauch durch operative Geschäftstätigkeit: EUR -15,7

Millionen (2016: EUR -15,7 Millionen).

* Netto-Zahlungsmittelverbrauch durch Investitionstätigkeit: EUR -0,4

Millionen (2016: EUR -7,4 Millionen); vorwiegend aufgrund der Akquisitionen

der GEAR Datenbank und der Gyronimo Plattform im Jahr 2016.

Zum Jahresabschluss 2017 von Curetis erklärte der Vorstandsvorsitzende Dr.

Oliver Schacht: "Wir glauben, dass wir 2017 den Weg für das zukünftige Wachstum

und die weitere Expansion von Curetis geebnet haben. Dies umfasst u.a. den

Abschluss der Integration von GEAR und Gyronimo (jetzt ARESdb bzw. Unyvero A30

RQ), die wir erworben haben, um eine vielseitige ,Anyplex'-Plattform für ein

umfassendes Spektrum von Infektionsdiagnostika zu schaffen. Darüber hinaus haben

wir uns auf die Zulassung unseres Unyvero Systems und unserer Unyvero LRT

Kartusche in den USA konzentriert und in qualifiziertes und erfahrenes Personal

investiert, um unmittelbar nach der Zulassung mit der US-Vermarktung unserer

Produkte beginnen zu können. Die kürzlich erteilte Zulassung der Unyvero

Produkte durch die US-Zulassungsbehörde FDA bedeutet den Eintritt in einen der

größten und wichtigsten Diagnostikmärkte der Welt und damit einen wichtigen

Meilenstein bei der Ausweitung unserer globalen Marktpräsenz. Wir haben große

Zuversicht in unsere US-Vermarktungsstrategie und haben uns zudem der Erreichung

einer Reihe von weiteren Meilensteinen im Laufe dieses Jahres verschrieben."

Erwartete Meilensteine und Ausblick auf 2018

Operatives Geschäft

* Curetis plant die Fortsetzung seiner kommerziellen Konversionsstrategie in

der EMEA-Region sowie den Start der Vermarktung neuer Produkte (z. B. der

kürzlich auf den Markt gebrachten Unyvero UTI Kartusche für

Harnwegsinfektionen sowie der A30 RQ Plattform, die 2018 weiterentwickelt

werden und 2019 mit CE-Kennzeichnung vermarktet werden soll). Darüber hinaus

soll die Anzahl der installierten Unyvero Analyzer sowie die Nutzung von

Unyvero Kartuschen nach der kommerziellen Konversion von Kundenaccounts auf

den installierten Systemen vergrößert werden.

* Nach der Zulassung des Unyvero Systems und der Unyvero LRT Kartusche durch

die FDA im April 2018 hat das Unternehmen die Vermarktung der Produkte in

den USA im zweiten Quartal 2018 begonnen, wodurch die Zahl der weltweit

installierten Unyvero Analyzer weiter gesteigert werden soll. Unter Annahme

eines Verkaufszyklus von 6 bis 9 Monaten in den USA ist es zu erwarten, dass

der Absatz der LRT Anwendungs-kartuschen zum Jahresende 2018 ansteigen wird.

In diesem Zusammenhang, erwartet Curetis positive Umsatzeffekte zum

Jahresende 2018 und danach verzeichnen zu können.

* Das Unternehmen arbeitet weiter daran, in der EMEA-Region sein kommerzielles

Vertriebspartnernetzwerk in Regionen, die nicht durch eigene

Direktvertriebs- und Marketingteams abgedeckt sind, weiter zu entwickeln und

auszubauen. Zu diesem Zweck hat Curetis Eneko Goya als Global Commercial

Partner Manager eingestellt. Herr Goya, der über langjährige Erfahrung im

Vertrieb und der Geschäftsentwicklung verfügt, soll Curetis' globales

kommerzielles Vertriebspartnernetzwerk betreuen und weiter ausbauen.

* Parallel zur geographischen Expansion, vor allem in den US-Markt, und der

weiteren kommerziellen Expansion in Märkten, die direkt oder durch

Vertriebspartner abgedeckt werden, erwartet das Unternehmen einen deutlichen

Anstieg der weltweit installierten Basis von Unyvero Analyzern im Jahr 2018

und darüber hinaus. Ausgehend von 175 Analyzern, die zum 31.12.2017

installiert waren, übte Curetis im ersten Quartal 2018 eine Rückkaufoption

für mehrere Analyzer aus, die zuvor in einer nunmehr erfolgreich

abgeschlossenen klinischen Studie eines Partners aus der pharmazeutischen

Industrie verwendet wurden (Amikacin Ph. III Studie). Darüber hinaus wurde

unter neuer kommerzieller Führung in der EMEA-Region eine Neuausrichtung der

Direktvertriebsstrategie umgesetzt, die besonders stark auf

Accountpriorisierung und Konversionseffizienz zielt. Diese beiden Maßnahmen

führten zu einer Umschichtung von Unyvero Systemen und zu einer damit

verbundenen vorübergehenden Verringerung der installierten Gerätebasis auf

167 Analyzer zum Ende des ersten Quartals 2018. Aufbauend auf dieser

konsolidierten Zahl erwartet das Unternehmen, dass die Anzahl der

installierten Geräte auf ca. 250 bis 300 zum Jahresende 2018 steigen wird.

Es wird davon ausgegangen, dass nach der Zulassung des Unyvero Systems und

der Unyvero LRT Kartusche durch die FDA im April 2018 eine wachsende Anzahl

dieser Geräte in den USA platziert wird. Dementsprechend zielt Curetis USA

Inc. auf eine Installation von ca. 40 bis 50 Unyvero Analyzern in den USA in

den ersten sechs bis neun Monaten nach dem Beginn der Vermarktung und einen

weiteren Anstieg auf ca. 60 bis 80 Analyzer innerhalb des ersten Jahres nach

dem Beginn der Vermarktung, d.h. zum zweiten Quartal 2019, ab.

Forschung und Entwicklung

* Um sein US-Produktportfolio zu erweitern, plant Curetis, klinische Zentren

für die Sammlung von prospektiven Patientenproben für seine zweite klinische

US-FDA Studie mit der Unyvero IJI Kartusche für invasive Gelenksinfektionen

in der zweiten Jahreshälfte 2018 beginnend aufzusetzen, mit dem Ziel, diese

Studie 2019 abzuschließen. Curetis wird darüber hinaus in den kommenden

Monaten einen Dialog mit der US-Zulassungsbehörde FDA über die Daten

beginnen, die für eine Anwendungserweiterung der gegenwärtigen Unyvero LRT

Kartusche nötig sind, um diese auch zur Analyse von Bronchiallavageproben

einzusetzen und ggf. das Panel um zusätzliche Mikroorganismen und bestimmte

Resistenzmarker zu erweitern. Dadurch soll der klinische Nutzen des first-

in-class Produkts weiter vergrößert werden. Weitere US-FDA Studien und der

Ausbau des Portfolios an differenzierten diagnostischen Anwendungen in den

USA sollen, vorbehaltlich des Zugangs zu entsprechenden zusätzlichen

Finanzmitteln, folgen.

* Das Unternehmen erwartet ferner, dass sein chinesischer Partner Beijing

Clear Biotech (BCB) alle notwendigen Schritte abschließt, die seitens der

chinesischen Zulassungsbehörde CFDA für analytische Prüfung erforderlich

sind, damit in der zweiten Jahreshälfte 2018 die prospektiven klinischen

Studien in China begonnen werden können. Ziel ist es, die ersten Studien

2019 abzuschließen, um dann die Antrags- und Zulassungsschritte bei der CFDA

einzuleiten, die für die Vermarktung und Kommerzialisierung auf dem

chinesischen Markt notwendig sind.

* Mit der kürzlich begonnenen Vermarktung der Unyvero UTI Kartusche für

schwere Harnwegsinfektionen hat das Unternehmen seine Angebotspalette von

hochgradig multiplexen syndromischen Unyvero A50 Panels für

Krankenhausinfektionen weiter ausgebaut. Das Unternehmen plant, sein

Portfolio von Unyvero A50 Anwendungen durch konsequentes Lifecycle-

Management existierender Anwendungen ebenso wie durch ausgewählte

Neuentwicklungen weiter zu entwickeln und zu vergrößern.

* Im Jahr 2018 erwartet Curetis, den Ausbau der Unyvero Plattform jenseits des

derzeitigen Unyvero A50 Analyzers der Unyvero A50 hoch-multiplex Panels für

syndromische Tests weiter voran zu bringen. Dazu plant das Unternehmen die

Entwicklung des Unyvero A30 RQ Analyzers sowie zusätzlicher Kartuschen für

schnelle, niedrig- bis mittelgradig komplexe Tests voranzutreiben. Ziel ist

es, das Produktangebot von Unyvero zu ergänzen und Unyvero als breite

Plattform für Krankenhausinfektionen zu etablieren. Die Firma erwartet eine

CE-IVD Kennzeichnung für den Unyvero A30 RQ Analyzer sowie für die erste A30

RQ Kartusche im Lauf des Jahres 2019.

Geschäftsentwicklung

* Nach Abschluss eines umfassenden strategischen Rahmenabkommens (Memorandum

of Understanding, MoU) mit MGI (einem Unternehmen der BGI-Gruppe, China) im

September 2017 und weiterer Kooperations- und Vermarktungsabkommen unter

diesem MoU im Januar 2018 erwartet Curetis erste Ergebnisse und

Produkteinführungen aus dieser Zusammenarbeit für die Jahre 2018 und 2019.

Curetis plant diese strategische Partnerschaft mit der BGI-Gruppe weiter zu

vergrößern, zu verbreitern und zu vertiefen, um seine Unyvero-Expertise

sowie die Bioinformatik-Kompetenz von Ares Genetics auf MGIs NGS-Plattform

anzuwenden und damit zusätzliches Wachstum zu ermöglichen. Curetis erwartet

zudem, dass beide Unternehmen weitere Optionen für strategische und

kommerzielle Partnerschaften in China und darüber hinaus evaluieren werden.

* Darüber hinaus zielt Curetis darauf ab, zusätzliche wertsteigernde F&E- und

Geschäftspartnerschaften mit bekannten Industrieunternehmen einzugehen, die

auf der ARES AMR Datenbank, ARESdb, der ARES Technologieplattform und/oder

dem Unyvero A30 RQ Analyzer und weiteren Elementen der Unyvero Plattform

aufbauen.

Finanzen und Finanzierung

* Aufbauend auf einem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabilen Umsatz im

ersten Quartal 2018, einem solide gefüllten Vertriebskanal in der EMEA

Region, dem laufenden Vertriebsstart in den USA und weiteren, oben

beschriebenen Entwicklungen, zielt das Unternehmen darauf ab, seinen Umsatz

2018 im Vergleich zum Vorjahr mindestens zu verdoppeln.

* Nach Ausbau der kommerziellen Organisation in den USA im Dezember 2017 und

im ersten Quartal 2018 und dem Start der Markteinführung des Unyvero Systems

und der Unyvero LRT Anwendungskartusche in den USA sowie der laufenden

Entwicklung des Unyvero A30 RQ Analyzer erwartet das Unternehmen für 2018

einen Netto-Zahlungsmittelverbrauch durch operative Geschäftstätigkeit und

Investitionstätigkeit in Höhe von ungefähr EUR 30 Millionen. Das bedeutet

einen deutlichen, jedoch geplanten Anstieg im Vergleich zu den EUR 15,7

Millionen des Vorjahrs 2017.

* Curetis wird weiterhin alle taktischen und strategischen

Finanzierungsmöglichkeiten an den weltweiten Fremd- und Eigenkapitalmärkten

eruieren. Mit den zum Jahresende 2017 verfügbaren liquiden Mitteln (zzgl.

EUR 0,3 Millionen ausstehende Umsatzsteuerzahlungen) in Verbindung mit

weiteren EUR 15 Millionen aus der Fremdkapitalfinanzierungslinie der EIB,

die beim Erreichen vereinbarter Meilensteine zugänglich werden (darunter

eine EIB-Fremdkapitaltranche von EUR 3 Millionen, die mit der FDA-Zulassung

im April 2018 zugänglich wurde) und EUR 4,1 Millionen aus der kürzlich

erfolgten privaten Aktienplatzierung und dem oben beschriebenen Zugang zu

zusätzlichen USD 10 Million Eigenkapital zielt Curetis darauf ab, im Jahr

2018 weitere Wachstumsfinanzierungen in Form von Fremd- oder Eigenkapital zu

beschaffen, um sich ausreichende Finanzmittel zur Weiterführung seiner

Geschäftstätigkeit für mindestens zwölf weitere Monate im Rahmen des Going-

Concern-Prinzips zu sichern. Abhängig von dem kommerziellen Erfolg und der

Verfügbarkeit von Finanzmitteln plant Curetis auch, die Zahl seiner

Mitarbeiter an den verschiedenen internationalen Standorten in den kommenden

Jahren weiter zu erhöhen.

* Curetis beabsichtigt ebenfalls, verschiedene nicht-verwässernde

Finanzierungs-möglichkeiten, z.B. durch öffentliche Fördermittel,

Lizenzvereinbarungen oder Partnerschaften für die Ares AMR Datenbank und die

Unyvero A30 RQ Plattform auszuschöpfen, um einen Teil seiner

Geschäftstätigkeit in den Jahren 2018 und 2019 zu finanzieren.

Jahresabschluss 2017

Für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr betrugen die Umsätze EUR 1,2

Millionen verglichen mit Umsätzen in Höhe von EUR 1,3 Millionen im Jahr 2016.

Der Rohverlust für das Jahr 2017 belief sich auf EUR -462.000 verglichen mit

einem Rohverlust von EUR -290.000 im Vorjahr, da die Kosten des Umsatzes für

Unyvero-Anwendungskartuschen nach IRFS weiterhin signifikante Anteile an

Leerkosten für bisher ungenutzten Kapazitäten beinhalten, die für die zukünftige

Erhöhung der Produktionskapazitäten bereitgehalten werden. Die Rohertragsquote

für das Jahr 2017 betrug -38,9% verglichen mit einer Rohertragsquote von -22,2%

für 2016.

Der operative Verlust belief sich 2017 auf insgesamt EUR -18,6 Millionen,

verglichen mit EUR -15,2 Millionen im Jahr 2016.

Der Nettoverlust für 2017 betrug EUR -19,3 Millionen verglichen mit einem

Nettoverlust von EUR -15,2 Millionen im Vorjahr. Die Steigerung resultierte aus

Aufwendungen für die bereits zuvor angekündigte kommerzielle Expansion sowie den

Ausbau der F&E-Aktivitäten und der Produkt-Pipeline.

Zum 31. Dezember 2017 beliefen sich die Zahlungsmittel &

Zahlungsmitteläquivalente der Curetis Gruppe auf EUR 16,3 Millionen

(einschließlich der Finanzmittel aus der ersten Tranche der

Fremdkapitalfinanzierung durch die EIB in Höhe von EUR 10 Millionen, die im

April 2017 abgerufen wurde), verglichen mit EUR 22,8 Millionen zum 31. Dezember

2016.

Der Jahresabschluss 2017 wurde unter Annahme des Fortbestands des Unternehmens

("Going Concern") fertiggestellt, obwohl die Zahlungsmittel &

Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 2017 nicht ausreichend gewesen wären,

das Unternehmen über einen Zeithorizont von mindestens zwölf Monaten nach dem

Zeichnungsdatum des Prüfungsberichts zu finanzieren. Diese Einschätzung basiert

auf der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer PwC einschließlich einer

detaillierten Szenario- und Risikoanalyse, der Beurteilung aller strategischen

und taktischen Finanzierungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung mehrerer

zusätzlicher Finanzierungsquellen basierend auf potenziellen Fremd- oder

Eigenkapitalfinanzierungsmaßnahmen und verschiedener Maßnahmen zur Reduzierung

von Kosten und zum Erhalt der Liquidität, die für eine Umsetzung in 2018

identifiziert wurden. Bitte lesen Sie hierzu auch den Hinweis 3.27 'Going

Concern' des geprüften Jahresabschlusses 2017.

Telefonkonferenz und Webcast

Curetis wird heute, 30. April 2018, um 15:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz und

einen Webcast anbieten, um den Jahresabschluss 2017 zu präsentieren, die

wichtigsten Ereignisse zu erörtern und einen weiteren Ausblick auf das Jahr

2018 zu geben.

Teilnehmer der Telefonkonferenz bitten wir die Präsentation unter

https://webcasts.eqs.com/curetis20180430/no-audio aufzurufen.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte folgende

Einwahlnummern (Zugangscode 93120684#):

Belgien: +32 11500307

Deutschland: +49 69222229043

Niederlande: +31 107137273

UK: +44 2030092452

U.S.: +1 855 4027766

Weitere Zugangsnummern finden Sie unter

http://events.arkadin.com/ev/docs/International%20Access%20Numbers_%20UKFELBRI1_

SU7.pdf

Der vollständige Jahresabschluss 2017 wird ab heute, 30. April 2018, verfügbar

sein unter http://www.curetis.com/en/investors/financial-reports-and-

conferences/financial-reports.html

Die begleitende Präsentation zur Telefonkonferenz und der Webcast- Aufzeichnung

werden nach Abschluss des Calls unter

http://www.curetis.com/en/investors/financial-reports-and-conferences/financial-

reports.html

zugänglich sein.

Über Curetis

Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führender

Anbieter von neuartigen molekularmikrobiologischen Lösungen zu werden, um

schwere Infektionskrankheiten zu diagnostizieren und Antibiotikaresistenzen bei

hospitalisierten Patienten zu identifizieren und damit einer globalen

Herausforderung zu begegnen.

Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch

automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden

Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und

Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten

ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische

Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit

können Therapieerfolge positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle Umgang mit

Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden.

Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten,

Asien und den USA vermarktet.

Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis,

bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von

Infektionskrankheiten. Die ARES-Technologieplattform kombiniert die weltweit

umfassendste Datenbank über die Genetik antimikrobieller Resistenzen, ARESdb,

mit fortgeschrittener Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com und www.ares-

genetics.com.

Curetis Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren und sollte, weder ganz noch teilweise, als Grundlage einer

Investitionsentscheidung in Curetis angesehen werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind sorgfältig

ermittelt worden. Curetis trägt und übernimmt jedoch keine Haftung jedweder Art

für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Curetis übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, Informationen,

die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu

korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus sonstigen Gründen.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind

oder als solche aufgefasst werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

können anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben",

"schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "anvisieren", "können",

"könnten" oder "sollten" erkannt werden, und enthalten Aussagen von Curetis zu

den beabsichtigten Resultaten ihrer Strategie. Naturgemäß beinhalten

zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten und die Leser werden

darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie

künftiger Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von Curetis können

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesehenen

Ergebnissen abweichen. Curetis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Kontakt Curetis

Curetis GmbH

Max-Eyth-Str. 42

71088 Holzgerlingen, Germany

Tel. +49 7031 49195-10

pr@curetis.com oder ir@curetis.com

www.curetis.com

Presse- und Investorenanfragen

akampion

Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth

Managing Partners

info@akampion.com

Tel. +49 40 88 16 59 64

Tel. +49 30 23 63 27 68

KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

|in tausend Euro | 2017 | 2016 |

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

| | | |

| | | |

|Umsatz | 1.187| 1.306|

| | | |

|Kosten des Umsatzes | -1.649| -1.596|

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

|Bruttoverlust | -462| -290|

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

| | | |

| | | |

|Distributionskosten | -7.302| -5.091|

| | | |

|Administrative Kosten | -3.755| -3.024|

| | | |

|Forschungs- und Entwicklungskosten | -7.362| -7,027|

| | | |

|Sonstige Erträge | 314| 198|

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

|Operativer Verlust |-18.567|-15.234|

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

| | | |

| | | |

|Finanzerträge | 21| 101|

| | | |

|Finanzkosten | -1.004| -30|

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

|Finanzergebnis - netto | -983| 71|

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

| | | |

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

|Verlust vor Ertragssteuer |-19.550|-15.163|

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

|Steuern auf Einkommen | 52| -10|

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

|Verlust innerhalb der Periode |-19.498|-15.173|

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

|Sonstiges Ergebnis der Periode, nach Steuern | 171| -28|

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

|Gesamtergebnis des Geschäftsjahres |-19.327|-15.201|

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

|Verlust pro Aktie für Stammaktieninhaber des Unternehmens| 2017 | 2016 |

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

|Basis | -1,26| -0,98|

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

|Verwässert | -1,26| -0,98|

+---------------------------------------------------------+-------+-------+

KONZERNBILANZ

Aktiva

+------------------------------------------------+--------------+--------------+

| | 31. Dezember | 31. Dezember |

|in tausend Euro | 2017 | 2016 |

+------------------------------------------------+--------------+--------------+

| | | |

+------------------------------------------------+--------------+--------------+

|Umlaufvermögen | 24.009| 30.272|

+------------------------------------------------+--------------+--------------+

| Zahlungsmittel und | | |

| Zahlungsmitteläquivalente | 16.311| 22.832|

| | | |

| Forderungen aus Lieferungen und | | |

| Leistungen | 200| 101|

| | | |

| Vorräte | 6.946| 5.870|

| | | |

| Sonstiges Umlaufvermögen | 552| 1.469|

| | | |

| | | |

+------------------------------------------------+--------------+--------------+

|Langfristige Vermögenswerte | 11.506| 12.514|

+------------------------------------------------+--------------+--------------+

| Immaterielle Vermögenswerte | 7.524| 7.520|

| | | |

| Sachanlagen | 3.566| 4.466|

| | | |

| Sonstige langfristige | | |

| Vermögenswerte | 182| 212|

| | | |

| Sonstige langfristige | | |

| Finanzanlagen | 156| 316|

| | | |

| Latente Steuerforderungen | 78| -|

| | | |

| | | |

+------------------------------------------------+--------------+--------------+

|Gesamtaktiva | 35.515| 42.786|

+------------------------------------------------+--------------+--------------+

KONZERNBILANZ

Passiva

+------------------------------------------------------+-----------+-----------+

| | 31. | 31. |

| | Dezember | Dezember |

| in tausend Euro | 2017 | 2016 |

+------------------------------------------------------+-----------+-----------+

| | | |

+------------------------------------------------------+-----------+-----------+

|Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.926| 2.384|

+------------------------------------------------------+-----------+-----------+

| Verbindlichkeiten aus Lieferungen| | |

| und Leistungen und sonstige | | |

| Verbindlichkeiten | 928| 721|

| | | |

| Kurzfristige Rückstellungen | 124| 51|

| | | |

| Steuerverbindlichkeiten | 24| 10|

| | | |

| Sonstige kurzfristige | | |

| Verbindlichkeiten | 1.226| 1.120|

| | | |

| Sonstige kurzfristige | | |

| Finanzverbindlichkeiten | 624| 482|

| | | |

| | | |

+------------------------------------------------------+-----------+-----------+

|Langfristige Verbindlichkeiten | 10.385| 41|

+------------------------------------------------------+-----------+-----------+

| Langfristige Rückstellungen | 43| 41|

| | | |

| Sonstige langfristige | | |

| Finanzverbindlichkeiten | 10.342| -|

| | | |

| | | |

+------------------------------------------------------+-----------+-----------+

|Gesamt- | | |

|verbindlichkeiten | 13.311| 2.425|

+------------------------------------------------------+-----------+-----------+

| | | |

+------------------------------------------------------+-----------+-----------+

|Eigenkapital | 22.204| 40.361|

+------------------------------------------------------+-----------+-----------+

| Grundkapital | 155| 155|

| | | |

| Kapitalrücklagen | 152.793| 152.793|

| | | |

| Sonstige Rücklagen | 8.527| 7.360|

| | | |

| Währungsumrechnungsdifferenzen | 143| -29|

| | | |

| Verlustvortrag | -139.414| 119.918|

| | | |

| | | |

+------------------------------------------------------+-----------+-----------+

|Gesamtpassiva | 35.515| 42.786|

+------------------------------------------------------+-----------+-----------+

KONSOLIDIERTES CASH FLOW STATEMENT

-------------------------------------------------------------------------------

in tausend Euro

2017 2016

-------------------------------------------------------------------------------

Gewinn vor Steuern -19.498 -15.172

Anpassung für:

- Nettofinanzertrag / -kosten 983 -71

- Abschreibungen und Wertminderungen 1.327 1.744

- Gewinn aus Abgang von Anlagevermögen 2 2

- Veränderung der Rückstellungen 75 23

- Veränderung der gewährten Aktienoptionen

1.167 767

- Veränderung der PSOP-Verbindlichkeiten 0 -367

- Währungsdifferenzen - netto 371 -30

- Veränderung in latenten Steuerforderungen und

-verbindlichkeiten -78 0

Veränderungen des Nettoumlaufvermögens bezüglich:

- Vorräte -1.076 -3.083

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige

Vermögensgegenstände 1.008 201

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und

sonstige

Verbindlichkeiten 911 270

Auswirkungen von unrealisierten Währungskursdifferenzen aus

Konsolidierungsvorgängen -199 2

Ertragssteuererträge (+) / - verluste (-) -52 0

Zinszahlungen (-) -622 -10

-------------------------------------------------------------------------------

Netto Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit -15.681 -15.724

-------------------------------------------------------------------------------

Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte -111 -7.025

Auszahlungen für Sachanlagen -320 -456

Zinserträge 10 51

-------------------------------------------------------------------------------

Netto Cash Flow aus Investitionstätigkeit -421 -7.430

-------------------------------------------------------------------------------

Erträge aus sonstigen langfristigen finanziellen

Verbindlichkeiten 10.000 0

Zahlungen für Anlagevermögen -48 -105

-------------------------------------------------------------------------------

Netto Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 9.952 -105

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Netto Zunahme von Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten -6.150 -23.259

-------------------------------------------------------------------------------

Netto Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu

Jahresanfang 22.832 46.060

Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel-

äquivalenten -6.150 -23.258

Effekte der Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und

Zahlungs-mitteläquivalente -371 30

-------------------------------------------------------------------------------

Netto Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum

Jahresende 16.311 22.832

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Bereits veröffentlicht am 5. Februar 2018

20180430_Curetis_PR_DE:

http://hugin.info/171382/R/2188756/846740.pdf

http://www.curetis.com