GNW-News: Curetis veröffentlicht Halbjahresergebnisse 2018

Curetis veröffentlicht Halbjahresergebnisse 2018

- Erfolgreicher Start der US-Vermarktung des Unyvero Systems und der LRT

Kartusche; starke Perspektive für Geschäftsabschlüsse

- Markteinführung der Unyvero UTI Kartusche als CE-IVD Produkt,

Zulassung von BCU und HPN Kartuschen in Singapur

- Vertrieb auf Lateinamerika und Nordafrika ausgedehnt

Amsterdam, Niederlande, Holzgerlingen, Deutschland, und San Diego, USA, 14.

August 2018, 07:30 Uhr MESZ - Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit

seinen Tochtergesellschaften, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen

molekulardiagnostischen Lösungen, gab heute die Halbjahresergebnisse für die

ersten sechs Monate 2018 (Stichtag: 30. Juni 2018), ein Update der bisherigen

Geschäftsentwicklung in 2018 sowie einen Ausblick in die Zukunft bekannt.

Bisherige operative und geschäftliche Meilensteine im Jahr 2018

Erfolgreicher Start der Vermarktung des Unyvero Systems und der LRT Kartusche in

den USA

* Nach der Zulassung durch die US-Zulassungsbehörde FDA im April 2018 hat

Curetis am 7. Juni 2018 während des ASM Microbe 2018 Kongresses in Atlanta

in den USA mit der Vermarktung des Unyvero Systems und der Unyvero LRT

Kartusche zur Diagnose von Infektionen der unteren Atemwege begonnen.

* Seither hat das kommerzielle Team in den USA unter etwa 1.000

Krankenhäusern, die als anfängliche Nutzer von Unyvero LRT in Frage kommen,

die ersten 125 als mögliche Käufer qualifiziert. Von diesen wurden mit

bislang mehr als 50 detaillierte Gespräche zur Einführung von Unyvero

geführt und es wird erwartet, dass viele davon in den nächsten Quartalen als

kommerzielle Nutzer gewonnen werden können, wobei rund zehn bereits

Vertragsentwürfe prüfen und kurzfristig Kunden werden könnten. Diese rund

zehn ersten Kunden dürften nach der Einführung von Unyvero jeweils einen

Bedarf von jährlich 700 bis 800 LRT Kartuschen haben. Insgesamt reicht der

geschätzte Jahresbedarf an LRT Kartuschen bei den über 50 bisher

tiefergehend qualifizierten möglichen Kunden von 250 bis zu mehr als 1.600

Kartuschen pro Kunde und Jahr.

Unternehmensentwicklung

* Im Vergleich zum 1. Halbjahr 2017 stiegen die Gesamtumsätze aus dem Verkauf

von Kartuschen und Instrumenten im 1. Halbjahr 2018 in allen EMEA

Direktmärkten um mehr als 257%. Der Gesamtumsatz stieg um 36% im Vergleich

zum ersten Halbjahr 2017.

* Im August 2018 erweiterte Curetis durch exklusive Vertriebspartnerschaften

für Ägypten, Mexiko und Uruguay seine geografische Präsenz auf Märkte in

Nordafrika und Lateinamerika. Jeder der drei neuen Vertriebspartner

beabsichtigt, alle fünf Unyvero Kartuschen zu vermarkten, die derzeit CE-IVD

gekennzeichnet sind, d. h. HPN, ITI, BCU, IAI und UTI. Die Vertriebspartner

haben sich zur Abnahme von insgesamt mindestens 45 Unyvero-Gerätesystemen

innerhalb der nächsten drei Jahre zu den für Vertriebspartner üblichen

Konditionen von Curetis verpflichtet. Darüber hinaus haben sie sich für den

gleichen Zeitraum zur Abnahme von insgesamt mehreren tausend Unyvero

Kartuschen verpflichtet.

* Bislang hat Curetis 16 Vertriebspartnerschaften abgeschlossen, die 29 Länder

abdecken. Das Unternehmen hat nach eigener Einschätzung zudem ein großes

Potenzial an weiteren möglichen Vertriebspartnern für zusätzliche Märkte und

geht daher davon aus, in naher Zukunft weitere Vertriebspartnerschaften

abzuschließen.

Anzahl der installierten Unyvero-Geräte

* Nach dem Abschluss einer Phase III Studie eines Pharmapartners hat Curetis

im ersten Quartal 2018 eine Option zum Rückkauf mehrerer Unyvero Systeme

ausgeübt, die während dieser klinischen Studie genutzt wurden. Curetis hat

sich während des ersten Halbjahrs 2018 zudem gleichzeitig stärker auf

mögliche Kunden mit hoher Kaufbereitschaft und Konversionswahrscheinlichkeit

fokussiert. Dies hat zu einer Rückführung von Unyvero Systemen und damit zu

einem kurzzeitigen Rückgang der Anzahl installierter Unyvero Analyzer auf

162 Geräte am Ende des ersten Halbjahres 2018 geführt im Vergleich zu 175 am

Jahresende 2017, d.h. ein Rückgang um 13 Geräte. Das Unternehmen erwartet

eine Kompensation dieser Effekte durch starke US-Vertriebsaktivitäten,

weitere internationale Vertriebspartnerschaften und eine signifikante Anzahl

bereits identifizierter kommerzieller Platzierungsmöglichkeiten für neue

Unyvero Systeme in den EMEA Direktmärkten. Insgesamt hat die selektivere

Platzierung von Unyvero Geräten ein umsichtiges Management des

Umlaufvermögens im ersten Halbjahr 2018 ermöglicht.

Produkteinführungen und Zulassungen

* Im April 2018 führte Curetis während der ECCMID 2018 die CE-IVD

gekennzeichnete Unyvero Kartusche zur Diagnose von Harnwegsinfektionen

(Urinary Tract Infection / UTI Kartusche) in den Markt ein. Das UTI Panel

deckt 103 diagnostische Ziele ab, darunter 88 Erreger und 15

Resistenzmarker. Die neue UTI Kartusche zielt vor allem auf Patienten mit

komplizierten und schweren Infektionen der Harnwege.

* im April 2018 wurden ferner in Singapur die Unyvero HPN und BCU Kartuschen

durch die Zulassungsbehörde Singapore Health Sciences Authority (HSA)

zugelassen und als Medizingerät der Klasse C IVD im Singapore Medical Device

Register registriert. Die Zulassung erlaubt dem lokalen Curetis-

Vertriebspartner Acumen Research Laboratories Ltd. mit einer umfassendernen

Vermarktung in Singapur zu beginnen.

Geschäftsentwicklung

* Im Januar 2018 schlossen Curetis und MGI (ein Unternehmen der BGI-Gruppe in

Shenzhen, China) eine Forschungs- und Entwicklungskooperation sowie ein

Lieferabkommen ab, die sich auf die Unyvero Lysator-Technologie und

-Instrumente fokussieren. Im Rahmen der Vereinbarungen kann MGI die Lysator-

Technologie von Curetis nutzen, um damit eine universelle, automatisierte

Lösung für die molekulare Mikrobiologie auf der Basis von Next Generation

Sequencing (NGS) zu entwickeln und zu vermarkten, die jeden Probentyp

verarbeiten kann, der üblicherweise für die mikrobiologische Analyse von

Patienten gewonnen wird. Nachdem die Machbarkeitsphase abgeschlossen wurde

und dabei alle vordefinierten Leistungskriterien erfüllt werden konnten, ist

die Zusammenarbeit inzwischen in die Entwicklungsphase für ein erstes

integriertes Produkt eingetreten. Ergebnisse der Kooperation werden

voraussichtlich während der ICG-13 Konferenz in Shenzhen, China, vom 24. bis

28. Oktober 2018 präsentiert.

* Curetis plant den weiteren Ausbau bestehender sowie den Abschluss

zusätzlicher wertschöpfender Forschungs- und Entwicklungskooperationen sowie

kommerzieller Partnerschaften rund um das Unyvero-System mit bekannten

Unternehmen der diagnostischen Industrie.

Produktentwicklung

* Um in den USA eine Erweiterung der Zweckbestimmung für seine kürzlich von

der US-FDA zugelassene Unyvero LRT Kartusche zur Diagnose von Infektionen

der unteren Atemwege zu erreichen, plant Curetis einen Antrag auf Zulassung

für Bronchiallavageproben (BAL) als weiteren Probentypen. Zu diesem Zweck

wird Curetis Ende September in einem Pre-Submission Meeting mit der US-FDA

die Anforderung für einen entsprechenden Zulassungsantrag und die Details

einer Unyvero LRT Kartusche diskutieren, die im Vergleich zur derzeit in den

USA vermarkteten LRT Kartusche für BAL-Proben optimiert ist und ein

zusätzliches diagnostisches Target enthält.

* Um das Portfolio von Unyvero Kartuschen für den US-Markt zügig auszubauen,

hat Curetis eine FDA-Studie für sein nächstes US-amerikanisches Produkt

begonnen, die Unyvero IJI Kartusche zur Diagnose schwerer invasiver

Gelenkinfektionen. Sie ist eine speziell für den US-Markt entworfene und

entwickelte Variante der Unyvero ITI Kartusche. Die Sammlung retrospektiver

Proben, die den prospektiven Arm der Studie ergänzen sollen, läuft bereits

und Curetis plant den Abschluss der klinischen Studie für Unyvero IJI in den

USA im Jahr 2019.

* Im Hinblick auf eine Marktzulassung in China durch die chinesische

Zulassungsbehörde Chinese Food and Drug Administration (CFDA) hatten die

analytischen Tests der Unyvero HPN Kartusche im vierten Quartal 2017 unter

Aufsicht des Beijing Institute of Medical Device Testing begonnen. Sie

konnten durch den chinesischen Partner von Curetis, Beijing Clear Biotech

(BCB), im zweiten Quartal 2018 abgeschlossen werden. Dabei erfüllte Unyvero

HPN alle Leistungs-anforderungen für das gesamte Testpanel. Die analytischen

Tests sind eine entscheidende Voraussetzung für BCB, um die prospektive

CFDA-Studie im weiteren Verlauf des Jahres 2018 beginnen zu können. Auf der

Grundlage kürzlich veröffentlichter neuer Richtlinien durch den chinesischen

Staatsrat evaluiert Curetis derzeit mit BCB, wie die substanziellen

klinischen Daten aus den CE-IVD und US-FDA-Studien das Zulassungsverfahren

der CFDA beschleunigen könnten.

* Alle weiteren Forschungs- und Entwicklungsprogramme ebenso wie

Produktentwicklungsprojekte verlaufen nach Plan und in Übereinstimmung mit

den Prognosen. Insbesondere hat Curetis die Entwicklung seines neuen

Analyzer-Moduls, Unyvero A30 RQ, weiter vorangetrieben und erwartet eine CE-

IVD-Kennzeichnung des Instruments sowie der ersten A30 RQ Kartusche für Ende

2019.

Ares Genetics

* Curetis' Tochterunternehmen Ares Genetics erhielt von der Österreichischen

Forschungsförderungsgesellschaft FFG eine Förderungszusage für sein Projekt

The Digital Microbe mit einem Projektvolumen von insgesamt EUR 1,6

Millionen.

* Des Weiteren ging Ares Genetics als einer der Gewinner des GoSiliconValley-

Wettbewerbs der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) hervor. Der Preis

beinhaltet einen Inkubatorplatz im Silicon Valley, um sich dort mit

potenziellen strategischen Partnern, Kunden und Investoren aus den USA

vernetzen zu können. Zudem gewann Ares Genetics beim PerMediCon Award 2018

den 2. Platz.

* Im Juli 2018 startete Ares Genetics das Pharma-Partnerprogramm ARES & CO

(Antibiotic REsistance Solutions by COoperative R&D) in Wien, Österreich.

Das Programm wird durch die Wirtschaftsagentur Wien unterstützt und

größtenteils finanziert. Ziel des Programms ist es, eine Allianz mit Pharma-

Unternehmen und Auftragsforschungsinstituten für Antibiotic Stewardship zu

etablieren, um Antibiotikaresistenzen entgegenzuwirken und den besseren

Umgang mit Antibiotika durch die Anwendung von fortgeschrittenen,

datengetriebenen Lösungen für die Entwicklung neuer antimikrobieller

Wirkstoffe und für das Lifecycle Management verfügbarer antimikrobieller

Medikamente zu ermöglichen.

* Alle Forschungs- und Entwicklungsprogramme im Zusammenhang mit der weiteren

Entwicklung, Expansion der ARESdb, die Identifikation neuer

Antibiotikaresistanzmarker in ARESdb, sowie die weitere Entwicklung der ARES

Technology Platform mit Ansätzen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz

laufen planmäßig.

* Ares plant darüber hinaus die Erweiterung bestehender und den Abschluss

neuer werttreibender Forschungs-, Entwicklungs- und Geschäftspartnerschaften

mit bekannten Industrieunternehmen rund um ARESdb und die ARES Technology

Platform.

Wissenschaftlicher Beirat

* Im April 2018 richtete Curetis einen Wissenschaftlichen Beirat speziell für

die USA ein, um sein wissenschaftliches Netzwerk und seine klinische

Expertise in den USA auszubauen und dadurch die routinemäßige Einführung

seines kürzlich zugelassenen Unyvero Systems und seiner LRT Kartusche in den

USA zu unterstützen. Fünf anerkannte US-amerikanische Experten für

Infektionskrankheiten wurden in den Wissenschaftlichen Beirat berufen. Der

neu eingerichtete Wissenschaftliche Beirat für die USA ergänzt den

bisherigen Medizinischen Beirat von Curetis, der in "Europäischer

Wissenschaftlicher Beirat" umbenannt worden ist.

Jahreshauptversammlung und Aufsichtsrat

* Alle Tagesordnungspunkte der diesjährigen Jahreshauptversammlung, die am

21. Juni 2018 in Amsterdam stattfand, wurden von den Aktionären

verabschiedet. Dr. Oliver Schacht und Dr. Achim Plum wurden als Vorstände

wiedergewählt. Darüber hinaus wurden Dr. Rudy Dekeyser und Dr. Werner

Schäfer in den Aufsichtsrat wiedergewählt. Außerdem wurden drei genehmigte

Kapitalien bewilligt, um das Grundkapital des Unternehmens bei Bedarf

erhöhen zu können (zweimal um jeweils bis zu 10% und einmal um bis zu 50%).

Das Management erhält dadurch strategische Flexibilität für weiteres

kommerzielles Wachstum.

* Dr. Holger Reithinger, General Partner bei der Wagniskapitalgesellschaft

Forbion Capital Partners, ist zum 30. April 2018 aus dem Aufsichtsrat

ausgeschieden. Nach dem Rücktritt von Dr. Reithinger besteht der

Aufsichtsrat nun aus sechs Mitgliedern.

Finanzielle Meilensteine im ersten Halbjahr 2018, Finanzierung

* Umsatz: EUR 807 Tausend, ein Anstieg von rund 36% verglichen mit EUR 595

Tausend in der ersten Jahreshälfte 2017. Der Direktumsatz in der EMEA-Region

ist im Jahresvergleich um 257% gestiegen.

* Kosten: EUR 12.443 Tausend Kosten des Umsatzes, Vertriebskosten,

administrative Kosten sowie Forschungs- und Entwicklungskosten (vs. EUR

9.907 Tausend im ersten Halbjahr 2017). Der Anstieg entspricht dem

operativen und organisatorischen Wachstum und wird beeinflusst von

gestiegenen Vertriebskosten sowie allgemeinen und administrativen Kosten.

* Operativer Verlust: EUR -11.365 Tausend (vs. EUR -9.262 Tausend im ersten

Halbjahr 2017).

* Nettoverlust: EUR -11.561 Tausend (vs. EUR -9.662 Tausend im ersten Halbjahr

2017).

* Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente: EUR 11.646 Tausend zum 30. Juni

2018 (vs. EUR 16.311 Tausend zum 31. Dezember 2017).

* Der Netto-Zahlungsmittelverbrauch in der ersten Jahreshälfte 2018 betrug EUR

-4.912 Tausend. Im April 2018 nahm Curetis EUR 4,1 Mio. im Rahmen einer

Eigenkapitalerhöhung durch die Ausgabe von 854.166 neuen Aktien ein und

sicherte sich Zugang zu weiteren USD 10 Mio. abrufbares Eigenkapital durch

Global Corporate Finance (GCF), New York, USA. Dieses Finanzierungskonstrukt

ermöglicht es dem Unternehmen, über einen Zeitraum von 36 Monaten weiteres

Kapital ausschließlich nach seinen Bedürfnissen und zu einem bestimmten, im

Voraus vereinbarten Mindestpreis aufzunehmen. Der Zahlungsmittelverbrauch

durch operative Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit betrug in der

ersten Jahreshälfte 2018 insgesamt EUR 11.692 Tausend.

* In der ersten Jahreshälfte 2018 hat Curetis weiter alle taktischen und

strategischen Finanzierungsmöglichkeiten an den Kapitalmärkten weltweit

geprüft und plant, 2018 weiteres Wachstumskapital entweder als Eigen- oder

Fremdkapital aufzunehmen, um sich ausreichende Finanzmittel zur

Weiterführung seiner Geschäftstätigkeit für mindestens zwölf weitere Monate

im Rahmen des Going-Concern-Prinzips zu sichern.

Ausblick

Für die Zukunft erwartet Curetis:

* die Pipeline möglicher Unyvero-Kunden in den USA und in der EMEA-Region

durch kurzfristigen Abschluss von Liefervereinbarungen umsatzsteigernd als

neue Kunden zu gewinnen;

* den Ausbau des weltweiten Vertriebsnetzwerks für Unyvero durch weitere

Partnerschaften mit geeigneten Distributoren;

* in Zusammenarbeit mit BCB die CFDA-Studie und den Zulassungsantrag für

Unyvero HPN fertigzustellen, um sich Marktzugang in China zu sichern;

* die Fortführung und den Ausbau der Partnerschaft mit MGI / BGI, um NGS-

basierte Lösungen für die molekulare Mikrobiologie zu entwickeln und zu

vermarkten;

* die Fortführung aller F&E-Programme einschließlich der Ausweitung der

Indikation der Unyvero LRT Kartusche auf BAL, klinische Studien für die IJI

Kartusche in den USA, die Entwicklung von Unyvero A30 RQ für eine erwartete

CE-IVD-Zertifizierung und Markteinführung Ende 2019 und die weitere

Entwicklung von ARESdb und der ARES Technology Platform;

* den Abschluss weiterer wertstiftender F&E- und Geschäftspartnerschaften mit

bekannten Branchenunternehmen in Zusammenhang mit ARESdb, der ARES

Technology Platform sowie der Unyvero Plattform;

* die weitere Prüfung aller taktischen und strategischen Finanzierungs-

möglichkeiten an den weltweiten Kapitalmärkten, um 2018 weiteres

Wachstumskapital einzuwerben und dadurch die finanziellen Mittel für die

operative Geschäftstätigkeit über mindestens weitere 12 Monate

sicherzustellen.

"Mit der FDA-Zulassung und Markteinführung des Unyvero Systems und der Unyvero

LRT Kartusche in den USA haben wir in der ersten Jahreshälfte 2018 einen

bedeutenden Meilenstein erreicht", sagte Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender

von Curetis. "Als größter Molekulardiagnostikmarkt der Welt sind die USA nicht

nur für Curetis entscheidend, sondern für alle Diagnostikunternehmen. Die

Markteinführung in den USA war für Curetis daher ein entscheidender Schritt zur

Wertsteigerung. Um unser US-Produktportfolio zu erweitern, führen wir derzeit

eine FDA-Studie mit unserem zweiten US-Produkt, der Unyvero IJI Kartusche für

invasive Gelenkinfektionen, durch und holen uns Feedback von der FDA

hinsichtlich des effizientesten Zulassungsprozederes zur Ausweitung der

Indikation der Unyvero LRT Kartusche auf BAL Proben ein. Außerdem haben wir

unsere weltweite kommerzielle Position deutlich gestärkt, indem wir exklusive

Vertriebspartnerschaften für Mexiko, Uruguay und Ägypten abgeschlossen und

unsere Aktivitäten in Richtung Markteintritt in China deutlich vorangetrieben

haben."

Conference Call und Webcast

Curetis wird heute, 14. August 2018, um 12:30 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz und

einen Webcast anbieten, um den Halbjahresbericht 2018 zu präsentieren, die

wichtigsten Ereignisse zu erörtern und einen weiteren Ausblick auf das Jahr

2018 und darüber hinaus zu geben.

Die begleitende Präsentation zur Telefonkonferenz und der Webcast- Aufzeichnung

werden nach Abschluss des Calls unter

http://www.curetis.com/en/investors/financial-reports-and-conferences/financial-

reports.html zugänglich sein.

Teilnehmer der Telefonkonferenz bitten wir die Präsentation unter

https://webcasts.eqs.com/curetis20180814 aufzurufen.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte folgende

Einwahlnummern (Zugangscode 93120684#):

Belgien: +32 11500307

Deutschland: +49 69222229043

Niederlande: +31 107137273

UK: +44 2030092452

U.S.: +1 855 4027766

China: +86 4006815483

Hong Kong: +852 30773565

Weitere Zugangsnummern finden Sie unter

http://events.arkadin.com/ev/docs/International%20Access%20Numbers_%20UKFELBRI1_

SU7.pdf

Der vollständige Halbjahresbericht 2018 wird ab heute, 14. August 2018,

verfügbar sein unter http://www.curetis.com/en/investors/financial-reports-and-

conferences/financial-reports.html

The Live-Webcast und die archivierte Version sind zugänglich unter:

https://webcasts.eqs.com/curetis20180814

###

Über Curetis

Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führender

Anbieter von neuartigen molekularmikrobiologischen Lösungen zu werden, die

schwere Infektionskrankheiten diagnostizieren, Antibiotikaresistenzen bei

hospitalisierten Patienten identifizieren und damit einer globalen

Herausforderung begegnen können.

Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch

automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden

Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und

Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten

ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische

Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit

können Therapieergebnisse positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle Umgang

mit Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden.

Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten,

Asien und den USA vermarktet.

Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis,

bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von

Infektionskrankheiten. Die ARES Technologie-Plattform kombiniert, nach

Einschätzung des Unternehmens, die vermutlich weltweit umfassendste Datenbank

zur Genetik antimikrobieller Resistenzen, ARESdb, mit fortgeschrittener

Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com und www.ares-

genetics.com.

Curetis Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren und sollte, weder ganz noch teilweise, als Grundlage einer

Investitionsentscheidung in Curetis angesehen werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind sorgfältig

ermittelt worden. Curetis trägt und übernimmt jedoch keine Haftung jedweder Art

für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Curetis übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, Informationen,

die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu

korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus sonstigen Gründen.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind

oder als solche aufgefasst werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

können anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben",

"schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "anvisieren", "können",

"könnten" oder "sollten" erkannt werden, und enthalten Aussagen von Curetis zu

den beabsichtigten Resultaten ihrer Strategie. Naturgemäß beinhalten

zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten und die Leser werden

darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie

künftiger Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von Curetis können

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesehenen

Ergebnissen abweichen. Curetis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Kontakt

Curetis N.V.

Max-Eyth-Str. 42

71088 Holzgerlingen, Germany

Tel. +49 7031 49195-10

pr@curetis.com oder ir@curetis.com

www.curetis.com - www.unyvero.com

Presse- und Investorenanfragen

akampion

Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth

Managing Partners

info@akampion.com

Tel. +49 40 88 16 59 64

Tel. +49 30 23 63 27 68

CURETIS N.V.

KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (NICHT AUDITIERT)

Für die Perioden, die zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017, enden

-------------------------------------------------------------------------------

in kEuro Für die zum Für die zum

30. Juni 2018 endenden 30. Juni 2017

sechs Monate endenden sechs Monate

-------------------------------------------------------------------------------

Umsatz 807 595

Kosten des Umsatzes -1.435 -1.052

-------------------------------------------------------------------------------

Bruttoverlust -628 -457

-------------------------------------------------------------------------------

Distributionskosten -4.214 -3.846

Administrative Kosten -2.111 -1.848

Forschungs- und

Entwicklungskosten -4.683 -3.161

Sonstige Erträge 271 50

-------------------------------------------------------------------------------

Operativer Verlust -11.365 -9.262

-------------------------------------------------------------------------------

Finanzerträge 274 20

Finanzkosten -496 -406

-------------------------------------------------------------------------------

Finanzergebnis - netto -222 -386

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Verlust vor Ertragssteuer -11.587 -9.648

-------------------------------------------------------------------------------

Steuern auf Einkommen 26 -14

-------------------------------------------------------------------------------

Verlust innerhalb der Periode -11.561 -9.662

-------------------------------------------------------------------------------

Sonstiges Ergebnis der Periode,

nach Steuern * -171 117

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamtergebnis der Periode ** -11.732 -9.545

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Verlust pro Aktie für Für die zum Für die zum

Stammaktieninhaber des 30. Juni 2018 endenden 30. Juni 2017

Unternehmens sechs Monate endenden sechs Monate

-------------------------------------------------------------------------------

Basis -0,73 -0,61

-------------------------------------------------------------------------------

Verwässert -0,73 -0,61

-------------------------------------------------------------------------------

* Bezieht sich auf Wechselkursdifferenzen für ausländische Geschäftstätigkeit,

die durch zukünftigen Gewinn / Verlust kompensiert werden können

** Der Gesamtverlust der Periode bezieht sich ausschließlich auf Eigentümer

Unternehmens

CURETIS N.V.

KONZERNBILANZ (UNAUDITIERT) - AKTIVA

Zum 30. Juni 2018 und zum 31. Dezember 2017

-------------------------------------------------------------------------------

31. Dezember

in kEuro 30. Juni 2018 2017

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Umlaufvermögen 20.348 24.009

-------------------------------------------------------------------------------

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 11.646 16.311

---------------

Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen 250 200

Vorräte 6.891 6.946

Sonstiges Umlaufvermögen 1.561 552

-------------------------------------------------------------------------------

Langfristige Vermögenswerte 11.156 11.506

-------------------------------------------------------------------------------

Immaterielle Vermögensgegenstände 7.511 7.524

Sachanlagen 3.193 3.566

Sonstige langfristige

Vermögenswerte 172 182

Sonstige langfristige

Finanzanlagen 157 156

Latente Steuerforderungen 123 78

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamtaktiva 31.504 35.515

-------------------------------------------------------------------------------

CURETIS N.V.

KONZERNBILANZ (UNAUDITIERT) - PASSIVA

Zum 30. Juni 2018 und zum 31. Dezember 2017

-------------------------------------------------------------------------------

31.

30. Juni Dezember

in kEuro 2018 2017

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Kurzfristige Verbindlichkeiten 3.180 2.926

-------------------------------------------------------------------------------

Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen und sonstige

Verbindlichkeiten 447 928

Kurzfristige Rückstellungen 54 124

Steuerverbindlichkeiten 26 24

Sonstige kurzfristige

Verbindlichkeiten 1.442 1.226

Sonstige kurzfristige

Finanzverbindlichkeiten 1.211 624

-------------------------------------------------------------------------------

Langfristige Verbindlichkeiten 13.647 10.385

-------------------------------------------------------------------------------

Langfristige Rückstellungen 43 43

Sonstige langfristige

Finanzverbindlichkeiten 13.604 10.342

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamt-

verbindlichkeiten 16.827 13.311

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Eigenkapital 14.677 22.204

-------------------------------------------------------------------------------

Grundkapital 164 155

Kapitalrücklagen 156.565 152.793

Sonstige Rücklagen 8.954 8.527

Währungsumrechnungsdifferenzen -30 143

Verlustvortrag -150.976 -139.414

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamtpassiva 31.504 35.515

-------------------------------------------------------------------------------

CURETIS N.V.

KONSOLIDIERTES CASH FLOW STATEMENT (UNAUDITIERT)

Für die Perioden, die zum 30.Juni 2018 und zm 30. Juni 2017, enden

-------------------------------------------------------------------------------

in kEuro Für die zum Für die zum

30. Juni 2018 30. Juni 2017

endenden sechs endenden sechs

Monate Monate

-------------------------------------------------------------------------------

Verlust nach Steuern -11.561 -9.663

Anpassung für:

- Nettofinanzertrag / -kosten 222 386

- Abschreibungen und Wertminderungen 618 694

- Veränderung der Rückstellungen -70 35

- Veränderung der gewährten

Aktienoptionen 427 822

- Währungsdifferenzen - netto -249 217

- Veränderung in latenten

Steuerforderungen und

-verbindlichkeiten -45 0

Veränderungen des Nettoumlaufvermögens

bezügl.:

- Vorräte 55 -336

* Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen sowie sonstige

Vermögensgegenstände -1.050 1.071

* Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen sowie sonstige

Verbindlichkeiten 612 94

Auswirkungen von unrealisierten

Währungskursdifferenzen aus

Konsolidierungsvorgängen 76 -100

Ertragssteuererträge (+) / -verluste

(-) -26 -14

Zinszahlungen (-) -471 -175

-------------------------------------------------------------------------------

Netto Cash Flow aus operativer

Geschäftstätigkeit -11.462 -6.969

-------------------------------------------------------------------------------

Auszahlungen für immaterielle

Vermögenswerte -67 -51

Auszahlungen für Sachanlagen -163 -152

Zinserträge 0 6

-------------------------------------------------------------------------------

Netto Cash Flow aus

Investitionstätigkeit -230 -197

-------------------------------------------------------------------------------

Erträge aus sonstigen langfristigen

finanziellen Verbindlichkeiten 3.000 10.000

Zahlungen für Verbindlichkeiten aus

Finanzierungsleasing 0 -48

Erträge aus der Ausgabe von

Stammaktien 4.100 0

Zahlungen für Transaktionskosten bei

der Ausgabe von Stammaktien -320 0

-------------------------------------------------------------------------------

Netto Cash Flow aus

Finanzierungstätigkeit 6.780 9.952

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Nettozunahme (Nettoabnahme) von

Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten -4.912 2.786

-------------------------------------------------------------------------------

Netto Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente zu

Jahresanfang 16.311 22.832

Nettozunahme (Nettoabnahme) von

Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten -4.912 2.786

Effekte der Wechselkursänderungen auf

Zahlungsmittel und Zahlungs-

mitteläquivalente 247 -217

-------------------------------------------------------------------------------

Netto Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente um

Periodenende 11.646 25.401

-------------------------------------------------------------------------------

CURETIS N.V.

KONSOLIDIERTER EIGENKAPITALNACHWEIS (UNAUDITIERT)

Zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017

-----------------------------------------------------------------------------------

Eigen-

Grund- Kapital- Sonst. Währungskurs- kapital

in kEuro kapital rücklage Rücklagen differenzen Verlustvortrag Gesamt

-----------------------------------------------------------------------------------

Bilanz zum

1. January 2017 155 152.793 7.360 -28 -119.918 40.362

-----------------------------------------------------------------------------------

Verlust H1-2017 -9.663 -9.663

Sonstige Erträge 117 117

-----------------------------------------------------------------------------------

Gesamterträge 0 0 0 117 -9.663 -9.546

Transaktionen mit

Eigentümer in

ihrer Funktion als

Eigentümer

Aktienoptions-

programm 2016 822 822

-----------------------------------------------------------------------------------

Bilanz zum

30. June 2017 155 152.793 8.182 89 -129.581 31.638

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

Eigen-

Grund- Kapital- Sonst. Währungskurs- kapital

in kEuro kapital rückage Rücklagen differenzen Verlustvortrag Gesamt

-----------------------------------------------------------------------------------

Bilanz zum

1. Januar 2018 155 152.793 8.527 143 -139.414 22.204

-----------------------------------------------------------------------------------

Verlust H1-2018 -11.562 -11.562

Sonstige Erträge -173 -173

-----------------------------------------------------------------------------------

Gesamterträge 0 0 0 -173 -11.562 -11.735

Transaktionen mit

Eigentümer in

ihrer Funktion als

Eigentümer

Ausgabe von

Stammaktien 9 4.091 4.100

Transaktionskosten

für die Ausgabe

von Stammaktien -319 -319

Aktienoptions-

programm 2016 427 427

-----------------------------------------------------------------------------------

Bilanz zum

30. Juni 2018 164 156.565 8.954 -30 -150.976 14.677

-----------------------------------------------------------------------------------

20180814_Curetis_PR_H1-2018 Update_DE:

http://hugin.info/171382/R/2210660/860700.pdf

http://www.curetis.com