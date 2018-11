GNW-News: Curetis startet privat platzierte Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR18,4 Millionen

Curetis startet privat platzierte Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR18,4 Millionen

Curetis /

Curetis startet privat platzierte Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR18,4

Millionen

.



NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT,

VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE, INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN,

AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE

VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Zur sofortigen Veröffentlichung

Curetis startet privat platzierte Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR18,4

Millionen

* Angebot von bis zu 7.085.546 neu auszugebenden Stammaktien ohne Bezugsrecht

für bestehende Aktionäre zur Aufnahme von bis zu EUR18,4 Millionen

* Erlöse sollen zur Finanzierung der laufenden Markteinführung von Unyvero in

den USA und der EMEA Region sowie von Working Capital-Finanzierung,

wichtigen F&E-Programmen und allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet

werden

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen gemäß Artikel 7(1) der EU-

Marktmissbrauchs-richtlinie.

Amsterdam, Niederlande, San Diego, CA, USA und Holzgerlingen, Deutschland, 02.

November 2018, 08:00 - Uhr MEZ -- Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen

mit seinen Tochtergesellschaften, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen

molekulardiagnostischen Lösungen, gab heute die Absicht bekannt, bis zu

7.428.349 neu auszugebende Stammaktien (die "Angebotsaktien", welche ebenfalls

die PSOP Angebotsaktien (wie nachfolgend definiert) beinhalten) zu platzieren,

was ungefähr bis zu 45,13% des derzeitigen Grundkapitals des Unternehmens

darstellt. Bei dem Angebot der Angebotsaktien (das "Angebot") handelt es sich

ausschließlich um Privatplatzierungen an ausgewählte institutionelle Investoren

in verschiedenen Jurisdiktionen. Bestehende Aktionäre des Unternehmens haben

kein Bezugsrecht auf Angebotsaktien im Rahmen der Kapitalerhöhung.

Der Angebotspreis je Angebotsaktie (der "Angebotspreis") wird voraussichtlich

zwischen EUR2,00 und EUR2,60 (inklusive) liegen (die "Angebotspreisspanne"). Das

Angebot wird im Zeitraum von 09:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit ("MEZ") am 2.

November 2018 bis 15:00 Uhr MEZ am 7. November 2018 (der "Angebotsperiode")

erfolgen, abhängig von einer möglichen Verkürzung oder Verlängerung des

Zeitplans. Der Angebotspreis und die genaue Anzahl der in der Transaktion

angebotenen Aktien werden nach Ablauf der Angebotsperiode auf Grundlage der

Ergebnisse des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und berücksichtigt den

Börsenkurs der Aktien, Marktbedingungen, eine qualitative Einschätzung der

Nachfrage der Angebotsaktien und andere relevante Faktoren. Der abschließende

Angebotspreis und die genaue Zahl der Angebotsaktien sollen voraussichtlich am

7. November 2018 bekannt gegeben werden. Die Zuteilung der Angebotsaktien wird

voraussichtlich am 7. November 2018 und die Ausgabe wird voraussichtlich am 9.

November 2018 (dem "Abrechnungstag") erfolgen. Vor Zuteilung können die

Angebotspreisspanne und die Anzahl der Angebotsaktien geändert werden, jedoch

wird das Unternehmen das Angebot nicht aufrechterhalten, sollten die

Bruttoerlöse EUR8,0 Millionen unterschreiten.

Unter der Voraussetzung, dass alle Angebotsaktien (ausschließlich der PSOP

Angebotsaktien) platziert werden und in Abhängigkeit von dem endgültigen

Angebotspreis geht das Unternehmen davon aus, Bruttoerlöse von rund EUR14,2

Millionen bis EUR18,4 Millionen zu erzielen.

Die Angebotsaktien werden wie folgt angeboten: (i) an qualifizierte

institutionelle Käufer ("QIBs") in den USA gemäß Rule 144A ("Rule 144A") des

erweiterten US Securities Act von 1933 (dem "US Securities Act") und (ii)

außerhalb der USA in Offshore-Transaktionen auf der Grundlage von Regulation S

des US Securities Act ("Regulation S").

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse des Verkaufs der Angebotsaktien

(ausschließlich der PSOP Angebotsaktien) für die (i) Finanzierung der

Kommerzialisierung seiner Unyvero-Plattform und der LRT Kartusche in den USA,

(ii) den Ausbau seiner europäischen Kommerzialisierungsaktivitäten, (iii)

Working Capital-Finanzierung, (iv) Forschungs- und Entwicklungsprogramme und (v)

für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das Unternehmen hat zum 30. Oktober 2018 weltweit 165 Unyvero A50 Analyzer

installiert und EUR6,7 Millionen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu

verzeichnen (nicht auditiert).

In Zusammenhang mit dem Angebot plant das Unternehmen, bis zu 342.803 Aktien

(wie nachfolgend definiert) in einem Phantom Stock Option Incentive Plan (dem

"PSOP" und solche Aktien, die" PSOP Angebotsaktien") auszugeben, der im Zuge des

Börsengangs des Unternehmens im Jahr 2015 restrukturiert wurde und dessen

Bezugsberechtigte der Abfindung durch Aktien nach Umwandlungsvereinbarungen zur

Ermöglichung dieser Restrukturierung zugestimmt haben. Die Bezugsberechtigten

des PSOP haben nach den PSOP-Umwandlungsvereinbarungen Anspruch auf insgesamt

659.237 Aktien. Das Unternehmen beabsichtigt, 52% dieser Aktien für die PSOP-

Bezugsberechtigten auszugeben und zu verkaufen, um finanzielle Mittel für die

Einkommenssteuerverpflichtungen der Bezugsberechtigten in Deutschland zu

erlösen. Die übrigen 48% der Aktien (bis zu 316.434 Aktien) werden ebenfalls

ausgegeben und den betreffenden PSOP-Bezugsberechtigten zugeteilt.

Der untenstehende Zeitplan umfasst wichtige Eckdaten des Angebots, wobei dieser

Zeitplan noch verkürzt oder verlängert werden kann:

+------------------------------------------------+-----------------------------+

|Ereignis |Uhrzeit (MEZ) und Datum |

+------------------------------------------------+-----------------------------+

|Start der Angebotsperiode |09:00 Uhr am 2. November 2018|

+------------------------------------------------+-----------------------------+

|Ende der Angebotsperiode für institutionelle |15:00 Uhr am 7. November 2018|

|Investoren | |

+------------------------------------------------+-----------------------------+

|Voraussichtliche Preisfestsetzung und Zuteilung |7. November 2018 |

+------------------------------------------------+-----------------------------+

|Erster Handelstag nach der Angebotsperiode |8. November 2018 |

+------------------------------------------------+-----------------------------+

|Abrechnungstag |9. November 2018 |

+------------------------------------------------+-----------------------------+

In Betracht des Angebotzeitplans hat das Unternehmen entschieden die Bekanntgabe

seines Finanzergebnises zum dritten Quartal 2018 von dem 16. November 2018 auf

den 23. November 2018 zu verschieben (sieben Tage später als anfänglich

geplant).

Die Stammaktien des Unternehmens mit einem Nominalwert von EUR0,01 je Aktie

("Aktien") ohne die Angebotsaktien werden unter dem Tickersymbol "CURE" an der

Euronext in Amsterdam, einem regulierten Markt der Euronext Amsterdam N.V., und

der Euronext in Brüssel, einem regulierten Markt der Euronext Brussels NV/SA,

notiert und gehandelt. Der ISIN-Code der Stammaktien lautet NL0011509294. Es

wurde beantragt, die Angebotsaktien an Euronext in Amsterdam und Euronext in

Brüssel unter demselben Symbol und mit demselben ISIN-Code zu listen.

Ein Wertpapierprospekt (das "Prospekt") für die Zulassung zur Notierung und zum

Handel der Angebotsaktien an der Euronext in Amsterdam und der Euronext in

Brüssel, der am 2. November 2018 von der niederländischen Finanzmarktaufsicht

(Stichting Autoriteit Financiële Markten, the "AFM") gebilligt wurde und auf den

2. November 2018 datiert ist, kann auf der Website von Curetis abgerufen werden:

www.curetis.com/en/investors/offering.html. Das Unternehmen hat die AFM gebeten,

den zuständigen belgischen Behörden seine Billigung mitzuteilen.

Die Baader Bank Aktiengesellschaft tritt bei dem Angebot als Sole Global

Coordinator und Sole Bookrunner, goetzpartners securities Limited als Co-Manager

und Placement Agent auf.

Eine Investition in die Angebotsaktien geht mit bestimmten Risiken einher. Eine

Beschreibung dieser Risiken, darunter u.a. Risiken in Bezug auf das Geschäft von

Curetis, die Aktien und das Angebot, befindet sich im Prospekt. Eine

Entscheidung zum Kauf von Angebotsaktien sollte ausschließlich auf Grundlage des

Prospekts gefällt werden.

###

Über Curetis

Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führender

Anbieter von neuartigen molekularmikrobiologischen Lösungen zu werden, die

schwere Infektionskrankheiten diagnostizieren, Antibiotikaresistenzen bei

hospitalisierten Patienten identifizieren und damit einer globalen

Herausforderung begegnen können.

Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch

automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden

Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und

Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten

ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische

Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit

können Therapieergebnisse positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle Umgang

mit Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden.

Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten,

Asien und den USA vermarktet.

Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis,

bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von

Infektionskrankheiten. Die ARES Technologie-Plattform kombiniert, nach

Einschätzung des Unternehmens, die vermutlich weltweit umfassendste Datenbank

zur Genetik antimikrobieller Resistenzen, ARESdb, mit fortgeschrittener

Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com und www.ares-

genetics.com.

Wichtige rechtliche Hinweise

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu

Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder

Richtigkeit. Eine Person darf sich zu keinem Zeitpunkt auf die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder

Vollständigkeit verlassen. Diese Mitteilung dient lediglich zu

Informationszwecken. Weder ist sie, noch soll sie dahingehend verstanden werden,

ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung, noch eine Ankündigung eines

bevorstehenden Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung, noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, noch eine Ankündigung

einer bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Aktien der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Australien, Kanada, Japan, Südafrika. Gleiches gilt für sonstige Staaten bzw.

Personen, in welchen bzw. an die ein solches Angebot, eine solche Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots oder ein solcher Verkauf nach der dort anwendbaren

Rechtsordnung ohne vorherige Registrierung, Ausnahme von einer

Registrierungspflicht oder sonstige Anforderungen unrechtmäßig wären. Das

Verbreiten dieser Mitteilung kann nach bestimmten Rechtsordnungen vergleichbaren

Beschränkungen unterliegen. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung gelangt,

sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Diese

Beschränkungen nicht zu beachten, könnte die Verletzung des Wertpapierrechts

solcher Rechtsordnungen darstellen.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige

Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von

dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act

nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt

weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten noch

die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Aktien in den Vereinigten

Staaten von Amerika. Die hier erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien,

Kanada, Japan, Südafrika, oder an Einwohner oder Staatsangehörige direkt bzw.

für Rechnung oder zugunsten von Einwohnern oder Staatsangehörigen von

Australien, Kanada, Japan, Südafrika öffentlich angeboten oder verkauft werden.

Die Gesellschaft hat kein öffentliches Angebot in einem Mitgliedstaat des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") autorisiert. In einem Mitgliedstaat des

EWR, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat ("Relevanter Mitgliedsstaat"),

wurden und werden keine Handlungen vorgenommen, die dort ein öffentliches

Angebot darstellen würden, welches die Veröffentlichung eines Prospekts

erfordern würde. Infolgedessen dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten

nur einer juristischen Person angeboten werden, die ein "qualifizierter Anleger"

im Sinne der Prospektrichtlinie ist; vorausgesetzt, ein solches Angebot von

Aktien führt nicht zur Verpflichtung, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der

Prospektrichtlinie oder einen Nachtrag zum Prospekt gemäß Artikel 16 der

Prospektrichtlinie veröffentlichen zu müssen oder irgendeine andere Maßnahme zur

Umsetzung der Prospektrichtlinie in einem relevanten Mitgliedstaat einhalten zu

müssen. "Öffentliches Angebot" bedeutet eine Mitteilung jedweder Form oder Art

mit ausreichend Informationen über die Bedingungen des Angebots und die

angebotenen Aktien, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, über die

Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien zu entscheiden, so wie die

Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung der

Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat definiert ist. Der Ausdruck

"Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung,

einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU) und beinhaltet sämtliche

Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaaten.

Im Vereinigten Königreich werden diese Mitteilung und jegliche anderen

Mitteilungen in Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt an und diese richten

sich nur an "qualifizierte Investoren" (gemäß Definition in Artikel 86(7) des

Financial Services and Markets Act 2000, durch die jede Investition oder

Investitionsaktivität, auf die sich diese Mitteilung bezieht, erfolgt und die

(i) Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen

haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial

Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) vermögende Gesellschaften

(High Net Worth Entities) sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order

fallen (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen"

bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen.

Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte darauf verzichten, aufgrund

dieses Dokuments zu handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt

verlassen. Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und

jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Aktien

bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Die Gesellschaft hat keinerlei Schritte unternommen, die

ein Angebot der Aktien oder den Besitz oder die Verteilung dieser Mitteilung

oder sonstiger Angebotsunterlagen bezüglich der Aktien in einer Rechtsordnung,

in der zu diesem Zweck Maßnahmen erforderlich sind, ermöglichen würden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie noch

einen Prospekt dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch Privatplatzierungen

an bestimmte institutionelle Investoren in diversen Rechtsordnungen. In

Zusammenhang mit der Zulassung der Aktien zur Notierung und zum Handel an der

Euronext in Amsterdam und der Euronext in Brüssel ist ein von der AFM am 2.

November 2018 gebilligter, auf den 2. November 2018 datierender Prospekt auf der

Curetis-Website (www.curetis.com/en/investors/offering.html) verfügbar. Die

Gesellschaft hat die AFM gebeten, ihre Genehmigung den zuständigen Behörden in

Belgien mitzuteilen.

Die Baader Bank Aktiengesellschaft und goetzpartners securities Limited

(zusammen die "Manager") handeln in Zusammenhang mit dem Angebot allein und

ausschließlich für die Gesellschaft. Keiner der Manager wird irgendjemand

anderen als Kunden in Zusammenhang mit dem Angebot betrachten und ist deshalb

auch niemand anderem als der Gesellschaft gegenüber verantwortlich für die

Bereitstellung von Kunden gegenüber gebotenen Schutzmaßnahmen oder für die

Beratung in Zusammenhang mit dem Angebot oder dem Inhalt dieser Mitteilung oder

irgendeiner Transaktion, Vereinbarung oder einem anderen hierin genannten Thema.

Diese Mitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche geben die

derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der Gesellschaft

wieder und umfassen sowohl bekannte als auch unbekannte Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Resultate,

Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in dieser Mitteilung ausdrücklich

oder implizit genannten oder beschriebenen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete

Aussagen lassen sich unter anderem an Begriffen wie "meinen", "damit rechnen",

"erwarten", "schätzen", "dürfte", "könnte", "sollte", "würde", "werden",

"beabsichtigen", "planen" oder deren jeweilige Verneinungen oder an ähnlichen

Begriffen erkennen. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse

können unter anderem aufgrund von Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit

Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere

Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,

schnellen technischen Veränderungen und aufgrund von Veränderungen auf den

Märkten, in denen die Gesellschaft aktiv ist, sowie aufgrund vieler anderer

Risiken, die spezifisch sind für die Gesellschaft und ihre operative Tätigkeit,

oder durch andere Faktoren, wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen.

Sowohl die Gesellschaft, als auch die Manager lehnen ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu überarbeiten, um eine Änderung

der Erwartungen oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,

auf denen diese Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wäre durch

geltendes Recht vorgeschrieben.

Jegliche Investitionen sind mit Risiken behaftet. Der Wert der Aktien kann

sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist

keine Garantie für zukünftige Renditen. Potenziellen Investoren wird empfohlen,

sich vor einer Investitionsentscheidung von Experten beraten zu lassen.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in die

Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika

eingeführt oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot

oder eine Aufforderung zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung

dar, noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer

Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich in

Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag verbindlich sein. Das Anbieten

oder Verbreiten dieser Mitteilung sowie sonstiger Informationen in Zusammenhang

mit dem Listing und Angebot kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich

beschränkt sein.

Kontakt

Curetis N.V.

Max-Eyth-Str. 42

71088 Holzgerlingen, Germany

Tel. +49 7031 49195-10

pr@curetis.com oder ir@curetis.com

www.curetis.com - www.unyvero.com

Presse- und Investorenanfragen

akampion

Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth

Managing Partners

info@akampion.com

Tel. +49 40 88 16 59 64

Tel. +49 30 23 63 27 68

20181102_PR_launch capital increase_DE:

http://hugin.info/171382/R/2223678/871501.pdf

