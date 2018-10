GNW-News: Curetis sichert sich Finanzmittel in Höhe von bis zu EUR 20 Mio. durch Ausgabe von Wandelanleihen

Curetis sichert sich Finanzmittel in Höhe von bis zu EUR 20 Mio.



* Finanzierung erlaubt weitere Beschleunigung des kommerziellen Wachstums und

der F&E-Programme

* EUR 3,5 Mio. der ersten Tranche über EUR 5 Mio. abgerufen

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen gemäß Artikel 7(1) der

Marktmissbrauchsrichtlinie.

Amsterdam, Niederlande, Holzgerlingen, Deutschland, und San Diego, USA, 02.

Oktober 2018, 7:30 Uhr MESZ -- Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit

seinen Tochtergesellschaften, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen

molekulardiagnostischen Lösungen, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen

Wachstumskapital in Höhe von bis zu EUR 20 Mio. gesichert hat, und zwar durch

Ausgabe von Wandelanleihen der Curetis N.V. mit normierten Aktienbezugsrechten

an YA II PN, Ltd, einen von der US-amerikanischen Investmentfirma Yorkville

Advisors Global LP (der "Investor" oder "Yorkville") gemanagten Investmentfond.

Zum heutigen Tag hat Curetis EUR 3,5 Mio. der ersten Tranche durch Ausgabe von

Wandelanleihen in Anspruch genommen und wird dadurch einen Nettobetrag von EUR

3,22 Mio. einnehmen. Curetis beabsichtigt, den Restbetrag der ersten Tranche

(EUR 1,5 Mio.) innerhalb von 90 Handelstagen in Anspruch zu nehmen,

vorausgesetzt, bestimmte Bedingungen werden erfüllt.

Der Zugang zu weiterem Kapital ermöglicht es Curetis, seine kommerzielle

Strategie weiter umzusetzen, die anlässlich der Veröffentlichung der

Halbjahreszahlen 2018 und der damit einhergehenden Telefonkonferenz am 14.

August 2018 dargestellt wurde.

"Wir haben zahlreiche verschiedene Finanzierungsoptionen evaluiert", sagte

Oliver Schacht, CEO von Curetis, "Das Finanzierungsmodell von Yorkville

verschafft uns zusätzliche Flexibilität bei unseren kommerziellen Aktivitäten

sowie der Forschung und Entwicklung. Der erste Teil der ersten Tranche wurde mit

dem heutigen Tag in Anspruch genommen."

Yorkville hat sich im Rahmen der Vereinbarung verpflichtet, bis zu 2.000

Wandelanleihen zu je EUR 10.000 zu zeichnen. Dies entspricht einem

Gesamtkapitalbetrag von bis zu EUR 20 Mio. über einen Zeitraum von 36 Monaten ab

Unterzeichnungsdatum der Vereinbarung. Normierte Aktienbezugsrechte werden mit

jeder Tranche der Wandelanleihen ausgegeben, außer für die erste Tranche in Höhe

von EUR 5 Mio.

Darüber hinaus haben Curetis und Yorkville vereinbart, dass die Anzahl der

Bezugsrechte, die mit den folgenden Tranchen der Wandelanleihen ausgegeben

werden, 25% des Gesamtkapitalbetrags dieser Wandelanleihen geteilt durch den

jeweiligen Ausübungspreis der Bezugsrechte entsprechen soll, wie im Anhang

erläutert wird. Jedes Bezugsrecht berechtigt den Investor, eine Aktie des

Unternehmens zum jeweiligen Ausübungspreis zu erhalten. Dementsprechend belaufen

sich die Gesamterlöse im Falle der Ausübung aller Bezugsrechte, die zusammen mit

den Wandelanleihen ausgegeben werden, auf ungefähr 25% des Gesamtkapitalbetrags

der entsprechenden Wandelanleihen.

Die Finanzierung ist in mehrere Tranchen von Wandelanleihen aufgeteilt; die

erste Tranche über 500 Wandelanleihen beläuft sich auf einen Gesamtkapitalbetrag

von EUR 5 Mio. Die Höhe der folgenden Tranchen entspricht entweder dem

niedrigeren Betrag von EUR 5 Mio. oder dem zehnfachen durchschnittlichen

Tageswert, der an der Euronext in Amsterdam und der Euronext in Brüssel während

der zehn dem Abruf der Tranche vorangehenden Tage gehandelt wurde (maximal EUR

5 Mio.). Die Bereitstellung aller Tranchen der Wandelanleihen unterliegt

bestimmten Bedingungen, die ebenfalls im Anhang erläutert werden.

Die maximalen Nettobeträge, die Curetis durch die Finanzierungsvereinbarung

erhalten könnte, belaufen sich auf bis zu ca. EUR 22,15 Mio., davon EUR 18,4

Mio. aus Wandelanleihen und ungefähr EUR 3,75 Mio. aus Aktienbezugsrechten.

Die Aktien, die durch das Unternehmen anlässlich der Umwandlung der ersten

Tranche der Wandelanleihen, die durch Yorkville gezeichnet wurden, ausgegeben

werden, wurden im Rahmen der Hauptversammlung des Unternehmens am 21. Juni 2018

genehmigt. Die Hauptversammlung hat den Vorstand des Unternehmens als

Berechtigten bestellt, nach Genehmigung durch den Aufsichtsrat Aktien und/oder

Bezugsrechte zur Zeichnung von Aktien im Rahmen von strategischen

Kapitalerhöhungen auszugeben sowie damit zusammenhängende Bezugsrechte zu

beschränken oder auszuschließen. Die Anzahl der Aktien, die anlässlich der

Umwandlung der ersten Tranche der Wandelanleihen ausgegeben werden sollen, soll

2,75 Mio. Aktien nicht überschreiten. Mögliche Überschussansprüche aufgrund des

Wandlungsverhältnisses werden in Barmitteln abgegolten, außer das Unternehmen

entscheidet sich zur Abgeltung eines solchen Überschusses in Aktien. Obwohl der

Vorstand des Unternehmens berechtigt ist, weitere ca. 7 Mio. Aktien ohne

Bezugsrechte und/oder Aktienbezugsrechte gemäß der durch die Hauptversammlung

erteilten Berechtigungen auszugeben, kann das Unternehmen diese Berechtigungen

möglicherweise für andere Finanzierungsmaßnahmen nutzen. Das Unternehmen könnte

danach verpflichtet sein, weitere Berechtigungen durch seine Aktionäre zur

Ausgabe zusätzlicher Aktien einzuholen, die im Rahmen der Umwandlung

nachfolgender Tranchen der Wandelanleihen und der Ausübung von Bezugsrechten vor

der Finanzierung solcher nachfolgenden Tranchen unter bestimmten, in der

Vereinbarung festgelegten Deckungserfordernissen fällig werden.

Bestimmte wesentliche Bestimmungen des Vertrags, der Wandelanleihen und der

Aktienbezugsrechte werden im Anhang dieser Pressemitteilung zusammengefasst.

Über Curetis

Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führender

Anbieter von neuartigen molekularmikrobiologischen Lösungen zu werden, die

schwere Infektionskrankheiten diagnostizieren, Antibiotikaresistenzen bei

hospitalisierten Patienten identifizieren und damit einer globalen

Herausforderung begegnen können.

Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch

automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden

Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und

Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten

ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische

Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit

können Therapieergebnisse positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle Umgang

mit Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden.

Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten,

Asien und den USA vermarktet.

Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis,

bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von

Infektionskrankheiten. Die ARES Technologie-Plattform kombiniert, nach

Einschätzung des Unternehmens, die vermutlich weltweit umfassendste Datenbank

zur Genetik antimikrobieller Resistenzen, ARESdb, mit fortgeschrittener

Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com und www.ares-

genetics.com.

Curetis Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren und sollte, weder ganz noch teilweise, als Grundlage einer

Investitionsentscheidung in Curetis angesehen werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind sorgfältig

ermittelt worden. Curetis trägt und übernimmt jedoch keine Haftung jedweder Art

für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Curetis übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, Informationen,

die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu

korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus sonstigen Gründen.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind

oder als solche aufgefasst werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

können anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben",

"schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "anvisieren", "können",

"könnten" oder "sollten" erkannt werden, und enthalten Aussagen von Curetis zu

den beabsichtigten Resultaten ihrer Strategie. Naturgemäß beinhalten

zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten und die Leser werden

darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie

künftiger Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von Curetis können

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesehenen

Ergebnissen abweichen. Curetis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Kontakt

Curetis N.V.

Max-Eyth-Str. 42

71088 Holzgerlingen, Germany

Tel. +49 7031 49195-10

pr@curetis.com oder ir@curetis.com

www.curetis.com - www.unyvero.com

Presse- und Investorenanfragen

akampion

Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth

Managing Partners

info@akampion.com

Tel. +49 40 88 16 59 64

Tel. +49 30 23 63 27 68

ANHANG

Wesentliche Kennzeichen der Wandelanleihen

Die Wandelanleihen betragen jeweils EUR 10.000 und sollen zu einem

Ausübungspreis je Anleihe in Höhe von 96% ihres Hauptbetrags ausgegeben werden.

Außerdem wird im Rahmen der Ausgabe der Wandelanleihen eine

Bereitstellungsprovision über 4% des jeweiligen Hauptbetrags der betreffenden

Anleihen durch Abzug dieses Betrags vom Gesamtzeichnungspreis fällig.

Wandelanleihen können außer an Privatinvestoren frei übertragen werden und

unterliegen den geltenden Wertpapierregularien.

Die Wandelanleihen werden nicht zur Notierung oder zum Handel an einem

Finanzplatz zugelassen.

Jede Wandelanleihe hat eine Laufzeit über 12 Monate ab Ausgabedatum. Curetis hat

das Recht, die Laufzeit um weitere 12 Monate zu verlängern und eine Bargebühr zu

zahlen, die 5% des Gesamtbetrags der entsprechenden Wandelanleihen beträgt. Die

Laufzeit kann bis zu viermal verlängert werden - vorausgesetzt, dass das dadurch

entstehende Fälligkeitsdatum die Laufzeit des Fremdkapitals, das dem Unternehmen

durch die Europäische Investment Bank zur Verfügung gestellt wurde,

überschreitet und dass die Gebühren für die Verlängerung der Laufzeit bezahlt

werden.

Die Wandelanleihen sollen nicht verzinst werden, außer bei Verzugsfällen. Für

die Wandelanleihen werden Verzugszinsen in Höhe von 15% pro Jahr bis zum

frühesten Datum fällig, an dem der Verzug beseitigt wird, oder dem Datum, an dem

die Wandelanleihen vollständig umgewandelt oder getilgt sind.

Bei Umwandlung einer oder mehrerer Wandelanleihen in Aktien wird die Anzahl der

Aktien berechnet, indem der Gesamtkapitalbetrag der jeweiligen Wandelanleihe

durch 93% des niedrigsten täglichen, volumengewichteten Durchschnittskurses an

der Euronext Amsterdam während der 10 Handelstage unmittelbar vor dem

Umwandlungstag geteilt wird. Die Anzahl der Aktien, die bei Umwandlung der

Wandelanleihen ausgegeben werden soll, ist abhängig von dem Maximum, das das

Unternehmen bei Beantragung der Auszahlung der Tranche der Wandelanleihen

angegeben hat. Mögliche Überschussansprüche aufgrund des Wandlungsverhältnisses

werden in Barmitteln abgegolten, außer das Unternehmen entscheidet sich zur

Abgeltung eines solchen Überschusses in Aktien.

Wesentliche Kennzeichen der mit den Wandelanleihen zusammenhängenden

Aktienbezugsrechte

Wandelanleihen (mit Ausnahme der ersten Tranche über EUR 5 Mio.) sollen

gemeinsam mit einer Zahl an Aktienbezugsrechten ausgegeben werden, die 25% des

Gesamtkapitalbetrags dieser Wandelanleihen geteilt durch den jeweiligen

Bezugsrechtsausübungspreis (siehe unten) entsprechen.

Der Ausübungspreis der Bezugsrechte soll 135% des niedrigsten täglichen,

volumengewichteten Durchschnittskurses an der Euronext Amsterdam während der 10

Handelstage unmittelbar vor dem Abrufdatum durch das Unternehmen entsprechen.

Die Bezugsrechte sollen frei übertragbar sein (außer an Privatinvestoren),

unterliegen geltenden Wertpapiergesetzen und sollen die üblichen Bestimmungen

und Absicherungen, einschließlich eines vollständigen Antiverwässerungsschutzes,

enthalten.

Die Bezugsrechte werden nicht zum Handel an einem Finanzplatz zugelassen.

Bezugsrechte können innerhalb von drei Jahren nach Ausgabe ausgeübt werden.

Während dieses Zeitraums ermöglicht jedes einzelne Bezugsrecht die Zeichnung

einer einzelnen Aktie.

Die Anzahl der Aktien, die bei Ausübung von Bezugsrechten ausgegeben werden,

hängt ab von dem Maximalbetrag, den das Unternehmen bei Beantragung der

Auszahlung einer Tranche von Wandelanleihen angegeben hat. Mögliche

Überschussansprüche aufgrund des Wandlungsverhältnisses werden in Barmitteln

abgegolten, außer das Unternehmen entscheidet sich zur Abgeltung eines solchen

Überschusses in Aktien.

Durch Umwandlung der Wandelanleihen oder Ausübung der Bezugsrechte auszugebende

Aktien

Die neuen Aktien, die bei Umwandlung der Wandelanleihen oder Ausübung der

Bezugsrechte ausgegeben werden, sollen über die gleichen Rechte wie bestehende

Aktien verfügen und werden zum Handel am regulierten Markt der Euronext in

Amsterdam und Euronext in Brüssel zugelassen.

Das Unternehmen wird auf seiner Website (www.curetis.com) eine Tabelle zur

Verfügung stellen, in der die Zahl der ausstehenden Wandelanleihen, Bezugsrechte

und ausgegebenen Aktien nach Umwandlung der Wandelanleihen oder Ausübung der

Bezugsrechte aufgeschlüsselt wird.

Zusagen der Investoren

Vom Abschluss der Vereinbarung bis zur vollständigen Umwandlung und/oder Tilgung

aller ausstehenden Wandelanleihen sichert der Investor folgendes zu und

verpflichtet sich:

* keinen Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat des Unternehmens zu fordern;

* zu keinem Zeitpunkt, weder alleine noch gemeinsam mit Dritten, mehr als

4,99% des ausstehenden Grundkapitals des Unternehmens zu halten;

* falls ein Wertpapierprospekt für die Zulassung zur Notierung und zum Handel

der Aktien erforderlich wäre, die im Rahmen der Umwandlung oder Ausübung

ausgegeben werden, solange keine Umwandlungsbenachrichtigung oder

Ausübungsbenachrichtigung für Wandelanleihen oder Bezugsrechte zu schicken,

bis dieses Wertpapierprospekt durch die Niederländische Finanzmarktaufsicht

genehmigt worden ist.

Finanzierungsbedingungen einer Tranche von Wandelanleihen

Die Bereitstellung jeder Tranche der Wandelanleihen unterliegt folgenden

Bedingungen:

* es haben keine wesentlichen negativen Veränderungen stattgefunden;

* es bestehen keine Verzugsfälle;

* der Handel der Aktien an der Euronext in Amsterdam wurde innerhalb der 90

Tage, die dem Abruf einer Tranche vorangehen, nicht ausgesetzt;

* der Schlusskurs am Tag vor Zustellung eines Abrufauftrags einer Tranche soll

bei mindestens EUR 3,00 oder mehr liegen;

* der durchschnittliche gewichtete Tageswert der Aktien an der Euronext in

Amsterdam und der Euronext in Brüssel in der Woche vor Zustellung eines

Abrufauftrags einer Tranche soll EUR 150.000 oder mehr betragen;

* bei jedem Abruf soll das Unternehmen mindestens folgende Voraussetzungen

erfüllen: (a) die zweifache Deckung der genehmigten Aktien soll bei

Umwandlung des maximalen Betrags der Wandelanleihen der abzurufenden Tranche

und anderer etwaiger ausstehender Wandelanleihen (berechnet als ob die

Umwandlung zum Datum des Abrufs der Tranche geschehen würde) verfügbar und

zur Ausgabe zugelassen sein; und (b) die einmalige Deckung der genehmigten

Aktien soll bei Ausübung der maximalen Zahl der auszugebenden Bezugsrechte

verfügbar und zur Ausgabe zugelassen sein.

Der Eigentümer von Wandelanleihen ist berechtigt, das Unternehmen aufzufordern,

alle seine Anleihen zurückzuzahlen, sofern das Unternehmen die Ausgabe neuer

Aktien gemäß dieser Vereinbarung versäumt oder Verzugsfälle eintreten, die nicht

innerhalb von 10 Kalendertagen beseitigt werden. Falls Wandelanleihen nicht

zuvor umgewandelt oder getilgt worden sind, werden sie am Fälligkeitstag zu

100% ihres Gesamtkapitalwerts zzgl. Zinsen, falls zutreffend, zurückgezahlt.

20181002_Curetis_PR_DE:

http://hugin.info/171382/R/2218826/867706.pdf

http://www.curetis.com