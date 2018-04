GNW-News: Curetis schließt Finanzierung über EUR 4,1 Millionen ab und sichert sich Zugang zu weiteren USD 10 Millionen über einen Zeitraum von 36 Monaten

Curetis schließt Finanzierung über EUR 4,1 Millionen ab und sichert sich Zugang zu weiteren USD 10 Millionen über einen Zeitraum von 36 Monaten

Curetis schließt Finanzierung über EUR 4,1 Millionen ab und sichert sich Zugang

zu weiteren USD 10 Millionen über einen Zeitraum von 36 Monaten

.



Unternehmen wird 854.166 neue Aktien zum Bezugspreis von

EUR4,80 pro Aktie ausgeben

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen gemäß Artikel 7(1) der EU-

Marktmissbrauchsrichtlinie.

Amsterdam, Niederlande, San Diego, USA und Holzgerlingen, Deutschland, 27. April

2018, 18:30 Uhr MESZ -- Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit der

Curetis GmbH, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen molekulardiagnostischen

Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Zusagen von qualifizierten

Investoren in Europa und den USA erhalten hat, 854.166 neue Stammaktien des

Unternehmens ("Angebotsaktien") in einer Kapitalerhöhung ("Angebot") zu

zeichnen.

Die Bruttoerlöse aus der Kapitalerhöhung für das Unternehmen werden vor Abzug

von Kosten und Gebühren voraussichtlich EUR 4,1 Millionen betragen.

Zudem sicherte sich das Unternehmen Zugang zu weiterem Eigenkapital in der Höhe

von bis zu USD 10 Millionen von Global Corporate Finance (GCF), New York, NY,

USA, das das Unternehmen bei Bedarf und zu einem im Voraus vereinbarten

Mindestpreis in den nächsten 36 Monaten abrufen kann.

Neben der Verwendung für allgemeine Unternehmenszwecke beabsichtigt Curetis, die

Erlöse des Angebots und ggf. Mittel aus der weiteren Eigenkapitalzusage von GCF

dafür nutzen, wichtige kommerzielle und F&E-Initiativen voranzutreiben, u.a.:

* Unterstützung der Markteinführung und -durchdringung der Unyvero Plattform

und der Unyvero LRT Anwendungskartusche in den USA;

* Vorantreiben der weiteren Marktdurchdringung der Unyvero Plattform und

Unyvero Anwendungskartusche in wichtigen EMEA-Märkten;

* Laufende Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Erweiterung des

Produktportfolios und der Unyvero und Ares Genetics Plattformen.

"Diese Kapitalerhöhung stärkt unsere Aktionärsstruktur in den USA und Europa, da

wir mehrere renommierte institutionelle Investoren gewinnen konnten, die auf den

Gesundheitssektor spezialisiert sind. Darüber hinaus erhält Curetis durch die

Eigenkapitalzusage über USD 10 Millionen von Global Corporate Finance große

Flexibilität, nach eigenem Ermessen weiteres Eigenkapital abzurufen. Wir

glauben, dass der Erfolg dieser Kapitalerhöhung den Fortschritt von Curetis seit

dem Börsengang und die positive Einschätzung der zukünftigen

Entwicklungsmöglichkeiten seitens der Investoren widerspiegelt", sagte Dr.

Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender von Curetis. "Wir haben einige wichtige

Meilensteine als Katalysatoren für das Unternehmenswachstum erreicht, darunter

vor allem die kürzlich erteilte US-Zulassung des Unyvero Systems und der Unyvero

LRT Kartusche. Die Erlöse dieser Kapitalerhöhung werden uns die bestmögliche US-

Markteinführung für Unyvero, die weitere Marktdurchdringung in EMEA sowie

zukünftige Innovationen durch die Weiterentwicklung der Unyvero und Ares

Genetics Plattformen erlauben."

Abwicklung und Zulassung der Angebotsaktien

Die Bezahlung der Angebotsaktien soll am 30. April 2018 erfolgen, ihre Ausgabe

wird für den 2. Mai 2018 oder kurz danach erwartet. Am Tag der Ausgabe werden

die Angebotsaktien voraussichtlich auch zur Erstnotiz und zum Handel an der

Euronext Amsterdam und Euronext Brüssel unter ISIN NL0011509294 und dem

Tickersymbol CURE zugelassen werden.

Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird das Stammkapital des Unternehmens

EUR 163.925,77 betragen und aus 16.392.577 Stammaktien zu einem nominellen Wert

von EUR 0.01 pro Aktie bestehen.

###

Über Curetis

Curetis N.V. (Euronext: CURE) ist ein führender Anbieter von neuartigen

molekularmikrobiologischen Lösungen, um schwere Infektionskrankheiten zu

diagnostizieren und Antibiotikaresistenzen bei hospitalisierten Patienten zu

identifizieren und damit einer globalen Herausforderung zu begegnen.

Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch

automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden

Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und

Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten

ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische

Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit

können Therapieerfolge positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle Umgang mit

Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden.

Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten,

Asien und den USA vermarktet.

Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis,

bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von

Infektionskrankheiten. Die ARES-Technologieplattform kombiniert die weltweit

umfassendste Datenbank über die Genetik antimikrobieller Resistenzen, ARESdb,

mit fortgeschrittener Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com und www.ares-

genetics.com.

Kontakt Curetis

Curetis GmbH

Max-Eyth-Str. 42

71088 Holzgerlingen, Germany

Tel. +49 7031 49195-10

pr@curetis.com oder ir@curetis.com

www.curetis.com

Presse- und Investorenanfragen

akampion

Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth

Managing Partners

info@akampion.com

Tel. +49 40 88 16 59 64

Tel. +49 30 23 63 27 68

Rechtlicher Hinweis

Diese Ankündigung enthält Insider-Informationen. Dies ist eine öffentliche

Ankündigung gemäß dem Artikel 17 Absatz 1 der Europäischen

Marktmissbrauchsverordnung (596/2014).

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren und sollte, weder ganz noch teilweise, als Grundlage einer

Investitionsentscheidung in Curetis angesehen werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind sorgfältig

ermittelt worden. Curetis trägt und übernimmt jedoch keine Haftung jedweder Art

für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Curetis übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, Informationen,

die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu

korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus sonstigen Gründen.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind

oder als solche aufgefasst werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

können anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben",

"schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "könnten" oder

"sollten" erkannt werden, und enthalten Aussagen von Curetis zu den

beabsichtigten Resultaten ihrer Strategie. Naturgemäß beinhalten

zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten und die Leser werden

darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie

künftiger Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von Curetis können

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesehenen

Ergebnissen abweichen. Curetis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt,

vollständig oder teilweise, innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten

(einschließlich ihrer Gebiete und Besitztümer, jedem Bundesstaat und dem

District of Columbia), Australien, Kanada oder Japan oder anderen Ländern, in

denen die Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung dieser Mitteilung

rechtswidrig ist. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt für die Zwecke der

Prospektrichtlinie (wie unten definiert) dar. Diese Mitteilung dient lediglich

zu Informationszwecken und ist kein Angebot, und soll auch nicht dahingehend

verstanden werden, zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf von Wertpapieren der Curetis N.V. (die "Gesellschaft") in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder in jeder anderen

Rechtsordnung. Diese Mitteilung soll nicht als Stellungnahme oder Empfehlung

bezüglich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren der Gesellschaft verstanden

werden. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung gelangt, sollten sich über

solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Diese Beschränkungen nicht

zu beachten, könnte die Verletzung des Wertpapierrechts solcher Rechtsordnungen

darstellen.

Die hier erwähnten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der

"U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne

vorherige Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer zur Verfügung

stehenden Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis oder einer

ausgenommen Transaktion nach den Vorschriften des U.S. Securities Act nicht

verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur verteilt an und richtet

sich nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität, auf die sich diese

Mitteilung bezieht, erfolgt nur durch qualifizierte Investoren die (i) Personen

sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen haben, welche

unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß Artikel 19(5) des

Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial Promotion") Order 2005 (die

"Order") fallen oder (ii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Entities)

sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen oder (iii) Personen,

an die diese Mitteilung in sonstiger Weise rechtmäßig kommuniziert werden darf

(alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede

Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments

handeln oder sich nicht auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") autorisiert. In einem anderen

Mitgliedstaat des EWR als den Niederlanden, der die Prospektrichtlinie umgesetzt

hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden und werden keine Handlungen

unternommen, die in einem Relevanten Mitgliedsstaat ein öffentliches Angebot

darstellen würden, das die Veröffentlichung eines Prospekts erfordern würde.

Dementsprechend dürfen die Wertpapiere in Relevanten Mitgliedstaaten nur (i)

Personen mit Rechtspersönlichkeit, die in der Prospektrichtlinie als

"qualifizierte Investoren" definiert werden; oder (ii) unter sonstigen

Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs. 2 der Prospektrichtlinie

erfasst werden, angeboten werden. Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet

"Öffentliches Angebot" eine Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend

Informationen über die Bedingungen des Angebots und die angebotenen Wertpapiere,

um einen Anleger in die Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die

Zeichnung von Wertpapiere zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen

Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem

Mitgliedstaat definiert ist. Der Ausdruck "Prospektrichtlinie" bezeichnet die

Richtlinie 2003/71/EU und Änderungen hierzu, einschließlich der Richtlinie

2010/73/EU. In den Niederlanden werden und dürfen die Angebotsaktien nicht an

andere als an Personen oder rechtliche Personen angeboten werden, die

qualifizierte Investoren (gekwalificeerde beleggers), wie in Abschnitt 1:1 des

niederländischen Finanzaufsichtsgesetz (Wet op het financieel toezicht)

definiert, sind.

Die Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, dienen nur zur

Hintergrundinformation und geben nicht vor, vollständig und komplett zu sein.

Kein Vertrauen darf für jedweden Zweck auf die Informationen, die in dieser

Mitteilung enthalten sind, oder auf ihre Korrektheit und Vollständigkeit

gestützt werden.

20180427_Curetis_PR_DE:

http://hugin.info/171382/R/2188647/846672.pdf

http://www.curetis.com