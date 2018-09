GNW-News: Curetis gibt Teilnahme an Investoren- und Wissenschaftskonferenzen im vierten Quartal 2018 bekannt

Curetis gibt Teilnahme an Investoren- und Wissenschaftskonferenzen im vierten Quartal 2018 bekannt

Curetis gibt Teilnahme an Investoren- und Wissenschaftskonferenzen im vierten

Quartal 2018 bekannt

.



Amsterdam, Niederlande, San Diego, CA, USA und Holzgerlingen, Deutschland, 17.

September 2018, 07:00 Uhr MESZ -- Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen

mit seinen Tochtergesellschaften, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen

molekulardiagnostischen Lösungen, gab heute die Teilnahme an mehreren wichtigen

Branchenkonferenzen im vierten Quartal 2018 bekannt.

Oktober:

Cantor Fitzgerald Healthcare Conference, 01. - 03. Oktober 2018 - New York City,

NY, USA: Investorengespräche und Firmenpräsentation.

Ladenburg Thalmann 2018 Healthcare Conference, 02. Oktober 2018 - New York

City, NY, USA: Investorengespräche und Firmenpräsentation.

ID Week - Infectious Disease, 04.-06. Oktober 2018 - San Francisco, CA, USA:

Moscone Center: Messestand Nr. 201.

Large & Midcap Event, 08.-09. Oktober 2018 - Paris, France: Investorengespräche

und Firmenpräsentation.

Family Office Day, 17. Oktober 2018 - Wien, Österreich: Investorengespräche und

Firmenpräsentation.

DKOU 2018, 23.-26. Oktober 2018 - Berlin, Deutschland: Messe Berlin: Messestand

Nr. 89, Halle 2.2.

SCASM 2018 Southern California Branch of the American Society for Microbiology,

29.-30. Oktober 2018 - San Diego, CA, USA: Hyatt Regency La Jolla, Messestand.

November:

AMP - Molecular Biology, 01.-03. November 2018 - San Antonio, TX, USA: San

Antonio Convention Center, Messestand Nr. 1512.

SEACM, 09.-10. November 2018 - Charlotte, NC, USA: Sheraton Airport Charlotte,

Messestand.

Dezember:

ASHP - Hospital Pharmacists, 03.-07. Dezember 2018 - Anaheim, CA, USA: Anaheim

Convention Center, Messestand Nr. 879.

DIVI 2018, 05.-07. Dezember 2018 - Leipzig, Deutschland: Congress Center

Leipzig: Messestand Nr. H12.

RICAI 2018 - 17.-18. Dezember 2018 - Paris, Frankreich: Palais de Congrès de

Paris, Messestand Nr. 3.

###

Über Curetis

Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führender

Anbieter von neuartigen molekularmikrobiologischen Lösungen zu werden, um

schwere Infektionskrankheiten zu diagnostizieren und Antibiotikaresistenzen bei

hospitalisierten Patienten zu identifizieren und damit einer globalen

Herausforderung zu begegnen.

Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch

automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden

Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und

Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten

ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische

Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit

können Therapieergebnisse positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle Umgang

mit Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden.

Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten,

Asien und den USA vermarktet.

Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis,

bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von

Infektionskrankheiten. Die ARES-Technologieplattform kombiniert, nach

Einschätzung des Unternehmens, die vermutlich weltweit umfassendste Datenbank

über die Genetik antimikrobieller Resistenzen, ARESdb, mit fortgeschrittener

Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com und www.ares-

genetics.com.

Curetis Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren und sollte, weder ganz noch teilweise, als Grundlage einer

Investitionsentscheidung in Curetis angesehen werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind sorgfältig

ermittelt worden. Curetis trägt und übernimmt jedoch keine Haftung jedweder Art

für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Curetis übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, Informationen,

die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu

korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus sonstigen Gründen.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind

oder als solche aufgefasst werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

können anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben",

"schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "anvisieren", "können",

"könnten" oder "sollten" erkannt werden, und enthalten Aussagen von Curetis zu

den beabsichtigten Resultaten ihrer Strategie. Naturgemäß beinhalten

zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten und die Leser werden

darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie

künftiger Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von Curetis können

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesehenen

Ergebnissen abweichen. Curetis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Kontakt

Kontakt Curetis

Curetis N.V.

Max-Eyth-Str. 42

71088 Holzgerlingen, Germany

Tel. +49 7031 49195-10

pr@curetis.com oder ir@curetis.com

www.curetis.com - www.unyvero.com

Presse- und Investorenanfragen

akampion

Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth

Managing Partners

info(@)akampion.com

Tel. +49 40 88 16 59 64

Tel. +49 30 23 63 27 68

20180917_Curetis_PR_DE_Update Q4 Conferences:

http://hugin.info/171382/R/2216329/865627.pdf

http://www.curetis.com