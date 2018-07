GNW-News: Curetis-Tochter Ares Genetics startet ARES & CO Programm für Partnerschaften mit Pharmaunternehmen

Curetis-Tochter Ares Genetics startet ARES & CO Programm für Partnerschaften mit Pharmaunternehmen

Curetis /

Curetis-Tochter Ares Genetics startet ARES & CO Programm für Partnerschaften mit

Pharmaunternehmen

.



Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Curetis-Tochter Ares Genetics startet ARES & CO Programm für Partnerschaften mit

Pharmaunternehmen

* Programm zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen mit Hilfe künstlicher

Intelligenz in der Wirkstoffentwicklung

Amsterdam, Niederlande, Holzgerlingen, Deutschland, und Wien, Österreich, 31.

Juli 2018, 9:30 Uhr MESZ - Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit

seinen Tochtergesellschaften, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen

molekulardiagnostischen Lösungen, gab heute den Start des Programms ARES & CO

(Antibiotic RESistance Solutions by COoperative R&D) seines Wiener

Tochterunternehmens Ares Genetics GmbH bekannt. Das Programm wurde speziell für

Partnerschaften mit Pharmaunternehmen und Auftragsforschungsinstituten ins Leben

gerufen und soll zu einer industrieübergreifenden Allianz für den

verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika führen. Unterstützt und in großen

Teilen finanziert wird das Programm von der Wirtschaftsagentur Wien.

Ziel des Programms ist es, Antibiotikaresistenzen zu bekämpfen und den

verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika zu erleichtern. Dazu sollen

innovative datengetriebene Lösungen zum Einsatz kommen, welche die Entwicklung

neuer Wirkstoffe, sowie die Optimierung des Lebenszyklus heute verfügbarer

Antibiotika ermöglichen.

Ares Genetics bringt seine ARES Technologie-Plattform für die projektspezifische

Nutzung in das Programm ein. Die Plattform wird derzeit um Applikationen

erweitert, die Ares Genetics im Rahmen des Projekts The Digital Microbe

entwickelt, das von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft

unterstützt wird. Diese Applikationen verbinden neuartige in silico

Bioinformatikalgorithmen mit künstlicher Intelligenz, um so eine akkurate

Modellierung, Diagnose und Vorhersage der Antibiotikaresistenzentwicklung zu

ermöglichen. Komplemetiert werden diese in silico Ansätze durch innovative,

patentgeschützte Hochdurchsatz-Laborverfahren, die eine umfassende, funktionelle

Analyse der Resistenzmechanismen in vitro erlauben.

ARES & CO zielt darauf ab, die Anwendung von Reserveantibiotika zu optimieren,

um den nachhaltigen und verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika zu fördern.

Das Programm hat es sich außerdem zum Ziel gesetzt, neue Einsatzmöglichkeiten

für heute verfügbare Antibiotika zu finden und neue Wirkstoffkombinationen zu

identifizieren. Damit könnten die Anwendungsfelder derzeitiger Antibiotika

erweitert werden und neue Therapieoptionen für Infektionen möglich werden, die

Resistenzen gegen eines oder mehrere Antibiotika aufweisen. Darüber hinaus zielt

das Programm darauf ab, die Evolution von Antibiotikaresistenzen gegen neue

Wirkstoffkandidaten vorherzusagen und dadurch die Entwicklung von Antibiotika

mit verbesserter Lebensdauer zu unterstützen.

Im Rahmen von ARES & CO diskutiert Ares Genetics derzeit konkrete

Kooperationsvorschläge mit verschiedenen Pharma- und Biotechnologieunternehmen,

um mögliche Partnerschaften zu eruieren.

Ares Genetics wird seine neuen in silico Lösungen, die im Rahmen des Projekts

The Digital Microbe entwickelt werden, in einer Präsentation mit dem Titel

"Next-Generation Sequencing based Antimicrobial Resistance Diagnostics" auf dem

ASM Congress on Rapid Applied Microbial Next-Generation Sequencing and

Bioinformatic Pipelines vom 23. bis zum 26. September 2018 in Washington, DC,

USA, vorstellen. Ares Genetics wird diese Konferenz sowie den ebenfalls in

Washington, DC, USA stattfindenden World Antimicrobial Resistance Congress vom

25. bis zum 26. Oktober nutzen, um die ARES & CO Allianz bei passenden Partnern

in der Pharma- und Biotechnologiebranche bekannt zu machen und laufende

Partnerschaftsgespräche voranzutreiben.

"Wir möchten der Wirtschaftsagentur Wien für die großzügige Unterstützung

danken, die uns einen schnelleren Ausbau des ARES & CO Netzwerks ermöglichen

wird. Innerhalb dieses Programms prüfen wir derzeit bereits mehrere potenzielle

Partnerschaften mit Unternehmen, die in der Antibiotikaentwicklung aktiv sind.

Die Projekte, die wir mit diesen Unternehmen diskutieren, haben alle das Ziel,

Wege für die bestmögliche Nutzung von bereits heute verfügbaren Antibiotika zu

finden und die Problematik der Antibiotikaresistenzen bei der Entwicklung neuer

Wirkstoffe vorausschauend zu berücksichtigen," erklärte Dr. Andreas Posch,

Geschäftsführer von Ares Genetics.

###

Über Curetis und Ares Genetics

Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führender

Anbieter von neuartigen molekularmikrobiologischen Lösungen zu werden, die

schwere Infektionskrankheiten diagnostizieren, Antibiotikaresistenzen bei

hospitalisierten Patienten identifizieren und damit einer globalen

Herausforderung begegnen können.

Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch

automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden

Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und

Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten

ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische

Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen

für diesen Prozess. Damit können Therapieergebnisse positiv beeinflusst, der

verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika unterstützt und

gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden. Unyvero in-vitro-Diagnostik

(IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten, Asien und den USA

vermarktet.

Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis,

bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von

Infektionskrankheiten. Die ARES Technologie-Plattform kombiniert, nach

Einschätzung des Unternehmens, die vermutlich weltweit umfassendste Datenbank

zur Genetik antimikrobieller Resistenzen, ARESdb, mit fortgeschrittener

Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com und www.ares-

genetics.com.

Curetis Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren und sollte, weder ganz noch teilweise, als Grundlage einer

Investitionsentscheidung in Curetis angesehen werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind sorgfältig

ermittelt worden. Curetis trägt und übernimmt jedoch keine Haftung jedweder Art

für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Curetis übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, Informationen,

die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu

korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus sonstigen Gründen.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind

oder als solche aufgefasst werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

können anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben",

"schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "anvisieren", "können",

"könnten" oder "sollten" erkannt werden, und enthalten Aussagen von Curetis zu

den beabsichtigten Resultaten ihrer Strategie. Naturgemäß beinhalten

zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten und die Leser werden

darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie

künftiger Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von Curetis können

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesehenen

Ergebnissen abweichen. Curetis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Kontaktdetails

Curetis Kontaktdetails

Curetis GmbH

Max-Eyth-Str. 42

71088 Holzgerlingen, Germany

Tel. +49 7031 49195-10

pr@curetis.com oder ir@curetis.com

www.curetis.com - www.unyvero.com

Presse- und Investorenanfragen

akampion

Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth

Managing Partners

info(@)akampion.com

Tel. +49 40 88 16 59 64

Tel. +49 30 23 63 27 68

20180731_Curetis_PR_DE_AresCo:

http://hugin.info/171382/R/2208132/858847.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Curetis via GlobeNewswire

http://www.curetis.com