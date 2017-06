GNW-News: Crown Bioscience präsentiert beachtliche Kompetenz bei PDX-Modellen und wachsende Expertise auf dem Gebiet der Immunonkologie

Crown Bioscience präsentiert beachtliche Kompetenz bei PDX-Modellen und wachsende Expertise auf dem Gebiet der Immunonkologie

Beitrag zur AACR zu wissenschaftlichen Fortschritten in der Immunonkologie

SANTA CLARA, Kalifornien, USA, 2. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker 6554) und ein globaler Serviceanbieter im Bereich Arzneimittelforschung und -entwicklung, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung auf dem Gebiet der Onkologie und Stoffwechselerkrankungen bereitstellt, kündigt profundere und breiter gefächerte Technologien an, die die Erforschung und Entwicklung neuer Arzneimittel auf dem Gebiet der Immunonkologie ankurbeln und beschleunigen.





Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/71dfadf0-8256-43cd-bafb- c429a8d37457

CrownBios wissenschaftlicher Beitrag zur AACR:

* Technologie, die auf ein Engraftment menschlicher Immunzellen in immungeschwächten Tieren abzielt. Tests mit Wirkstoffen, die die Immunabwehr aktivieren zeigten sowohl bei den kurzfristigen (PBMC) als auch den langfristigen (CD34+Stammzellen) Engraftment-Strategien eine starke Anti- Tumor-Aktivität.

* Syngene Modelle - in vitro und in vivo Daten unter Verwendung der MuScreen(TM)-Plattform von CrownBio, ein umfangreiches Panel von gut charakterisierten und validierten syngenen Modellen, die zum Testen der Aktivität von immunmodulierenden Arzneimitteln gegen Krebs eingesetzt werden.

* Verwendung von RNASeq-Daten, die Expressions- und Mutationsdaten aus 18 Zelllinien liefern. Prüfärzte nutzen diese Daten, um zielgerichtete Therapien in Kombination mit immunmodulatorischen Therapien zu testen und dadurch eine Begründung für klinische Untersuchungen zu liefern.

* In vivo ermöglicht die MuScreen-Plattform eine agnostische Untersuchung der Aktivität und des Wirkmechanismus eines Bestandteils. Die MuScreen-Daten können mit zusätzlichen pharmakologischen Studien, wie Immunphänotypisierung oder Beurteilung der Metastasenlast mittels Biolumineszenz, bestätigt werden.

"Unser starker Fokus auf Innovation und anhaltende wissenschaftliche Fortschritte ist in den bahnbrechenden Entdeckungen in unserem Immunonkologieportfolio verbrieft", sagte Jean-Pierre Wery, CEO von CrownBio. "Die starke Präsenz unseres wissenschaftlichen Teams beim Jahrestreffen der American Association for Cancer Research untermauert unser konsequentes Engagement für die Entwicklung von Therapien, die die Methoden zur Behandlung von Krebs beeinflussen."

CrownBio ist am ASCO-Stand Nr. 17071 vertreten. Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem wissenschaftlichen Führungsteam unter: https://www.crownbio.com/asco- meeting-req

Weitere Informationen zum Engagement von CrownBio für die Weiterentwicklung der Arzneimittelforschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungen erhalten Sie unter https://www.crownbio.com.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Medienanfragen: Jody Barbeau Crown Bioscience Inc. marketing@crownbio.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Crown Bioscience Inc. via GlobeNewswire