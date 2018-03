GNW-News: Crown Bioscience präsentiert auf seinem Symposium in Cambridge, GB, seine wissenschaftliche Kompetenz: Präklinische Evaluierung neuer Immuntherapien

Crown Bioscience präsentiert auf seinem Symposium in Cambridge, GB, seine wissenschaftliche Kompetenz: Präklinische Evaluierung neuer Immuntherapien

SAN DIEGO (USA), 12. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International

(TWSE:6554) und globaler Serviceanbieter im Bereich der Erforschung und

Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur

Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher,

kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, gibt bekannt, dass das

Unternehmen sein jährliches Symposium in Cambridge, GB, am Donnerstag, 15. März,

im Cambridge Building auf dem Babraham Research Campus ausrichtet.





Das wissenschaftliche Symposium unter dem Titel "Perspectives on Oncology Drug

Discovery; Immuno-Oncology and the Next Generation" wird einige der

einflussreichsten Persönlichkeiten auf dem Gebiet der präklinischen

onkologischen Arzneimittelforschung zusammenführen. Hochkarätige Referenten

mehrerer multinationaler Pharma- und europäischer Biotechnologieunternehmen

werden Daten präsentieren, die beschreiben, wie ihre jüngsten

Forschungsanstrengungen innovative, einzigartige Lösungen für die

Weiterentwicklung von Immuntherapeutika und präklinischen Pharmakologie-

Untersuchungen bieten.

"Ich freue mich darauf, die wissenschaftliche Gemeinschaft auf unserem 4.

jährlichen Symposium in Cambridge, GB, begrüßen zu dürfen", sagte Dr. Sebastian

Dempe, Executive Director UK und Director der European Business Unit bei

CrownBio. "Immunonkologie und ihre präklinische Modellierung haben sich zu einem

enorm wichtigen Schwerpunkt in der Krebsforschung entwickelt. Das diesjährige

Symposium verspricht eine hervorragende Gelegenheit zur Vernetzung und für

wissenschaftliche Diskussionen über die neuesten Fortschritte auf dem Gebiet der

Immunonkologie."

Melden Sie sich zur Teilnahme am Symposium hier an:

http://bit.ly/CrownBio_Cambridge18

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und

Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur

Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher

und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio

relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine

Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Medien-Anfragen:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@CrownBioscience.com

